Growth 500 Canadian Business 2019 - Levio dans le Top 2 des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Levio, une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations connait une ascension fulgurante. La jeune entreprise québécoise figure en 2e position des entreprises canadiennes ayant la croissance la plus rapide, selon le palmarès Growth 500 du Canadian Business, qui a été dévoilé ce matin.

Lors de sa création, en 2014, le nombre d'employés de Levio se comptait sur une main. Cinq ans plus tard, l'entreprise emploie plus de 600 personnes et dispose de places d'affaires à Québec, Montréal, Sherbrooke et Toronto. Véritable chef de file en transformation numérique, Levio a développé son réseau partout au pays, mais aussi aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Comme en témoigne sa 2e position au Growth 500 2019, le succès sourit indéniablement à la firme de service-conseil en TI. Mais quel est le secret de ce succès?

« Dès les débuts de Levio, nous avons décidé de bâtir nos fondations avec une équipe de conseillers hors pair. Notre réputation sur le marché est le résultat de la personnalité des hommes et femmes qui composent notre équipe, de leur engagement et de leur expertise exceptionnelle. À ces piliers s'ajoutent la force motrice de notre organisation, c'est-à-dire notre désir de livrer des solutions tirant avantage des nouvelles technologies pour aider nos clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Arrimez tous ces éléments et vous obtenez la recette de notre succès », révèle François Dion, président de Levio.

« Nous vivons dans une période de changements où les technologies évoluent et arrivent à maturité en même temps. C'est une opportunité pour les entreprises de revoir leur modèle d'affaires pour briser les conventions, accroitre la productivité, optimiser l'expérience client. Ceux qui vont avoir le courage d'investir et de s'inscrire dans le changement, ce sera ceux qui seront les leaders de demain. Je veux remercier les clients qui nous font confiance, plus particulièrement ceux qui sont avec nous depuis le début à générer leurs succès jour après jour », renchérit le président de Levio

Des modèles d'entrepreneuriat

Le classement de Growth 500 de Canadian Business, qui comprend les principales sociétés privées et publiques du Canada, est établi en fonction de la croissance du chiffre d'affaires des entreprises, sur cinq ans.

« Les entreprises du Growth 500 2019 sont vraiment remarquables. Faisant preuve de prévoyance, d'innovation et de gestion intelligente, leurs histoires servent d'introduction à la façon de bâtir une entreprise entrepreneuriale prospère aujourd'hui », souligne Beth Fraser, gestionnaire du programme Croissance 500

« C'est un honneur pour nous de figurer en 2e position du Growth500. Ce classement vient démontrer que la créativité de notre équipe et les efforts déployés au cours des dernières années portent fruit », affirme Gilles Couturier, Chef des opérations de Levio

Levio en bref

Siège social à Québec

Bureaux à Québec, Montréal, Sherbrooke et Toronto

634 employés

levio.ca Accompagnement lors de la mise

en œuvre de programmes de

transformation ou de projets d'envergure

À propos de Levio

À propos de Growth 500

Le classement Growth 500 des entreprises en forte croissance au Canada -- anciennement connu sous le nom de PROFIT 500 -- est de loin la plus grande célébration annuelle du rendement entrepreneurial au Canada. Il souligne cette année son 30e anniversaire. Les gagnants se joignent à un groupe d'élite des entreprises les plus prospères, les plus dynamiques et les plus importantes du pays. Pour de plus amples renseignements sur le classement, visitez Growth500.ca

