« Nous sommes honorés d'accueillir Patrick Morin, une entreprise qui jouit d'une solide réputation et qui est profondément enracinée dans les régions du Québec, a déclaré M. Turcotte. Fiers de diriger une entreprise québécoise, nous conserverons le siège social de Patrick Morin dans la province, en partenariat avec Home Hardware, une entreprise canadienne indépendante. Notre priorité est de fournir un excellent service et des produits de qualité aux communautés dans lesquelles nous sommes implantés ».

Fondé en 1960, Patrick Morin est reconnu comme un leader dans le secteur de la construction et de la rénovation au Québec, fournissant des produits et des services de qualité aux consommateurs et aux entrepreneurs. L'entreprise emploie près de 1 700 personnes.

« Nous reconnaissons que le Québec est un marché unique et nous croyons que le fait de nous associer à une marque québécoise aussi forte continuera à nous donner un avantage concurrentiel. Nous travaillerons étroitement avec le Groupe Turcotte et l'équipe de Patrick Morin pour renforcer nos programmes de marchandisage, a déclaré M. Kevin Macnab, président et directeur général de Home Hardware Stores Limitée. Tous les concessionnaires Home Hardware et Patrick Morin bénéficieront de la force nationale accrue de Home Hardware grâce à la solide présence et l'expertise de Patrick Morin au Québec ».

Les magasins Patrick Morin continueront à fonctionner sous la bannière et la marque Patrick Morin existantes.

« Ce partenariat démontre notre engagement de croître au Québec et la force de notre modèle de concessionnaires indépendants, a pour sa part rappelé Mme Christine Hand, présidente du conseil d'administration de Home Hardware Stores Limitée. Nous sommes heureux de travailler avec Louis Turcotte, un entrepreneur expérimenté, Patrick Morin, un détaillant très respecté, ainsi qu'avec notre solide base de concessionnaires du Québec pour soutenir notre croissance et assurer nos succès mutuels ».

De Patrick Morin

Pour les membres de la famille Morin, c'est une aventure qui se termine; une aventure écrite par trois générations. La famille Morin tient à remercier tous les employés-es chacun individuellement pour leur travail, leur engagement et leur fidélité tout au long de ces années.

Un merci particulier aux milliers de clients qui ont fait confiance et qui ont choisi Patrick Morin depuis toutes ces années.

Un merci aussi à tous nos fournisseurs et partenaires d'affaires avec qui nous avons bâti de solides relations au cours de ces années.

A propos de Groupe Turcotte

Le Groupe Turcotte est dirigé par le concessionnaire-propriétaire, Louis Turcotte et les associés Daniel Gervais et Pierre Beauchamp. Il emploie actuellement plus de 200 employés et exploite des magasins de détail Home Hardware à Marieville, Blainville, Pointe-aux-Trembles, Montréal, Laval, Saint-Lin-Laurentides, au Québec, et Stittsville, en Ontario.

À propos de Home Hardware Stores Limitée

Home Hardware Stores Limitée est le plus grand groupe canadien de concessionnaires détaillants d'appareils ménagers, de bois, de matériaux de construction et d'ameublement. Home Hardware compte 1 050 magasins sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 dans la collectivité rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité par des Canadiens et des Canadiennes. Grâce au réseau Home Hardware, les concessionnaires-propriétaires disposent de capacités de distribution et de commercialisation étendues ainsi que d'un accès à des milliers de produits de marque ou de marque de distributeur de qualité. Élue l'une des meilleures marques et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, Home Hardware Stores Limitée est déterminée à aider les Canadiens et les Canadiennes à accomplir leurs projets. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca

