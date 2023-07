MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Groupe Touchette Inc., le plus grand distributeur de pneus au Canada, a conclu l'acquisition de Fastco Canada, le chef de file national dans la conception, la fabrication et la distribution de jantes en alliage.

Cette acquisition permettra à Groupe Touchette d'élargir considérablement son offre de service et offrira à Fastco Canada un meilleur accès à de nouveaux marchés. La transaction favorise également d'importantes synergies dans l'offre de produits qui profiteront à la clientèle des deux entreprises.

Groupe Touchette connaît une croissance soutenue depuis 40 ans, qui s'est accélérée au cours de la dernière décennie. L'acquisition de Fastco Canada s'inscrit dans le plan de croissance de Groupe Touchette en s'alliant à une entreprise novatrice à l'avant-garde de la technologie, axée sur des valeurs d'excellence. D'ailleurs, Groupe Touchette et Fastco Canada partagent de nombreuses valeurs et excellent toutes deux dans leurs marchés respectifs.

« Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Fastco Canada, une entreprise en croissance rapide avec laquelle nous partageons de grandes ambitions », a déclaré Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction de Groupe Touchette Inc. « Notre collaboration ouvre de nouvelles avenues pour nos deux entreprises et nous permet d'élargir notre offre de produits dans le cadre de notre plan stratégique. Groupe Touchette et Fastco Canada partagent des valeurs d'excellence qui motivent nos employés respectifs. Tout en demeurant indépendantes, les deux entreprises continueront à exercer leurs activités avec l'objectif commun d'offrir à nos clients la meilleure expérience qui soit dans les catégories des pneus et des jantes. »

Fastco possède une connaissance du secteur et une expertise incomparable sur le marché. L'entreprise connaît une croissance soutenue, alimentée par des partenariats de longue date avec d'importants détaillants, fabricants de véhicules et de pneus canadiens. La famille Chaplin est reconnue pour son processus rigoureux de développement de produits, de la conception à l'ingénierie et à la fabrication de produits de qualité supérieure pour les passionnés d'automobiles. « Nous pourrons désormais compter sur l'expérience stratégique de Fastco Canada », souligne Frédéric Bouthillier, copropriétaire et chef de l'exploitation de Groupe Touchette. « Fastco Canada est non seulement à l'avant-garde de secteurs d'avenir comme les véhicules électriques, mais a également créé des ressources uniques, telles que FastFinderTM qui nous permettent d'offrir des données exclusives et solutions précises à nos clients. »

« Cette annonce permet de nouvelles opportunités et appuie notre position de chef de file canadien de la conception, de la production et de la distribution de jantes en alliage et en acier », ajoute Glenn Chaplin, président de Fastco Canada. « Cela renforcera également nos marques et nous offrira de nouvelles possibilités à l'avenir. Je suis fier que mes fils Bob et Lee ainsi que les membres de l'équipe de direction actuelle demeurent au coeur de Fastco Canada et perpétuent la culture de la famille Chaplin. »

Fastco Canada poursuivra ses opérations actuelles à Vaudreuil-Dorion, au Québec, et à Airdrie, en Alberta. L'entente permet à Fastco Canada de conserver ses marques et son équipe de direction. Les deux entreprises et leurs équipes respectives resteront indépendantes, tout en misant sur leurs forces communes.

Conseillers

Dans le cadre de la transaction, Prévost Fortin D'Aoust LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Groupe Touchette, Ernst and Young à titre de conseiller financier, KPMG à titre de conseiller fiscal et Fasken Martineau DuMoulin LLP à titre de conseiller juridique au niveau du financement.

Tony Fratianni, fondateur et président de GC Plus Advisory Services, a agi à titre de conseiller juridique pour Fastco Canada, Sam Spatari, CPA et associé chez PSB Boisjoli LLP a agi à titre de conseiller financier, Kevin Perkins chez PSB Boisjoli LLP à titre de conseiller fiscal, Michael Pesner d'Hermitage Finance Canada Inc. et Glen Brown chez i3Legal Inc. ont servi de conseillers en fusion & acquisitions pour la transaction.

À propos de Groupe Touchette Inc.

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette Inc. est le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, reconnu depuis plus de 40 ans pour son expertise et son niveau supérieur de service auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants. Dirigée aujourd'hui par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise dans les services à valeur ajoutée de distribution de pneus. Groupe Touchette est présent dans l'ensemble du Canada, avec plus de 50 centres de distribution. Par l'entremise de ses bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette répond aux besoins des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des détaillants de pneus indépendants. L'entreprise répond également aux besoins des consommateurs canadiens par l'entremise des bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport.

www.grtouchette.com

À propos de Fastco Canada

La passion pour la course automobile de Glenn Chaplin, fondateur de Fastco, a alimenté son désir d'œuvrer dans le secteur des jantes et des pneus. Il a commencé à vendre des accessoires automobiles dans son sous-sol en 1970, avant d'ouvrir son premier point de vente au détail appelé Automotion, et par la suite Lazer Auto. L'entreprise s'est tournée vers la vente en gros en 1989, avec l'incorporation de Fastco Canada.

Aujourd'hui, Fastco est le plus important fabricant et distributeur de jantes en alliage et en acier et d'accessoires au Canada, et compte des établissements à Vaudreuil-Dorion, au Québec, et à Airdrie, en Alberta. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue des jantes de marque Fast Wheels, Fast HD, Fast EV, Braelin et Replika, en plus d'une gamme complète d'accessoires appelée Dialyn. Elle offre également des programmes complets de jantes en alliage OER en collaboration avec plusieurs des principaux fabricants de véhicules au Canada.

L'acquisition de données, alimentée par FastFinder, le logiciel exclusif d'ajustement des jantes le plus précis de l'industrie, constitue un aspect essentiel des opérations de Fastco.

Pour appuyer son programme de jantes et d'accessoires, Fastco distribue des pneus d'une grande variété de marques.

https://fastco.ca/

SOURCE Groupe Touchette

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Groupe Touchette Inc., David Giguère, Vice-président, Marketing et marchandisage, [email protected], 514 206-3000