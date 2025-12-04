Jocelyn Poirier dirigera les affaires corporatives en tant que Chef des affaires corporatives.

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ -- Groupe Touchette est fier d'annoncer la création de Touchette Corporation, une nouvelle structure corporative qui constitue une étape déterminante dans l'évolution de l'entreprise vers une organisation de calibre international.

Touchette Corporation a été conçue comme une structure évolutive et efficiente, destinée à renforcer la gouvernance, l'agilité et la cohérence stratégique de l'écosystème Groupe Touchette. Son déploiement se fera graduellement au cours des prochains mois afin d'assurer une intégration harmonieuse des fonctions corporatives et de soutenir les ambitions de croissance du groupe.

Sous la direction de Nicolas Touchette et de Frédéric Bouthillier, co-Chefs de la direction, Touchette Corporation jouera un rôle clé dans la consolidation de la performance organisationnelle, la gestion stratégique des risques, la planification financière et le développement durable de l'entreprise.

Dans le cadre de cette évolution, Groupe Touchette annonce la nomination de M. Jocelyn Poirier à titre de Chef des affaires corporatives (Chief Corporate Officer).

Dans ses nouvelles fonctions, M. Poirier aura la responsabilité de diriger l'ensemble des affaires corporatives, incluant la gouvernance, la conformité, la gestion des risques, les affaires juridiques, les communications corporatives, la planification et les relations institutionnelles.

« La création de Touchette Corporation s'inscrit dans notre volonté de bâtir une organisation agile, rigoureuse et performante. Jocelyn apporte un leadership stratégique reconnu et une expérience de transformation qui contribueront directement à l'atteinte de nos ambitions », a déclaré Nicolas Touchette, co-Chef de la direction de Groupe Touchette.

Dirigeant d'expérience, diplômé en droit de l'Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec, Jocelyn Poirier est reconnu pour son leadership stratégique et collaboratif. Fort d'une expérience multisectorielle, il a piloté d'importantes transformations organisationnelles et a contribué à l'amélioration durable de la performance de plusieurs entreprises d'envergure.

Au fil de sa carrière, il a œuvré dans des secteurs variés tels que les services professionnels, les médias, les télécommunications, le commerce de détail, les technologies de l'information et l'immobilier, dirigeant des équipes dans des contextes de transformation, d'évolution, de redressement et de croissance. Il possède une solide expertise dans la restructuration, la professionnalisation des opérations et la création de valeur organisationnelle.

Groupe Touchette est également heureux d'annoncer la nomination d'Annie Dubé au poste de vice-présidente associée, finances corporatives. CPA de formation, Annie cumule plus de 25 ans d'expérience en finance et en gestion. Après avoir débuté sa carrière chez Deloitte comme vérificatrice, elle a occupé des rôles clés dans les secteurs des télécommunications et des médias avant de rejoindre Groupe Touchette en 2014. Elle y a dirigé la planification financière et budgétaire et, depuis 2022, s'est consacrée à la finance corporative pilotant de nombreux projets d'acquisition stratégique, les relations bancaires et de financement.

« Collaborant avec Annie depuis de nombreuses années, j'ai pu constater son évolution remarquable. Son expertise, son éthique irréprochable et sa rigueur font d'elle une leader respectée et une partenaire stratégique essentielle pour notre organisation », a déclaré Frédéric Poussard, Chef de la direction financière de Groupe Touchette et de l'ensemble de ses entités.

À propos de Groupe Touchette Inc.

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 50 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou l a page LinkedIn .

