Croissance d'entreprise en régions - Groupe Touchette poursuit son expansion et inaugure des nouveaux entrepôts à Québec et à Saguenay

MONTRÉAL , le 1er oct. 2025 /CNW/ - Groupe Touchette est fier d'annoncer l'inauguration de deux nouveaux entrepôts à Québec et à Saguenay, dont la superficie combinée est de 166 000 pi². Ainsi, ces deux nouvelles installations remplacent celles qui étaient déjà existantes afin que l'entreprise puisse avoir à sa disposition les infrastructures nécessaires pour poursuivre sa croissance en région. L'entrepôt de Québec est situé au 1 500, rue des Tanneurs, et celui de Saguenay au 2718, boulevard Talbot. Ces annonces renforcent la position de chef de file qu'occupe Groupe Touchette dans l'industrie canadienne de la distribution de pneus, notamment dans ces deux marchés stratégiques pour son efficience opérationnelle.

Diversifier la concurrence régionale

Fort de sa vision d'établir une présence incontournable dans les régions du Québec, Groupe Touchette souhaite contribuer à diversifier le paysage concurrentiel dans l'industrie de la distribution du pneu, et ce, toujours au bénéfice des clients locaux.

« Après 16 ans chez Groupe Touchette, je constate encore chaque jour à quel point l'expérience et la satisfaction de nos clients sont au cœur de toutes nos décisions. C'est précisément ce qui rend l'ouverture de ces nouveaux entrepôts si importante. En augmentant notre capacité d'entreposage à Québec et à Saguenay, nous renforçons notre présence locale et offrons davantage de choix à nos clients régionaux. Même si nous sommes un leader à l'échelle canadienne, nous tenons à démontrer que nous restons proches des communautés que nous desservons », a déclaré M. Roger Champoux, vice-président des ventes de Groupe Touchette.

Une industrie en pleines mutations

Avec la croissance soutenue de la demande dans plusieurs segments de marché, l'industrie de la distribution de pneus a dû elle aussi s'adapter à cette réalité, qui a eu un impact majeur sur la gestion des nouveaux produits devant être offerts à la clientèle. Cette tendance a donc forcé les distributeurs à se doter d'infrastructures devant tenir compte de cette réalité.

« Pour bien des gens, un pneu est un pneu, peu importe le type de voiture. En réalité, c'est tout le contraire. Au-delà des pneus saisonniers, auxquels les consommateurs sont habitués, il faut aussi tenir compte des exigences particulières liées aux véhicules électriques, aux véhicules commerciaux, au marché agricole et à bien d'autres segments spécialisés. Pour répondre à cette variété croissante, il est essentiel de disposer d'infrastructures adaptées et d'une capacité d'entreposage accrue. Les nouveaux entrepôts de Québec et de Saguenay nous permettront de mieux soutenir l'ensemble de ces marchés et de continuer à offrir à nos clients une solution complète, quel que soit le type de véhicule ou d'application », a conclu Egil Moller Nielsen, chef des opérations de Groupe Touchette.

À propos des entrepôts de Québec et de Saguenay

À Québec, le nouvel entrepôt inauguré est une nouvelle construction financée par Groupe Touchette, dont la superficie d'entreposage est passée de 65 000 pi² à 100 000 pi². Ce hub permettra à l'entreprise de desservir l'ensemble des communautés de la grande région de Québec. À Saguenay, l'inauguration s'est faite dans un immeuble où Groupe Touchette a déménagé son ancien entrepôt de la région. Ce faisant, la superficie d'entreposage est passée de 24 000 pi² à 66 000 pi².

À propos de Groupe Touchette

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 40 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou la page LinkedIn.

