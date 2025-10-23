MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Groupe Touchette, le plus grand distributeur de pneus au Canada, est heureux d'annoncer la nomination de Karina Di Rupo au poste de Vice-Présidente, chaîne d'approvisionnement, à compter du 27 octobre 2025. Cette nomination vise à renforcer l'excellence opérationnelle de Groupe Touchette et accélérer sa croissance à l'échelle nationale. Mme Di Rupo relèvera d'Egil Møller Nielsen, chef de l'exploitation, et se joindra au comité de direction de l'entreprise.

Dans ses fonctions, Mme Di Rupo supervisera l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement globale de l'entreprise, des fabricants de pneus aux centres de distribution internationaux, jusqu'à la livraison finale aux clients partout au Canada. Ses responsabilités incluent les achats et la planification, le réseau de distribution d'un océan à l'autre, les installations d'entreposage et de stockage, les opérations de préparation de commandes (kitting), ainsi que la gestion de la flotte de Groupe Touchette et de ses partenaires de transport.

« Karina apporte une expertise puissante, combinant vision stratégique et rigueur opérationnelle », a déclaré Egil Møller Nielsen, chef de l'exploitation de Groupe Touchette. « En tant que leader du marché canadien, notre priorité demeure l'excellence dans nos activités fondamentales et l'amélioration continue de nos façons de planifier, de déplacer et de livrer. L'expérience et le leadership de Karina nous aideront à renforcer la précision de notre chaîne d'approvisionnement, qui est au cœur de notre croissance. »

Forte de plus de 20 ans d'expérience à la tête d'équipes de chaîne d'approvisionnement et d'opérations à grande échelle, Mme Di Rupo occupait récemment le poste de vice-présidente, chaîne d'approvisionnement et opérations chez McKesson Canada, où elle gérait la distribution multisite, les prévisions, l'automatisation et les programmes de qualité à l'échelle nationale. Elle a également occupé des postes de direction chez Sustana, ArcelorMittal et Bombardier, où elle a piloté des initiatives d'excellence en conception de réseaux, en approvisionnement, en logistique et en amélioration continue.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe talentueuse de Groupe Touchette », a déclaré Karina Di Rupo. « L'entreprise a su bâtir une base solide et une culture axée sur la performance. J'ai hâte de contribuer à la prochaine étape de son évolution, en renforçant notre chaîne d'approvisionnement nationale et en offrant encore plus de valeur et de fiabilité à nos clients. »

À propos de Groupe Touchette

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette, le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau supérieur auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1 800 employés et est présent partout au Canada avec plus de 40 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique, Pneus Bélisle et Touchette Motorsport. Pour plus d'information, visitez grtouchette.com ou la page LinkedIn .

SOURCE Groupe Touchette

Pour plus d'information: Groupe Touchette, Anne-Marie Larochelle, Directrice marketing, [email protected]