MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Touchette Inc. (« Groupe Touchette ») a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu l'acquisition de National Tire Distributors (« NTD »), la filiale canadienne d'American Tire Distributors (« ATD »), après avoir satisfait aux conditions de clôture habituelles, notamment en recevant le feu vert des organismes de réglementation canadiens. Avec l'ajout de NTD, Groupe Touchette devient une entreprise plus forte offrant plus de choix et un service de première qualité pour répondre aux besoins des clients et des consommateurs du Canada.

« C'est un jour historique pour Groupe Touchette alors que nous accueillons officiellement NTD au sein de notre entreprise en pleine croissance. Ensemble, nous offrirons à nos clients d'un océan à l'autre des produits et des services haut de gamme fiables, et nous développerons des innovations qui feront progresser l'industrie canadienne du pneu, a déclaré Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction de Groupe Touchette. Au Groupe Touchette, nous développons aujourd'hui des solutions aux enjeux de demain en mettant l'accent sur la création de pratiques plus écologiques et plus novatrices qui seront bénéfiques pour nos employés, nos clients et nos partenaires. »

Grâce à l'intégration des actifs et du réseau de NTD, Groupe Touchette prévoit rehausser son offre de services actuelle et :

comptera près de 1 600 employés au Canada ;

; exploitera, d'un océan à l'autre, un réseau de distribution de pneus-guichets de service uniques;

offrira une plateforme unique où les clients trouveront les bons produits, au bon endroit, au bon moment et au bon prix;

développera une intégration technologique pour accroître l'efficacité et la durabilité;

diversifiera la gamme des catégories de produits offertes.

À la suite de la transaction, Groupe Touchette accroîtra également le nombre de ses bannières de vente au détail au Canada afin d'offrir une plateforme complète capable de soutenir un solide réseau de propriétaires exploitants. L'ajout du réseau de vente au détail de NTD consolidera la capacité de Groupe Touchette à réponde aux attentes des clients et à les dépasser, grâce à plus de 900 points de vente au détail canadiens exploités sous des bannières provinciales et nationales, dont Tirecraft, Tireland/Ici Pneu, Integra Tire et Pneu Select.

« Nous sommes reconnaissants du travail acharné et de l'engagement dont fait preuve la formidable équipe de Groupe Touchette chaque jour; et nous savons que nos nouveaux collègues de NTD nous rendront encore meilleurs, a dit Frédéric Bouthillier, copropriétaire et chef des opérations de Groupe Touchette. Nous sommes convaincus que le dévouement exceptionnel de notre équipe à servir nos clients et l'industrie canadienne en général continuera de favoriser la réussite de toutes nos parties prenantes et de Groupe Touchette. »

Dans le cadre de l'accord, les entreprises établiront une relation commerciale en vertu de laquelle ATD fournira à l'entreprise canadienne combinée ses marques de pneus exclusives Hercules et Ironman en plus de rendre son logiciel d'analyse avancée et ses outils de productivité accessibles au réseau de Groupe Touchette. L'expertise combinée de Groupe Touchette et de NTD, ainsi que cette relation

commerciale avec ATD, créeront des avantages pour les employés, les manufacturiers et les clients, y compris les détaillants et les consommateurs de pneus de remplacement du Canada.

L'entreprise fusionnée continuera d'avoir son siège social à Montréal et conservera un centre de soutien national à Burlington en Ontario, ainsi que des bureaux régionaux dans tout le Canada.

Conseillers

Jefferies Group LLC a été le conseiller financier exclusif de Groupe Touchette. Dentons Canada LLP et Prévost Fortin D'Aoust S.E.N.C.R.L. ont agi comme conseillers juridiques dans le cadre de la transaction alors que Ernst and Young et Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont agi comme conseillers en financement.

Groupe Touchette Inc.

Fondé par André Touchette en 1979, Groupe Touchette Inc., l'un des plus importants distributeurs de pneus de propriété canadienne, est reconnu pour son expertise et son service de niveau supérieur auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants depuis plus de 40 ans. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise aujourd'hui dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte près de 1 600 employés et est présent partout au Canada avec plus de 50 centres de distribution. Sous les bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette dessert les manufacturiers et les concessionnaires automobiles ainsi que les détaillants de pneus indépendants. L'entreprise dessert également les consommateurs canadiens sous les bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport.

https://www.grtouchette.com

