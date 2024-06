TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - La communauté des investisseurs s'est jointe à plusieurs membres de la haute direction de Groupe TMX, dont John McKenzie, chef de la direction, et David Arnold, chef de la direction financière, pour fermer les marchés et souligner la Journée à l'intention des investisseurs 2024, une initiative du Groupe TMX.

Groupe TMX ferme les marchés à l’occasion de la Journée à l’intention des investisseurs 2024, Jeudi 20 juin 2024

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, TMX Trayport et TMX VettaFi, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et différents bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne.

Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup.

