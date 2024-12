GROUPE TECHNOLOGIQUE KDA ANNONCE UNE COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC PHARMACIE HORIZON SANTÉ ET LE DR ÉRIC POIRIER POUR OPTIMISER LA GESTION DES TRAITEMENTS ONCOLOGIQUES

THETFORD MINES, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV: KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, est heureuse d'annoncer que sa filiale, Groupe Technologique KDA inc. (« KDA Techno »), en partenariat avec Pharmacie Horizon Santé et le Dr Éric Poirier, chirurgien oncologue, pratiquant à la Clinique des Maladies du Sein au Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHU de Québec-Université Laval), la signature d'une lettre d'intention, en date du 11 décembre 2024, visant à intégrer la plateforme innovante Medherize. Ce projet a pour objectif de relever les défis complexes liés à la gestion des traitements oncologiques extrahospitaliers chez les patientes atteintes de cancer du sein.

Pharmacie Horizon Santé, distributeur pharmaceutique de médicaments de spécialité et regroupement de pharmaciens indépendants comptant 23 pharmacies affiliées à travers le Québec, apporte une expertise précieuse en pharmacie communautaire. Cette collaboration réunit les compétences complémentaires de Pharmacie Horizon Santé, du Dr Éric Poirier, spécialiste en oncologie, et de KDA Techno, expert en développement informatique. Ensemble, nous visons à optimiser la gestion des traitements oncologiques complexes en intégrant les soins pharmaceutiques de proximité, l'expertise médicale spécialisée et des solutions technologiques innovantes.

Pharmacie Horizon Santé introduit une approche hybride unique pour la gestion et le suivi complexe des médicaments de spécialité. Cette méthode novatrice combine le meilleur des deux mondes : les patientes conservent leur accès à leurs pharmacies communautaires habituelles pour récupérer leurs médicaments ainsi que leurs médicaments de spécialité, tout en bénéficiant d'un suivi structuré et délégué aux pharmacies de soutien spécialisées.

La gestion des patientes sous traitements oncologiques est complexe, nécessitant un suivi rigoureux (tests sanguins, bilans hépatiques, électrocardiogramme (ECG)) et une coordination efficace malgré la surcharge de travail des professionnels et les risques d'abandon liés aux effets secondaires et aux ajustements fréquents.

Pour relever ces défis, KDA Techno a conçu Medherize, une solution intégrée d'Adherize+ qui simplifie la coordination entre patientes et professionnels grâce à un suivi en temps réel, l'intégration des données du Dossier Santé Québec (DSQ) et ECG, et des ajustements rapides et précis.

Basée sur des protocoles validés, Medherize propose des interventions automatisées pour gérer les effets secondaires comme les neutropénies ou diarrhées, offrant à tous les intervenants, un accès partagé à une ligne du temps commune pour maximiser l'efficacité des soins.

Enfin, Medherize entreprendra bientôt la gestion des médicaments de spécialité pour la prise en charge des traitements complexes tels que :

Biothérapies,

Thérapies oncologiques,

Médicaments pour maladies auto-immunes,

Médicaments pour maladies génétiques rares.

Yves Marmet, président de KDA Techno, a déclaré : « Avec Medherize, nous répondons à des enjeux critiques en oncologie tout en offrant des outils puissants aux professionnels de santé pour simplifier la gestion des soins complexes. »

Jérôme-Henri Lavoie, directeur général de Pharmacie Horizon Santé, a ajouté : « Cette collaboration incarne notre vision : fournir des solutions concrètes et innovantes aux défis des traitements spécialisés tout en restant centrés sur le patient et sa liberté de choisir les professionnels de la santé qui l'accompagne. »

Le Dr Éric Poirier, chirurgien oncologue au CHU de Québec-Université Laval, a commenté : « Medherize introduit une approche intégrée et novatrice, qui répond aux besoins des patientes tout en soutenant les professionnels dans leur pratique quotidienne. »

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE PHARMACIE HORIZON SANTÉ

Groupe Horizon Santé fondé par M. Laurier Lavoie, pharmacien, regroupe des pharmaciens indépendants engagés à offrir des services personnalisés et des soins de qualité, avec une approche centrée sur le patient.

À PROPOS DU DR ÉRIC POIRIER

Spécialiste reconnu dans le traitement du cancer du sein, le Dr Éric Poirier combine expertise clinique et innovation pour répondre aux défis des traitements complexes en oncologie.

RENSEIGNEMENTS: Marc Lemieux, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]