THETFORD MINES, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV: KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, a le plaisir d'annoncer qu'elle atteint la conclusion de la dernière étape du processus de certification de sa plateforme Medherize pour le Dossier Santé Québec (« DSQ »).

Après avoir franchi avec succès la première étape de certification annoncée le 3 décembre 2024, les trois étapes de développement requises pour ce module ont désormais été complétées. Le 7 avril 2025, la Direction des produits de prestations de services du DSQ, par l'intermédiaire de son équipe de soutien à l'intégration et à la certification, a confirmé que l'étape finale d'autoévaluation a été réussie.

Le dernier audit est prévu du 22 au 24 avril 2025, marquant l'ultime validation technique avant l'intégration complète. Le déploiement initial de Medherize est prévu le 5 mai 2025 au Centre hospitalier St-Sacrement à Québec, suivi d'une mise en service progressive dans les autres établissements de la province.

KDA devient ainsi le premier fournisseur technologique au Québec à réussir la certification en mode granulaire pour l'intégration au DSQ - une avancée majeure pour la transmission des données cliniques.

Contrairement aux résultats en format PDF, souvent statiques et difficiles à exploiter, le mode granulaire permet une transmission structurée, interopérable et directement intégrable aux systèmes cliniques. Ce modèle permet un gain substantiel en efficacité, sécurité, qualité des soins et réduction des délais et erreurs d'intervention.

« Cette réussite confirme notre rôle de pionnier en santé numérique. Grâce à la certification du mode granulaire, la plateforme Medherize pourra désormais offrir une expérience technologique de pointe, axée sur des données structurées, automatisées et exploitables en temps réel. C'est un changement de paradigme qui place le Québec à l'avant-garde de la médecine connectée », a déclaré Yves Marmet, président et chef de la technologie du Groupe Technologique KDA.

« L'innovation a toujours été au cœur de notre mission, mais cette étape marque un tournant. Nous démontrons non seulement notre capacité à livrer des solutions concrètes, mais également notre engagement envers la transformation durable du système de santé. Je tiens à saluer le travail exceptionnel de notre équipe », a ajouté Marc Lemieux, chef de la direction et président du conseil d'administration de KDA.

KDA félicite chaleureusement son équipe de développement pour avoir franchi avec brio cette étape cruciale, consolidant ainsi la position de la Société comme acteur de premier plan en innovation numérique en santé au Québec et au-delà.

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

