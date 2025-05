THETFORD MINES, QC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV: KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, est fière d'annoncer que sa plateforme Adherize+, conçue pour optimiser le suivi des patients et la coordination des soins, a officiellement obtenu la certification du Dossier Santé Québec (« DSQ »). Cette autorisation marque une étape déterminante vers son déploiement en production.

Au cœur de cette plateforme se trouve Medherize, un module spécialisé à fort impact, destiné à soutenir le suivi interdisciplinaire des patientes sous thérapies ciblées en oncologie. Grâce à son intégration en mode granulaire, une première pour un fournisseur québécois, Medherize permet une transmission structurée, interopérable et en temps réel des données cliniques, avec des bénéfices tangibles en matière de qualité et de sécurité des soins pour l'ensemble de la population du Québec.

Avec cette certification en main, le projet pilote pourra débuter comme prévu à l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, amorçant une phase d'implantation progressive dans d'autres établissements de santé de la province.

« L'obtention de cette certification vient confirmer la robustesse de notre technologie. Medherize nous permet de proposer une solution concrète et performante pour le suivi de traitements spécialisés. Et ce n'est qu'un début : nous prévoyons déjà d'adapter Medherize à d'autres médicaments de spécialité nécessitant un suivi complexe, souvent administrés par voie orale et distribués dans les pharmacies communautaires », a déclaré Yves Marmet, président et chef de la technologie du Groupe Technologique KDA.

Dans un contexte où un nombre croissant de traitements de spécialité sont prescrits sous forme orale et suivis en dehors du cadre hospitalier, des outils numériques robustes comme Medherize deviennent essentiels pour les médecins, pharmaciens et le personnel infirmier. Ces médicaments, souvent coûteux et associés à des effets indésirables importants, exigent une adhésion rigoureuse et un suivi structuré. Une surveillance inadéquate peut compromettre l'efficacité du traitement, voire mettre en péril la vie des patientes. Medherize répond à ce besoin croissant en assurant un encadrement thérapeutique de pointe, adapté à la réalité des soins ambulatoires.

« Cette étape clé est le fruit d'un travail exceptionnel de notre équipe et d'une collaboration étroite avec nos partenaires cliniques. Grâce à cette base solide, nous accélérons notre mission : offrir des outils connectés, sécuritaires et à forte valeur ajoutée pour les professionnels de la santé et leurs patients, et ce pour l'ensemble du marché international », a ajouté Marc Lemieux, chef de la direction et président du conseil d'administration de KDA.

KDA confirme ainsi sa position de chef de file en innovation numérique en santé au Québec et ouvre la voie à une croissance soutenue à travers l'intégration clinique de Medherize.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Marc Lemieux, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]