Groupe Solution Meubles choisit Fairstone Financière Inc. comme partenaire de financement au point de vente

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« la Financière Fairstone »), le chef de file des fournisseurs de solutions de prêt non bancaires au Canada, a annoncé aujourd'hui un partenariat visant à offrir du financement au point de vente en magasin et en ligne au Groupe Solution Meubles, le plus grand réseau de détaillants indépendants du Québec dans les secteurs de l'ameublement, des matelas, des appareils ménagers et des articles de décoration.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Groupe Solution Meubles pour proposer des solutions de financement simples à ses membres ainsi qu'à ses clients », a commenté Serges Bériault, vice-président directeur, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

Dans le cadre de son offre de financement, la Financière Fairstone fournit aux marques de vente au détail suivantes une plateforme de financement numérique mobile et automatisée qui permet aux clients d'être approuvés pour du financement en quelques minutes.

Meubles Domon

JC Perreault

Sinray

Meubles Dégelis

Gagnon Frères

Meubles Croteau

Meubles Gérard Poirier

Meubl'en vrac

Setlakwe

Branchaud

Jacob

« Grâce à sa vaste expertise en financement de détail, à la simplicité de l'expérience de financement qu'elle offre à sa clientèle ainsi qu'à son siège social établi au Québec, la Financière Fairstone s'est avérée être le partenaire de financement idéal pour nos membres », a affirmé Marie-Hélène Domon, présidente du Groupe Solution Meubles.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est le chef de file de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de crédit responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque élevé, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca

