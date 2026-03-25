(tous les montants indiqués sont en dollars canadiens)

Perte nette de 2,2 millions de dollars (0,81 $ par action) pour le trimestre terminé le 31 janvier 2026

Perte de 3,8 millions de dollars (1,37 $ par action) pour les six mois, terminés le 31 janvier 2026

Trésorerie de 1,3 million de dollars au 31 janvier; la Société demeure sans dette

Regroupement inversé de nos actions ordinaires selon un ratio de une pour soixante (1-pour-60), réalisé le 22 janvier 2026.

Étude clinique pivot visant à évaluer Thykamine MC dans la prévention de la radiodermatite comme étant la première priorité pour la Société

La Société poursuit ses études précliniques sur Thykamine MC dans la MASH et la fibrose, afin d'approfondir la compréhension de son mécanisme d'action

ThykamineMC : un nouvel acteur dans le domaine des anti-inflammatoires, publié dans la revue scientifique à comité de lecture, Biomedicines.

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB : DVHGF) est une société biopharmaceutique en phase clinique axée sur le développement de thérapies novatrices ciblant les maladies fibro-inflammatoires, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois, terminées le 31 janvier 2026.

« Nous sommes satisfaits des progrès continus dans l'exécution de nos priorités et de notre capacité à faire avancer notre portefeuille de projets », a déclaré le Dr André P. Boulet, Ph. D., président et chef de la direction de Devonian.

Faits saillants opérationnels

Nomination au sein du conseil d'administration et au poste du chef de la direction financière

Le 26 novembre 2025, la Société a annoncé la nomination de M. Pierre Labbé, CPA, à titre d'administrateur. M. Labbé a été nommé président du comité d'audit à compter du 2 février 2026.

Le 2 février 2026, la Société a annoncé la nomination de M. Dennis Turpin, CPA, à titre de chef de la direction financière. M. Turpin demeure membre du conseil d'administration. Il succède à Mme Viktoria Krasteva.

Mise à jour stratégique

À la suite de l'expiration d'ententes de distribution détenues par Groupe Santé Altius SEC (« Altius »), la Société s'oriente vers une stratégie de développement biopharmaceutique ciblée, centrée sur ThykamineMC. Elle évalue activement les différentes options stratégiques pour ses activités commerciales et recherche des financements pour soutenir son portefeuille de produits en développement.

Stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique

La stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, évolue vers une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), dont les caractéristiques sont l'inflammation, le ballonnement hépatocellulaire et l'aggravation ultérieure de la fibrose. Si elle n'est pas traitée, la MASH peut évoluer vers une cirrhose du foie et un carcinome hépatocellulaire, une insuffisance hépatique et la mort.

Devonian a récemment terminé une étude portant sur les effets de ThykamineMC sur la progression de la maladie hépatique dans le modèle murin STAMMC largement utilisé de MASH/fibrose chez SMC Laboratories au Japon1.

Dans ce modèle, des souris diabétiques ont été nourries avec un régime riche en graisses et ont rapidement développé une stéatose hépatique causée par inflammation et accumulation de graisse dans l'organe. Le resmétirom, le premier médicament approuvé par la FDA des États-Unis pour la prise en charge de la MASH, a été utilisé comme témoin positif à une dose orale de 3,0 mg/kg une fois par jour pendant 3 semaines.

L'administration de ThykamineMC par voie orale, à des doses de 0,5 mg/kg, 5,0 mg/kg et 50,0 mg/kg, une fois par jour pendant 3 semaines, suggère un potentiel effet hépatoprotecteur empêchant la progression de la maladie hépatique par rapport au groupe témoin (véhicule). L'étude sur la MASH démontre que ThykamineMC a des effets anti-inflammatoires et anti-fibrotiques avec le potentiel de cibler la pathologie sous-jacente de la maladie et donc d'arrêter sa progression.

D'autres études sont en cours pour mettre en évidence le potentiel d'utilisation de ThykamineMC dans le traitement de la MASH.

Référence

1. In Vivo Efficacy Study of ThykamineTM in STAMTM Model of Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis. SMC Laboratories Inc. Jan 2025.

Faits saillants financiers

Résultat net et résultat global

Pour le trimestre terminé le 31 janvier 2026, la perte nette s'est élevée à 2,2 millions de dollars (0,81 $ par action), comparativement à une perte nette de 0,2 million de dollars (0,09 $ par action) pour la même période en 2025. Cette augmentation de 2,0 millions de dollars de la perte nette s'explique principalement par la diminution des revenus de distribution, découlant de l'expiration, annoncée précédemment, de l'entente de distribution du Dexlansoprazole en avril 2025. La baisse des revenus de distribution a réduit la marge brute comparative de 2,6 millions de dollars, partiellement compensée par une diminution des charges d'exploitation de 0,2 million de dollars et des charges d'impôts sur le résultat de 0,4 million de dollars.

Pour la période de six mois, terminée le 31 janvier 2026, la perte nette s'est élevée à 3,8 millions de dollars (1,37 $ par action), comparativement à 0,8 million de dollars (0,36 $ par action) pour la même période en 2025. Cette augmentation de 3,0 millions de dollars de la perte nette s'explique principalement par la diminution des revenus de distribution liée à l'expiration, annoncée précédemment, de l'entente de distribution du Dexlansoprazole en avril 2025. La baisse des revenus de distribution a réduit la marge brute comparative de 4,0 millions de dollars, partiellement compensée par une diminution des charges d'exploitation de 0,7 million de dollars et des charges d'impôts sur le résultat de 0,4 million de dollars, nette d'une baisse des produits d'intérêts de 0,1 million de dollars.

En août 2025, la Société Altius détenue ultimement par Devonian, a été informée que l'entente de distribution du Pantoprazole magnésium ne serait pas renouvelée à son échéance du 23 avril 2026.

Altius continue de commercialiser Cleo-35 MD, tandis que le Pantoprazole magnésium cessera de générer des revenus après le 23 avril 2026. Les revenus de distribution seront principalement soutenus par Cleo-35MD, un produit destiné au traitement de l'acné hormonale chez les femmes.

Liquidité et flux de trésorerie

Au 31 janvier 2026, la Société disposait de trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant

1,3 million de dollars, comparativement à 7 millions de dollars au 31 juillet 2025. Pour la période de six mois terminée le 31 janvier 2026, la Société a utilisé 7,7 millions de dollars de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (composés d'une perte nette de 3,2 millions de dollars, après prise en compte des éléments sans effet sur la trésorerie, et d'une variation nette de 4,5 millions de dollars des éléments du fonds de roulement hors trésorerie), partiellement compensés par des entrées de trésorerie de 2 millions de dollars provenant de deux placements privés réalisés au cours de la même période. La Société est sans dette.

Pour consulter les états financiers consolidés intermédiaires de même que l'analyse et les commentaires de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation pour les périodes de trois mois et six mois, terminées les 31 janvier 2026 et 2025, veuillez visiter le site : https://groupedevonian.com/investor-center/financial-reports/ ou consulter le profil de la Société sur SEDAR+.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à la fibro-inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius, axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans s'y limiter, celles relatives à l'orientation de la Société vers une stratégie de développement biopharmaceutique ciblée, centrée sur ThykamineMC, aux options stratégiques pour les activités d'Altius, aux options de financement pour soutenir le portefeuille de la Société, aux revenus générés par Cleo-35MD, à l'achèvement de l'étude clinique pivotale sur la prévention de la radiodermatite et des études précliniques, à l'effet hépatoprotecteur potentiel visant à prévenir la progression des maladies du foie dans un modèle de MASH, aux effets anti-inflammatoires et antifibrotiques susceptibles de cibler la pathologie sous-jacente de la maladie et ainsi d'en freiner la progression, ainsi que, de manière générale, au paragraphe « À propos de Devonian » ci-dessus, qui décrivent essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives ») et reposent sur des attentes, estimations et projections à la date du présent communiqué. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de termes tels que « a l'intention de », « croit », « s'attend à », ou de variations (y compris les formes négatives et grammaticales) de ces termes et expressions, ou encore par des indications selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » réalisés, se produire ou être atteints.

Les déclarations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses pourraient s'avérer inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent, directement ou indirectement, influer sur les résultats réels et faire en sorte que ceux-ci diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. Rien ne garantit que ces hypothèses s'avèrent exactes ni que les déclarations prospectives se révéleront exactes, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations.

Compte tenu de leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies afin de présenter les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément visées par les présentes mises en garde ainsi que par celles figurant dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou d'expliquer tout écart important entre les événements réels ultérieurs et ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dennis Turpin, CPA, Chef de la direction financière, Courriel : [email protected]