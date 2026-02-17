QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV : GSD) (OTCQB : DVHGF) annonce aujourd'hui qu'une empreinte exclusive de ThykamineMC a été officiellement déposée dans le cadre de deux récentes demandes de brevet et constitue désormais un élément central de la stratégie à long terme de la Société en matière de propriété intellectuelle et de brevets. Cette empreinte sera systématiquement intégrée à toutes les futures demandes de brevet liées à ThykamineMC.

L'empreinte ThykamineMC définit huit composants chimiques précis, présents selon des ratios déterminés, établis au moyen de méthodes analytiques avancées de CLHP-SM (chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse). La méthodologie CLHP-SM a démontré une grande reproductibilité pour les lots fabriqués de ThykamineMC, résultat confirmé de façon indépendante par analyse RMN (résonance magnétique nucléaire), indiquant un niveau de confiance ≥ 98 % quant à la constance d'un lot à l'autre.

La reproductibilité des lots a été validée davantage au moyen d'essais de puissance réalisés à l'aide d'un modèle cellulaire humain U-937, démontrant que chaque lot de ThykamineMC présente une activité biologique équivalente. Ces essais ont confirmé une inhibition constante de cytokines inflammatoires clés, notamment RANTES et MIP-1β, renforçant ainsi l'équivalence fonctionnelle de chaque lot de production. L'essai de puissance est en cours de validation en vue de son inclusion dans la section Chimie, fabrication et contrôles (CFC) de la production de ThykamineMC.

L'intégration combinée de l'empreinte par CLHP-SM, de la confirmation par RMN et des essais de puissance au cadre de chimie, fabrication et contrôles (CFC) de Devonian pour la production de ThykamineMC renforce à la fois la préparation réglementaire et la robustesse des procédés de fabrication.

Le Dr André Boulet, chef de la direction de Devonian, a déclaré : « Ces méthodes analytiques et biologiques démontrent clairement la qualité et la constance du ThykamineMC produit dans chaque lot -- non seulement d'un point de vue chimique, mais également en tant que produit pharmaceutique actif doté de propriétés anti-inflammatoires et antifibrotiques. Cette approche intégrée nous donne l'assurance que les patients recevront de façon constante un produit de même haute qualité, efficacité et fiabilité. »

Cette étape importante renforce l'engagement de Devonian envers la rigueur scientifique, la protection de la propriété intellectuelle et une fabrication de grade pharmaceutique, alors que la Société poursuit le développement de ThykamineMC.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à la fibro-inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius Healthcare S.E.C., axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dr André Boulet, Ph. D., Président et chef de la direction, Téléphone : 450 979-2916, Adresse courriel : [email protected]