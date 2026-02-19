QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV : GSD) (OTCQB : DVHGF) annonce aujourd'hui des résultats positifs issus d'une étude préclinique de suivi évaluant ThykamineMC dans un modèle humain de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) utilisant la plateforme PhysioMimixMD Liver-on-a-Chip. L'étude a été menée par CN Bio Innovations, à Cambridge, au Royaume-Uni.

Fait important, l'étude démontre que ThykamineMC exerce des effets dose-dépendants sur des caractéristiques pathologiques clés de la MASH, notamment la fibrose et l'inflammation, dans un système hépatique humain physiologiquement pertinent. Ces résultats constituent un pont translationnel crucial entre l'efficacité précédemment démontrée chez la souris à l'aide du modèle STAMMD de la MASH et un modèle microphysiologique humain prédictif, renforçant ainsi la pertinence translationnelle du programme de développement de Devonian.

Plan de l'étude et schéma posologique

ThykamineMC a été évalué à quatre faibles concentrations (0,025, 0,05, 0,1 et 0,2 mg/ml) sur une période de traitement de 14 jours dans un modèle hépatique dynamique à trois types cellulaires intégrant des hépatocytes humains primaires, des cellules de Kupffer et des cellules stellaires hépatiques, sous flux microfluidique continu afin d'induire un phénotype de MASH.

L'élafibranor, un composé à un stade clinique avancé précédemment évalué dans des essais cliniques sur la MASH3,4 a été inclus comme contrôle positif de référence (20 µM), en parallèle avec un témoin véhicule.

Principaux résultats démontrant un effet sur le phénotype pathologique de la MASH

Réduction pertinente de la fibrose associée à la maladie : ThykamineMC a entraîné une réduction claire et dose-dépendante des biomarqueurs associés à la fibrose, notamment le procollagène et le TIMP-1, les effets les plus marqués étant observés aux concentrations de 0,1 et 0,2 mg/ml. Ces marqueurs jouent un rôle central dans le dépôt de matrice extracellulaire et la progression fibrotique dans la MASH.

Suppression de l'accumulation de collagène : L'imagerie confocale a confirmé une diminution significative du dépôt de collagène de type I, indiquant une atténuation de l'une des principales caractéristiques structurales de la MASH fibrotique. Aux doses les plus élevées, l'ampleur de la réduction du collagène était supérieure à celle observée avec l'élafibranor dans des conditions expérimentales identiques.

Modulation de la signalisation inflammatoire : ThykamineMC a induit une réduction dose-dépendante des cytokines pro-inflammatoires IL-6 et IL-8 aux points d'évaluation tardifs, reflétant un effet sur les voies inflammatoires qui contribuent à la lésion hépatocellulaire et à la progression de la maladie dans la MASH.

Préservation de la santé des cellules hépatiques : Les taux de LDH sont demeurés faibles tout au long de l'étude, sans signe de lésion hépatique induite par le médicament. Les variations observées dans la production d'albumine n'étaient pas associées à une cytotoxicité et feront l'objet d'analyses complémentaires.

« Ces résultats démontrent que ThykamineMC fait plus que moduler des biomarqueurs isolés -- elle agit sur les processus biologiques fondamentaux qui définissent la MASH, notamment la fibrose et l'inflammation », a déclaré le Dr André P. Boulet, Ph. D., chef de la direction de Devonian. « Ces résultats viennent consolider les données précédemment divulguées chez la souris à l'aide du modèle STAMMD et renforcent la justification translationnelle de Thykamine™ à titre de candidat thérapeutique potentiel modificateur de la maladie », a ajouté le Dr Boulet.

La plateforme PhysioMimixMD Liver-on-a-Chip reproduit des aspects clés de la pathologie humaine de la MASH en combinant une architecture hépatique multicellulaire avec un flux physiologique. L'activité constante de ThykamineMD dans les modèles in vivo et les modèles humains sur puce soutient son profil différencié parmi les thérapies émergentes ciblant la MASH.

Devonian prévoit entreprendre des études précliniques supplémentaires afin de mieux caractériser le potentiel de Thykamine™ à modifier l'évolution de la maladie et de soutenir la poursuite de son développement dans la MASH et d'autres maladies fibrotiques.

À propos de la NAFLD/MASH1,2

La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est la forme la plus courante de maladie hépatique chronique, avec une prévalence mondiale estimée entre 20 et 30 %. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie, une condition fréquemment associée aux composantes du syndrome métabolique (SM), telles que l'obésité, le diabète de type 2, la dyslipidémie et l'hypertension.

La NAFLD peut évoluer vers la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), dont les caractéristiques principales sont l'inflammation, le gonflement des hépatocytes et l'aggravation progressive de la fibrose. En l'absence de traitement, la MASH peut ultimement progresser vers la cirrhose hépatique, le carcinome hépatocellulaire, l'insuffisance hépatique, voire le décès.

Le marché mondial des traitements de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) connaît une croissance rapide, portée par l'augmentation des taux d'obésité, de diabète de type 2 et de syndrome métabolique5. Selon DataM Intelligence6, ce marché était évalué à 7,87 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,76 milliards de dollars d'ici 2033, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % sur la période de 2025 à 2033.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à la fibro-inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de CN Bio

CN Bio a pour mission d'accélérer la découverte de médicaments. En tant qu'entreprise de premier plan dans le domaine des organes sur puce (Organ-on-Chip, OOC), son équipe transforme la manière dont les données d'efficacité et de sécurité spécifiques à l'humain sont générées. Les modèles d'organes humains développés par CN Bio permettent d'approfondir la compréhension des mécanismes des maladies, d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de favoriser le développement de traitements novateurs, sûrs et efficaces. Le portefeuille de produits et de services de la société offre des renseignements plus approfondis et plus pertinents sur la performance prédite des médicaments chez les patients, contribuant ainsi à réduire considérablement les risques, les délais et les coûts.

Basée à Cambridge (Royaume-Uni), CN Bio s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience et d'expertise dans la mise sur le marché de systèmes microphysiologiques (MPS) fondés sur des organes sur puce, qu'ils soient mono-organe ou multi-organes. Le système PhysioMimix MD Core, conçu pour une utilisation en laboratoire, reproduit fidèlement la physiologie humaine à l'aide de modèles avancés et prédictifs d'organes humains in vitro, réduisant ainsi la dépendance aux modèles animaux conformément à l'évolution des exigences réglementaires.

La puissance de la technologie PhysioMimixMD a été exploitée par 16 grandes entreprises pharmaceutiques et est reconnue par la FDA américaine, ce qui a conduit à la première co-publication entre une autorité réglementaire du médicament et un fournisseur de MPS, ainsi qu'à son acceptation dans le programme ISTAND de la FDA.

Les données issues de PhysioMimix ont contribué à plusieurs dossiers réglementaires, notamment une première mondiale en 2023 lorsque l'entreprise a soutenu avec succès un dépôt réglementaire visant à initier des essais cliniques pour le traitement des maladies métaboliques du foie.

Pour en savoir plus sur la manière dont CN Bio ouvre la voie à une découverte de médicaments plus rapide et plus précise, veuillez consulter : www.cn-bio.com ou suivre l'entreprise sur LinkedIn @CN Bio.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius Healthcare S.E.C., axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

