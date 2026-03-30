QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV : GSD) (OTCQB : DVHGF), une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies novatrices ciblant les maladies fibro-inflammatoires, présente aujourd'hui les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 27 mars 2026 (l'« Assemblée ») et diffusée en direct par webdiffusion. La Société a indiqué que les actionnaires ont voté et approuvé les propositions suivantes lors de l'assemblée.

Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues et des votes exprimés lors de l'assemblée, les personnes suivantes ont été élues membres administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires : Dr André P. Boulet, Luc Buisson, Louis Flamand (prof.), Kathryn J. Gregory, Pierre Labbé, Josh Muntner, Dre Kira Sheinerman et Dennis Turpin.

Le Dr André P. Boulet, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Josh, Kira et Luc au sein de notre conseil d'administration. Leur vaste expérience et leur vision stratégique en matière de financement seront précieuses alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Josh Muntner est un dirigeant chevronné en finance biopharmaceutique, cumulant plus de 25 ans d'expérience à titre de chef de la direction financière et de banquier d'investissement. Il a dirigé plus de 90 financements et transactions stratégiques, levant plus de 9 milliards de dollars en capitaux. M. Muntner a occupé des postes de haute direction au sein de sociétés des sciences de la vie, tant privées que cotées en bourse, où il était responsable des fonctions financières à l'échelle mondiale, des relations avec les investisseurs et de la stratégie des marchés des capitaux. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la UCLA Anderson School of Management et d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Carnegie Mellon.

La Dre Kira Sheinerman occupe actuellement le poste de directrice générale en banque d'investissement chez H.C. Wainwright et elle est la cofondatrice de DiamiR Biosciences. Elle possède une solide expertise en financement de la santé, en conseil stratégique et en opérations. La Dre Sheinerman a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration et a participé à diverses initiatives sectorielles, notamment au Boyce Thompson Institute et au Business Consortium de l'Alzheimer's Association. Elle est titulaire d'un doctorat (Ph. D.) en sciences biomédicales de la Mount Sinai School of Medicine ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires, obtenue avec mention d'honneur, du Baruch College.

Luc Buisson est un conseiller stratégique et financier chevronné, comptant plus de 35 ans d'expérience en banque d'investissement mondiale et en finance d'entreprise. Il a précédemment occupé le poste de vice-président chez HSBC au Canada et dans les Amériques, où il a agi à titre de conseiller auprès de gouvernements, d'entreprises, de fonds de pension et d'investisseurs institutionnels dans le cadre de transactions de fusions et d'acquisitions, de marchés des capitaux et de financement stratégique totalisant plus de 200 milliards de dollars. M. Buisson est reconnu pour la justesse de son jugement et sa capacité à évoluer dans des environnements complexes, offrant des conseils pragmatiques aux conseils d'administration et aux hauts dirigeants en matière de fusions et d'acquisitions, de structure du capital et d'exécution de transactions.

La Société tient également à remercier sincèrement David Baker, Edouard Dahl et Luc Grégoire pour leur engagement et leur précieuse contribution au conseil d'administration au cours des dernières années.

Nomination des auditeurs

Compte tenu des procurations reçues et des votes exprimés lors de l'assemblée, MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été nommée auditeur indépendant de la Société pour l'exercice financier en cours se terminant le 31 juillet 2026, et les administrateurs ont été autorisés à fixer sa rémunération.

Modification du régime d'options

Conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), le régime d'options d'achat d'actions de la Société (le « Régime d'options ») est un régime « fixe jusqu'à 20 % », et toute modification doit être approuvée par les actionnaires désintéressés lors d'une assemblée générale de la Société. La modification visait à augmenter le nombre d'actions ordinaires du capital de la Société (les « Actions ») réservées aux fins d'émission en vertu du régime d'options, passant de 29 644 506 actions sur une base pré-regroupement (représentant environ 494 075 sur une base post-regroupement) à 553 146 actions sur une base post-regroupement, de façon à représenter 20 % des actions émises et en circulation. Lors de l'assemblée, les actionnaires désintéressés ont approuvé cette modification.

Le texte complet du régime d'options figure à l'annexe B de la circulaire de sollicitation de procurations de la Société, disponible sur le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca

Le régime d'options demeure assujetti à l'approbation finale de la Bourse.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, reposant sur des approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La stratégie principale de Devonian consiste à développer des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment la dermatite atopique, la radiodermite et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée, en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient également une filiale de commercialisation, Groupe Santé Altius S.E.C., axée sur la vente de médicaments sur ordonnance au Canada, sous licence de sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est inscrite à la Bourse de croissance TSX (TSXV : GSD) et cotée sur le marché OTCQB (OTCQB : DVHGF).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.groupedevonian.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que celles portant sur des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, celles relatives à l'obtention de l'approbation finale de la Bourse ainsi que celles figurant dans le paragraphe « À propos de Devonian », constituent des « informations prospectives » ou « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »), et sont fondées sur des attentes, estimations et projections à la date du présent communiqué. Ces déclarations peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « entend », « croit », « s'attend », ou des variations de ces termes, ou encore par des expressions indiquant que certains événements « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » réalisés.

Les déclarations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer inexactes. De nombreuses incertitudes peuvent influer, directement ou indirectement, sur les résultats réels et entraîner des écarts importants par rapport à ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations.

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, et rien ne garantit que les prévisions, projections ou hypothèses se réaliseront. Elles sont fournies afin d'informer les lecteurs des attentes et des plans de la direction. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations, car de nombreux facteurs pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont assujetties à ces mises en garde ainsi qu'à celles figurant dans les documents déposés par la Société auprès des autorités réglementaires canadiennes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dr André P. Boulet, Ph. D., Président du conseil et chef de la direction, Courriel : [email protected]