QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments d'ordonnance ciblant les maladies fibro-inflammatoires, est heureuse d'annoncer la publication d'un article évalué par les pairs dans Biomedicines, intitulé « Thykamine™: A New Player in the Field of Anti-Inflammatory Drugs ». L'étude présente des données probantes importantes appuyant les puissantes propriétés anti-inflammatoires à cibles multiples de ThykamineMC, le principal candidat pharmaceutique de la Société.

L'article, publié dans la revue évaluée par les pairs BioMedicines et intitulé « Thykamine™: A New Player in the Field of Anti-Inflammatory Drug », est maintenant disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.mdpi.com/2227-9059/13/12/2938. Il a été cosigné par le Dr Charles Lynde, professeur agrégé au Département de médecine de l'Université de Toronto; le professeur Louis Flamand, Département de microbiologie, maladies infectieuses et immunologie, Faculté de médecine, Université Laval; Vincent McCarty; ainsi que le Dr John Sampalis, Département de chirurgie, Université McGill, Montréal, Canada.

Dans cette étude, les chercheurs ont comparé l'effet de ThykamineMC à celui de six médicaments anti-inflammatoires largement prescrits (dont des corticostéroïdes tels que la bétaméthasone, le clobétasol, l'hydrocortisone et la prednisone; ainsi que des traitements non stéroïdiens comme le crisaborole et le pimécrolimus). Grâce à un modèle in vitro de cellules immunitaires activées, ils ont mesuré les taux de sécrétion de chimiokines majeures (marqueurs inflammatoires) -- MCP-1, MIP-1α, MIP-1β et RANTES -- après stimulation inflammatoire. ThykamineMC a inhibé la sécrétion de MCP-1, MIP-1α et MIP-1β avec une puissance significativement supérieure à tous les comparateurs et a supprimé la sécrétion de RANTES à un niveau comparable ou supérieur à la plupart des agents analysés.

Fait important, ces effets ont été observés à des concentrations plus faibles et sans cytotoxicité détectable, ce qui suggère un profil d'innocuité particulièrement favorable. Cette combinaison unique d'une efficacité à cibles multiples et d'une bonne tolérance cellulaire positionne ThykamineMC comme un candidat de choix pour le développement de thérapies de nouvelle génération visant les affections inflammatoires chroniques.

Un nouveau paradigme dans la prise en charge de l'inflammation

L'inflammation chronique contribue à un large éventail d'affections médicales, allant des maladies dermatologiques comme la dermatite atopique (eczéma) aux troubles gastro-intestinaux et aux pathologies auto-immunes systémiques. Lorsqu'elle n'est pas résolue, une inflammation persistante peut également favoriser le développement de fibrose -- une cicatrisation progressive des tissus qui perturbe l'architecture et la fonction normales des organes. Avec le temps, ce remodelage fibreux peut entraîner des dommages irréversibles aux organes et leur défaillance, représentant l'une des conséquences à long terme les plus graves des maladies inflammatoires chroniques.

Les résultats publiés dans Biomedicines renforcent le potentiel de ThykamineMC à répondre à ce besoin médical non comblé, en offrant une alternative d'origine végétale et à mécanismes d'action multiples, et pouvant ainsi moduler l'inflammation à travers plusieurs voies biologiquement pertinentes -- avec un impact potentiel à la fois sur les processus inflammatoires et fibreux.

« Les résultats obtenus avec ThykamineMC sont très encourageants. Les patients ont longtemps dû choisir entre efficacité et tolérance. ThykamineMC offre une réelle possibilité de combler cet écart -- en combinant une suppression puissante de l'inflammation délétère avec un profil d'innocuité plus favorable », a déclaré Dr André Boulet, Ph. D., Président et chef de la direction de Devonian.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour diverses affections inflammatoires auto-immunes, avec des approches thérapeutiques novatrices ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La stratégie principale de Devonian consiste à développer des médicaments sur ordonnance pour le traitement des maladies auto-immunes inflammatoires, notamment, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. S'appuyant sur plus de 15 ans de recherche, l'approche de Devonian est en outre soutenue par un ensemble de directives réglementaires de la Food and Drug Administration américaine favorisant une voie de développement pour les produits botaniques médicamenteux sur ordonnance par rapport aux médicaments traditionnels sur ordonnance.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Devonian possède également une filiale commerciale, Altius Healthcare Group LP, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, sous licence de sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et sur la Bourse de croissance OTCQ (OTCQB : DVHGF).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.groupedevonian.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'impact des optimisations proposées aux projets de la Société, la liquidité mondiale et la disponibilité du crédit sur le calendrier des flux de trésorerie et sur la valeur des actifs et passifs en fonction des conditions futures projetées, les changements aux politiques comptables, l'impact de l'inflation, le risque que les brevets PCT pour ThykamineMC ne soient pas accordés et, de manière générale, les paragraphes ci-dessus intitulés « À propos de Devonian », qui décrivent essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « Renseignements prospectifs » ou des « Déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, estimations et projections en date du présent communiqué.

Les déclarations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer directement ou indirectement sur les résultats réels et pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. Rien ne garantit que ces hypothèses s'avèrent exactes ni que les déclarations prospectives se révéleront fidèles, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés.

Du fait que les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies afin de donner des renseignements sur les attentes et les plans de la direction relativement à l'avenir. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assujetties à ces mises en garde ainsi qu'à celles figurant dans nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La Société refuse toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou d'expliquer tout écart important entre les événements ultérieurs réels et ces déclarations prospectives, sauf si les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou à l'adéquation du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dr André Boulet, Président et chef de direction, Téléphone : 1 450 979-2916, Courriel : [email protected]