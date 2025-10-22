/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments d'ordonnance ciblant les maladies inflammatoires, a annoncé aujourd'hui que son président du conseil et chef de la direction, Dr André Boulet, Ph. D., présentera à la conférence ThinkEquity le jeudi 30 octobre 2025.

Cet événement réunira des investisseurs institutionnels de premier plan, des analystes ainsi que des entreprises axées sur la croissance, dans le cadre de présentations et d'activités de réseautage.

Détails de l'événement :

Conférence : ThinkEquity Conference

: ThinkEquity Conference Lieu : Mandarin Oriental, 80 Columbus Circle, New York

: Mandarin Oriental, 80 Columbus Circle, New York Date : 30 octobre 2025

: 30 octobre 2025 Présentation : 12 h 30, salle Lotus Suite West

Les investisseurs institutionnels souhaitant rencontrer les membres de la direction du Devonian sont invités à communiquer avec l'organisation et à s'inscrire sur le site Web de la conférence afin de planifier une rencontre.

Placement privé sans l'entremise d'un courtier

La Société annonce également la clôture d'un placement privé sans l'entremise d'un courtier pour un produit brut total de 334 500,33 $ (le « Placement »). Le placement consistait en l'émission 1 967 649 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,17 $ par unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (les « Actions ») et d'un bon de souscription d'action (un « Bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action à un prix de 0,17 $ par action pour une période de 24 mois suivant la date d'émission.

Le produit du placement servira principalement à financer le fonds de roulement relatif aux frais généraux de la Société ainsi qu'à ses activités de recherche et développement.

Un total de 14 166,68 $ en espèces a été payé par Devonian en frais d'intermédiation à un intermédiaire dans le cadre de ce placement. Les actions et les bons de souscription émis en vertu de ce placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 23 février 2026, en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le placement demeure soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments d'ordonnance novateurs. L'activité principale de la Société consiste à mettre au point des médicaments d'ordonnance ciblant les maladies inflammatoires.

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit, l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX en lien avec le placement et en général le paragraphe « À propos de Devonian » ci-dessus qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont basées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication de ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Rien ne garantit que ces hypothèses et ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont assujettis à ces mises en garde et à celles qui figurent dans nos autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada compétents. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l'absence d'une dispense d'inscription applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

Personne-ressource : Dr André P. Boulet, Ph. D., Président du conseil et chef de la direction, Groupe Santé Devonian Inc., Téléphone : (450) 979-2916, Courriel : [email protected]