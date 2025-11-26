Revenus de distribution du quatrième trimestre : 1,3 million de dollars

Perte nette du quatrième trimestre : 0,4 million de dollars (0,003 $ par action)

Revenus de distribution annuels : 23,6 millions de dollars

Perte nette annuelle : 6 millions de dollars (0,041 $ par action)

Devonian est sans dette et détenait une trésorerie de 7 millions de dollars au 31 juillet 2025

Nomination de Pierre Labbé à titre de nouvel administrateur

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments d'ordonnance ciblant les maladies inflammatoires, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 31 juillet 2025.

Commentaires de la direction

« Nos résultats de fin d'exercice reflètent une entreprise disciplinée sur le plan financier, sans dette, et stratégiquement positionnée pour la prochaine phase de création de valeur. Grâce à cette base solide, nous intensifions nos efforts pour faire progresser les programmes à valeur ajoutée de ThykamineMC dans le domaine fibro-inflammatoire -- un secteur où les besoins médicaux non satisfaits demeurent importants. Notre équipe s'engage à exécuter avec excellence alors que nous poursuivons sur notre lancée et concrétisons notre vision à long terme pour Devonian. », a déclaré le Dr André Boulet, président du conseil et chef de la direction de Devonian.

Faits saillants de l'entreprise

Achèvement d'études précliniques visant à démontrer de nouvelles applications potentielles de Thykamine MC dans d'autres maladies inflammatoires, notamment la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et la fibrose.

Emphase mise sur l'étude de phase II/III de Thykamine MC dans la dermatite atopique pédiatrique légère à modérée (eczéma).

Avancement en vue de l'obtention de la protection d'autres brevets liés aux mécanismes d'action et d'autres applications thérapeutiques.

Nomination de M. Pierre Labbé, CPA en tant que membre du conseil d'administration. M. Jean Forcione a démissionné. Nous le remercions pour sa collaboration.

Poursuite de la distribution de deux (2) produits par l'entremise d'Altius, soit le Pantoprazole Magnésium (jusqu'en avril 2026) et Cléo-35.

Faits saillant financiers

(Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens)

Les revenus de distribution du quatrième trimestre se sont élevés à 1,3 million de dollars, en baisse de 87 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution est principalement liée à l'expiration annoncée précédemment de l'entente de distribution du Dexlansoprazole en avril 2025, laquelle concernait les activités de distribution de la filiale Altius Healthcare Group LP (« Altius »). Pour l'exercice terminé le 31 juillet 2025, les revenus de distribution ont atteint 23,6 millions de dollars, en hausse de 22 % par rapport à l'exercice précédent. Le Dexlansoprazole représentait 93 % des revenus de distribution.

Pour l'exercice clos le 31 juillet 2025, les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 2 millions de dollars, en hausse de 55,8 % sur un an. Cette augmentation s'explique principalement par la préparation de l'étude clinique pédiatrique de phase II/III sur la dermatite atopique pour Thykamine MC ainsi que par les études précliniques visant à soutenir de nouvelles applications.

La perte nette du quatrième trimestre s'est élevée à 0,375 million de dollars, soit une perte de 0,003 $ par action, comparativement à un bénéfice net trimestriel de 0,75 million de dollars, soit un bénéfice de 0,003 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent. La diminution du bénéfice net est principalement liée à la baisse de la marge brute, nette des impôts, provenant des activités de distribution des produits Altius, partiellement compensée par une réduction des dépenses de vente et d'administration.

Pour l'exercice clos le 31 juillet 2025, la perte nette s'est établie à 6 millions de dollars, soit 0,041 $ par action, comparativement à une perte nette de 1,83 million de dollars, soit 0,012 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation annuelle de la perte nette est principalement attribuable à une perte de valeur unique et non monétaire du goodwill de 4,6 millions de dollars ainsi qu'à une dépréciation de 0,2 million de dollars des propriétés intellectuelles, toutes deux directement liées aux activités de distribution des produits Altius.

La Société est sans dette à la suite du remboursement, au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2025, de sa dette à long terme de 2,2 millions de dollars.

Au 31 juillet 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 7 millions de dollars, sans aucune dette, comparativement à une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 9,9 millions de dollars et une dette de 2,08 millions de dollars au début de l'exercice.

Les états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 juillet 2025 et 2024, ainsi que le rapport de gestion et d'analyse, sont disponibles dans le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : https://groupedevonian.com/investor-center/financial-reports/.

Nomination de Pierre Labbé comme nouveau membre du conseil d'administration

« Le conseil d'administration de Devonian est extrêmement heureux d'accueillir M. Pierre Labbé à titre d'administrateur de la Société. Pierre apporte une vaste expérience financière qui renforce l'expertise du conseil d'administration. », a déclaré le Dr André Boulet, président du conseil et chef de la direction de Devonian.

M. Pierre Labbé cumule plus de 30 années d'expérience progressive en leadership financier dans divers secteurs d'activité. Il est actuellement vice-président directeur, Finances, chez Fonds QScale S.E.C., une organisation qui construit et exploite des infrastructures de colocation en IA haute densité conçues pour l'entraînement et l'inférence à grande échelle. Dans ce rôle, il supervise la stratégie financière, les relations avec les investisseurs, l'information financière, la fiscalité, la trésorerie et la gestion des risques.

Avant de rejoindre Fonds QScale S.E.C., M. Labbé a occupé durant cinq ans le poste de chef des services financiers (« CFS ») de IMV Inc. Il a également occupé les fonctions de chef des services financiers et secrétaire corporatif chez LeddarTech Inc. et Medicago Inc. (« TSX »). De plus, M. Labbé est administrateur chez Osisko Gold Royalties Ltd., une société de redevances sur les métaux précieux inscrite au TSX et au NYSE, depuis 2015. Il agit actuellement comme président du comité des ressources humaines et membre du comité d'audit et de gestion des risques. En tant que cadre principal en finances, M. Labbé a joué un rôle clé dans des opérations de financement, de fusions et acquisitions, supervisant des transactions totalisant plus de 1 milliard de dollars.

M. Labbé détient un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu'une licence en comptabilité de l'Université Laval à Québec. Il est membre des Comptables professionnels agréés du Canada, de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, ainsi que de l'Institut des administrateurs de sociétés, où il a également obtenu la désignation ICD.D.

Par ailleurs, M. Jean Forcione a présenté sa démission du conseil d'administration et de ses comités, avec effet au 30 septembre 2025. « Le conseil d'administration de Groupe Santé Devonian Inc. souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa sincère gratitude et sa profonde reconnaissance à M. Forcione pour sa précieuse contribution à l'entreprise durant son mandat. », a souligné le Dr André Boulet, président du conseil et chef de la direction de Devonian.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour diverses affections inflammatoires auto-immunes, avec des approches thérapeutiques novatrices ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La stratégie principale de Devonian consiste à développer des médicaments sur ordonnance pour le traitement des maladies auto-immunes inflammatoires, notamment, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. S'appuyant sur plus de 15 ans de recherche, l'approche de Devonian est en outre soutenue par un ensemble de directives réglementaires de la Food and Drug Administration américaine favorisant une voie de développement plus efficace pour les produits botaniques médicamenteux sur ordonnance par rapport aux médicaments traditionnels sur ordonnance.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Devonian possède également une filiale commerciale, Altius Healthcare Group LP, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, sous licence de sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie avec une traçabilité complète « de la graine à la pilule ». Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et sur la Bourse de croissance OTCQ (OTCQB : DVHGF).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.groupedevonian.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'impact des optimisations proposées aux projets de la Société, la liquidité mondiale et la disponibilité du crédit sur le calendrier des flux de trésorerie et sur la valeur des actifs et passifs en fonction des conditions futures projetées, les changements aux politiques comptables, l'impact de l'inflation, le risque que les brevets PCT pour ThykamineMC ne soient pas accordés et, de manière générale, les paragraphes ci-dessus intitulés « À propos de Devonian », qui décrivent essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « Renseignements prospectifs » ou des « Déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, estimations et projections en date du présent communiqué.

Les déclarations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer directement ou indirectement sur les résultats réels et pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. Rien ne garantit que ces hypothèses s'avèrent exactes ni que les déclarations prospectives se révéleront fidèles, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés.

Du fait que les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies afin de donner des renseignements sur les attentes et les plans de la direction relativement à l'avenir. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assujetties à ces mises en garde ainsi qu'à celles figurant dans nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La Société refuse toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou d'expliquer tout écart important entre les événements ultérieurs réels et ces déclarations prospectives, sauf si les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou à l'adéquation du présent communiqué.

