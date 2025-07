MONTRÉAL, le 27 juill. 2025 /CNW/ - Groupe Minier Windfall inc. (GMW), filiale canadienne du groupe aurifère mondial Gold Fields Limited, annonce aujourd'hui une série de changements clés visant à soutenir le développement du projet Windfall et à renforcer sa présence durable au Québec. Prochain complexe minier d'envergure au Canada, le projet Windfall est situé dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à 115 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon.

Deuxième série de réponses au COMEX et mise à jour des études clés pour l'avancement du projet Windfall

GMW confirme la poursuite du processus d'évaluation environnementale par le biais du dépôt de la deuxième série de réponses aux questions au COMEX. Cette révision tient compte des nouveaux standards de performance ESG de la compagnie adaptés aux exigences canadiennes et québécoises.

« GMW demeure déterminé à développer une exploitation à faible empreinte carbone, notamment grâce à son partenariat avec les Cris, positionnant ainsi Windfall parmi les projets aurifères à plus faible intensité carbone au monde. » a annoncé Mike Fraser, PDG de Gold Fields.

« La mise à jour de notre étude d'impact sur l'environnement avec le dépôt de cette deuxième série de réponses au COMEX témoignent de notre engagement à faire progresser le projet Windfall conformément aux meilleures pratiques en matière de normes environnementales, sociales et réglementaires. » a ajouté Andréanne Boisvert, Vice-présidente, Environnement et relations communautaires

Identité visuelle : le lynx fait place au lion

Dans le prolongement de l'acquisition complète du projet Windfall en 2024, GMW adopte l'identité visuelle du groupe corporatif. Le logo transitoire de la compagnie laisse place à celui de Gold Fields, marquant ainsi l'intégration officielle du projet dans la grande famille mondiale de Gold Fields, présente sur quatre continents.

« Ce changement reflète l'engagement à long terme de Gold Fields envers le Canada et sa volonté d'établir une présence stratégique durable au Québec -- l'une des juridictions minières les plus respectées au monde -- ainsi que dans l'ensemble du pays. » a conclu M. Fraser.

Nomination stratégique pour propulser le projet Windfall

GMW est aussi fière d'annoncer la nomination de Sylvain Lessard à titre de Directeur général. Ingénieur minier de formation, M. Lessard cumule plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de projets complexes au Québec, au Canada et à l'international, notamment dans le secteur de l'exploitation souterraine. Arrivé en poste le 16 juin 2025, M. Lessard apportera un bagage d'expérience significatif pour mener les activités au site.

À propos de Gold Fields

Gold Fields est un producteur d'or diversifié à l'échelle mondiale, avec neuf mines en exploitation situées en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu'un projet au Canada. Nous avons une production annuelle totale attribuable en équivalent or de 2,30 millions d'onces (Moz), des réserves minérales prouvées et probables en or de 46,1 Moz, des ressources minérales mesurées et indiquées en or de 31,1 Moz (hors réserves minérales) et des ressources minérales inférées en or de 11,2 Moz (hors réserves minérales). Nos actions sont cotées à la Bourse de Johannesburg (JSE) et nos American Depositary Shares sont négociées à la Bourse de New York (NYSE).

Déclaration prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que des faits historiques inclus dans ce communiqué peuvent être considérés comme prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « viser », « anticiper », « prévoir », « s'attendre à », « pourrait », « devrait », « croire », « cible », « estimer », « projeter » et d'autres termes similaires.

Ces énoncés prospectifs, incluant notamment ceux relatifs à la stratégie commerciale future de Gold Fields, à ses activités de développement (y compris les autorisations et le développement du projet Windfall), à ses initiatives, à ses perspectives d'affaires, à sa situation financière, ainsi qu'à ses prévisions de production et d'exploitation, reposent sur les meilleures estimations de la direction générale de Gold Fields. Ils comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, car ils se rapportent à des événements et circonstances futurs. Ils doivent être considérés en tenant compte de divers facteurs importants, notamment ceux énoncés dans le rapport annuel intégré 2023 de Gold Fields déposé auprès de la Bourse de Johannesburg, ainsi que dans le rapport annuel sur Formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 28 mars 2024 (numéro de dossier SEC : 001-31318).

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication. Gold Fields n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances survenus après la date de ce communiqué ou pour tenir compte de la survenance d'événements imprévus. Ces énoncés prospectifs n'ont pas été examinés ni vérifiés par les auditeurs externes de la Société.

