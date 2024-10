MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Gold Fields Limited (JSE : GFI) (NYSE : GFI) a le plaisir d'annoncer la clôture définitive de l'acquisition de Minière Osisko, après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et l'approbation de la transaction par les actionnaires lors de l'assemblée générale de Minière Osisko le 17 octobre 2024.

Cette acquisition permet à Gold Fields de détenir l'ensemble du projet Windfall, situé dans la région du Nord-du-Québec, ainsi que les projets d'exploration environnants, renforçant ainsi sa présence dans cette région stratégique du Québec.

Le projet Windfall bénéficie d'une situation géographique privilégiée dans une région reconnue pour son potentiel minier. La région du Nord-du-Québec représente une zone stratégique du développement minier québécois, offrant un environnement propice à l'innovation et à la collaboration avec les communautés locales. Cette acquisition permet à Gold Fields de mettre en valeur un actif clé tout en continuant à participer au développement économique régional.

Gold Fields a versé une contrepartie nette de 1,93 milliard de dollars canadiens (1.39 milliards USD), ajustée en fonction des liquidités reçues, financée à l'aide de la trésorerie disponible, de lignes de crédit inutilisées et d'une facilité de liquidité de 750 millions USD mise en place le 22 octobre 2024. La société conserve une position financière solide, en maintenant sa notation de crédit de catégorie investissement. La situation financière de Gold Fields devrait se renforcer davantage grâce à une croissance continue des flux de trésorerie pour le reste de l'année 2024 et en 2025, soutenue par une augmentation du volume de production dans plusieurs de ses mines en exploitation.

Mike Fraser, président-directeur général de Gold Fields, a salué la conclusion de cette transaction

« Les gisements de l'envergure et de la qualité de Windfall, associés à des projets d'exploration régionale à fort potentiel, sont rares, surtout dans une juridiction de premier niveau comme le Québec. En consolidant notre participation à 100 % dans cet actif stratégique, nous renforçons nos liens avec la province, et particulièrement avec la région du Nord-du-Québec. »

« Les membres clés de l'équipe du projet Windfall continueront à en assurer la gestion, et nous sommes impatients de poursuivre la collaboration avec eux ainsi qu'avec nos partenaires stratégiques et commerciaux pour développer cet actif d'exception. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec nos communautés d'accueil dont la Première Nation des Cris de Waswanipi et la municipalité de Lebel-sur-Quévillon, ainsi qu'avec les autres communautés locales et le gouvernement du Québec pour faire du projet Windfall le prochain complexe minier d'importance au Québec et qu'il devienne un moteur de développement économique pour toute la province. », a-t-il ajouté.

Gold Fields demeure engagée à « créer une valeur durable au-delà de l'exploitation minière », soulignant sa volonté de générer de la valeur pour ses principales parties prenantes, notamment les employés, les communautés hôtes, les partenaires commerciaux, les actionnaires et les gouvernements.

À ce jour, des investissements substantiels ont été réalisés dans le projet Windfall, avec plus de 800 millions CAD investis par Minière Osisko avant l'annonce de la coentreprise en mai 2023. Par la suite, Gold Fields et Minière Osisko ont chacun injecté 158 millions CAD supplémentaires, portant ainsi l'investissement total à plus d'un milliard CAD (720 millions USD).

L'objectif actuel du projet est d'obtenir les autorisations environnementales nécessaires à la construction et la mise en exploitation de la mine et de maintenir le dialogue constant avec les communautés locales, notamment pour la finalisation d'une Entente sur les répercussions et les avantages avec la Première Nation des Cris de Waswanipi et le Gouvernement de la Nation Crie.

À propos de Gold Fields

Gold Fields est un producteur d'or mondialement diversifié, exploitant neuf mines en activité situées en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu'un projet au Canada. La production annuelle totale attribuable, en équivalent or, s'élève à 2,30 millions d'onces (Moz). La société dispose de réserves minérales prouvées et probables en or de 46,1 Moz, de ressources minérales mesurées et indiquées de 31,1 Moz (hors réserves minérales) et de ressources minérales présumées de 11,2 Moz (hors réserves minérales). Nos actions sont cotées à la Bourse de Johannesburg (JSE) et nos actions américaines sous forme d'American Depositary Shares sont négociées sur le New York Stock Exchange (NYSE).

