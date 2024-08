MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - Gold Fields Limited (Gold Fields) (JSE: GFI) (NYSE : GFI) a conclu une entente définitive avec Osisko Mining pour acquérir l'ensemble des actions ordinaires d'Osisko Mining inscrites à la Bourse de Toronto (TSX). Si cette Transaction est approuvée par les actionnaires d'Osisko Mining, elle permettra à Gold Fields d'acquérir la totalité du projet Windfall, situé au Québec, Canada, actuellement détenu et géré à parts égales par Gold Fields et Osisko Mining.

Gold Fields a accepté d'acquérir les actions d'Osisko Mining au prix de 4,90 $CA par action dans une Transaction entièrement en espèces. Le prix offert représente une valeur en capital entièrement diluée d'environ 2,16 milliards $CA (1,57 milliard $US) et une valeur d'entreprise de 1,48 milliard $CA (1,08 milliard $US)1 pour Osisko Mining. Le prix proposé est une prime de 55 % par rapport au prix moyen pondéré par volume des 20 derniers jours de cotation d'Osisko Mining sur le TSX pour la période se terminant le 9 août 2024.

Une fois conclue, la Transaction permettra à Gold Fields de consolider sa participation de 50 % en pleine propriété et contrôle du projet Windfall ainsi que de l'ensemble du district d'exploration. Elle éliminera également nos obligations actuelles, incluant un paiement différé de 300 millions de dollars CAD et une obligation d'exploration de 75 millions de dollars CAD, qui faisaient partie de l'accord de coentreprise Windfall avec Osisko Mining en mai 2023.

La transaction sera soumise à l'approbation d'au moins les deux tiers des votes exprimés par les actionnaires d'Osisko Mining, ainsi qu'à une majorité simple des votes exprimés par les actionnaires d'Osisko Mining, à l'exclusion de certaines parties liées, lors d'une assemblée des actionnaires prévue pour octobre 2024. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé et soutiennent la transaction, les administrateurs d'Osisko Mining recommandant aux actionnaires de voter en faveur de la transaction.

La Transaction sera mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement canadien. Si elle est approuvée par les actionnaires d'Osisko Mining et une fois toutes les approbations réglementaires et judiciaires obtenues, il est prévu que la Transaction pourrait être finalisée au quatrième trimestre de 2024.

Mike Fraser, PDG de Gold Fields, a salué l'entente: « Nous sommes heureux de consolider les 50 % restants dans le projet Windfall et son camp d'exploration à fort potentiel. Des gisements d'une telle ampleur et qualité, dotés en plus d'un camp d'exploration aussi prometteur, sont exceptionnellement rares, particulièrement dans une juridiction de renommée mondiale comme le Québec, Canada.

_________________________________ 1 La valeur d'entreprise est calculée comme étant la valeur en capital entièrement diluée de 2,16 milliards $CA, moins la trésorerie nette, les titres, les produits des instruments dilutifs exerçables et un paiement différé de 300 millions $CA.

Tout au long de notre copropriété du projet depuis mai 2023, et des diligences qui l'ont précédée, nous avons acquis une solide compréhension de Windfall et de son potentiel. Nous le considérons désormais comme le prochain actif phare de longue durée dans notre portefeuille.

Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à améliorer la qualité de notre portefeuille par l'investissement dans des actifs de haute qualité et de longue durée, comme Windfall. Elle nous offre l'opportunité de consolider notre présence au Québec, une juridiction minière de premier ordre, et d'appliquer notre expertise en exploration de nouveaux gisements, en développement de projets et en exploitation souterraine. »

Gold Fields est en position financière favorable pour satisfaire aux exigences de financement de la Transaction, bénéficiant d'une notation de crédit de qualité investissement. Au 31 mars 2024, Gold Fields présentait un ratio dette nette/EBITDA de 0,51x, disposait de 424 millions de dollars américains en liquidités et de lignes de crédit non utilisées d'environ 1,8 milliard de dollars américains. Le 15 mai 2024, la société a remboursé des obligations totalisant 500 millions de dollars américains. En plus des liquidités disponibles et des lignes de crédit non utilisées, Gold Fields a également obtenu un engagement de plusieurs banques pour fournir 500 millions de dollars américains via une facilité de liquidité bancaire, afin de financer une partie de la Transaction.

M. Fraser est confiant que Gold Fields conservera l'équipe actuelle du projet : « Nous tenons à remercier l'équipe d'Osisko Mining pour son soutien depuis l'annonce de notre partenariat en 2023. Nous sommes impatients de continuer à travailler étroitement avec la Première Nation Crie de Waswanipi, les autres communautés locales, le gouvernement du Québec, ainsi que les employés de Windfall et les partenaires commerciaux, afin de développer ce projet. Je suis fermement convaincu qu'il créera une valeur durable et partagée pour Gold Fields, nos collaborateurs, les communautés locales, les entreprises et les partenaires gouvernementaux. »

John Burzynski, PDG d'Osisko Mining, a déclaré : « Nous sommes heureux de confier la direction de ce projet à Gold Fields, un partenaire dont l'expertise et la vision respectent les fondations que nous avons établies au fil des années. Tout au long de notre collaboration, Gold Fields a fait preuve d'un engagement constant, non seulement pour faire progresser un projet d'envergure dans un secteur stratégique de l'économie québécoise, mais aussi pour tisser des relations durables avec les communautés locales. »

« En assumant la direction du projet, nous sommes convaincus que Gold Fields saura capitaliser sur cet élan, en assurant la progression du projet tout en favorisant le développement socioéconomique de la région. Leur maîtrise de l'industrie, combinée à leur engagement en faveur d'une croissance durable, les place en position idéale pour créer une valeur pérenne qui profitera à l'ensemble des parties prenantes et à l'économie du Québec. »

Raisonnement stratégique

La Transaction s'inscrit pleinement dans le cadre du pilier 3 de la stratégie de Gold Fields, visant à accroître la valeur et la qualité de son portefeuille d'actifs. Elle permet à la société de consolider son intérêt dans un projet de classe mondiale à un stade avancé, que Gold Fields maîtrise parfaitement. Situé au Québec, Canada, ce projet renforce de manière significative la présence de Gold Fields dans une juridiction minière de premier ordre, améliorant ainsi la qualité de l'empreinte géographique de l'entreprise à l'échelle mondiale.

Windfall est l'un des plus grands gisements d'or au Canada et se classe parmi les dix premiers gisements d'or au monde en termes de teneur moyenne. La pleine propriété du projet Windfall permet à Gold Fields de rationaliser la prise de décision et d'accroître sa flexibilité en ce qui concerne le développement et l'exploitation future du projet Windfall. Selon l'étude de faisabilité réalisée par Osisko Mining en décembre 2022, Windfall devrait produire environ 300 000 onces d'or par an, avec un coût de maintien tout compris (CMTC) de 758 USD/oz (en termes réels de 2023). Cela positionne Windfall comme l'une des mines les plus économiques du portefeuille de Gold Fields, avec une durée de vie actuelle estimée du projet à 10 ans.

La prolongation potentielle de la durée de vie de la mine, grâce à la conversion prévue des ressources et aux activités d'exploration sur site, ainsi que le potentiel d'exploration régionale significative dans les camps d'exploration très prometteurs des districts d'Urban Barry et de Quévillon, devraient offrir à Gold Fields un éventail d'opportunités supplémentaires pour son portefeuille de projets.

La coentreprise d'Osisko Mining avec Bonterra Resources, qui sécurise une participation de 70 % sur un terrain d'exploration supplémentaire de 225 km² adjacent au gisement Windfall, vient renforcer davantage le potentiel d'exploration à proximité de la mine.

Le développement du projet Windfall est bien avancé. Avant la transaction de coentreprise Windfall de mai 2023, Osisko Mining avait déjà investi plus de 800 millions de dollars canadiens dans le projet. Depuis, Gold Fields et Osisko Mining ont chacun investi 158 millions de dollars canadiens supplémentaires, portant l'investissement total à ce jour à plus de 1 milliard de dollars canadiens (soit 720 milliards de dollars américains).

En conséquence, le projet Windfall comprend aujourd'hui plus de 2 millions de mètres de forage, une demande de permis d'évaluation d'impact environnemental (EIE) en cours de traitement, ainsi que des études, un développement souterrain significatif et une infrastructure de surface importante.

L'infrastructure souterraine comprend 14 km de galeries développées jusqu'à une profondeur verticale de 671 mètres dans le minerai, quatre puits principaux de ventilation et 57 stations de forage, entre autres. Parallèlement, des travaux de construction de surface d'envergure ont déjà été réalisés, incluant une plateforme de stockage des stériles avec géomembrane, trois bassins de traitement des eaux également doublés d'une géomembrane, une installation de traitement des eaux en cours de construction, des bureaux, ainsi qu'un camp temporaire pouvant accueillir 300 personnes.

Le projet compte actuellement plus de 150 employés à temps plein ainsi qu'une équipe de sous-traitants.

Les démarches de permis environnementaux pour la construction à grande échelle du projet sont en cours, et l'approbation finale est attendue pour 2025. Parallèlement, des discussions se poursuivent en vue de la conclusion d'une Entente sur les Répercussions et les Avantages (ERA) avec la Première Nation Crie de Waswanipi et le gouvernement de la Nation Crie, dans le cadre du processus global de développement du projet.

Le projet est entièrement alimenté par l'hydroélectricité, avec un bloc énergétique déjà attribué par Hydro-Québec, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. La ligne électrique a été construite et est possédée et exploitée par la Première Nation Crie de Waswanipi.

À propos de Gold Fields

Gold Fields est un producteur d'or diversifié à l'échelle mondiale, avec neuf mines en exploitation situées en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu'un projet au Canada. Nous avons une production annuelle totale attribuable en équivalent or de 2,30 millions d'onces (Moz), des réserves minérales prouvées et probables en or de 46,1 Moz, des ressources minérales mesurées et indiquées en or de 31,1 Moz (hors réserves minérales) et des ressources minérales inférées en or de 11,2 Moz (hors réserves minérales). Nos actions sont cotées à la Bourse de Johannesburg (JSE) et nos American Depositary Shares sont négociées à la Bourse de New York (NYSE).

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Pty) Ltd

Conseiller Financier Exclusif : RBC Marchés des Capitaux

Conseiller Juridique : McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

À propos d'Osisko Mining Inc.

Osisko est une entreprise d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources en métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 50 % dans le dépôt aurifère de haute qualité de Windfall, situé entre Val-d'Or et Chibougamau au Québec. Elle détient également une participation de 50 % dans une vaste zone de claims dans les régions environnantes d'Urban Barry et de Quévillon.

