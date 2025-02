THETFORD MINES, QC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, est heureuse d'annoncer les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires (l' « Assemblée ») qui fut tenue le 20 février 2025, à Québec.

La Société présente les résultats du vote de son Assemblée tenue jeudi dernier. Le résumé des résultats est le suivant : le pourcentage total d'actions votées à l'Assemblée fut supérieur à 38 % et chacun des candidats aux postes d'administrateurs énumérés dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 22 janvier 2025 (la « Circulaire » - disponible sous le profil de KDA sur SEDAR+), soit Isabelle Bégin, Patrick Fernet, Michael W. Kinley, Marc Lemieux et Jean-Marc Léveillé, furent élus administrateurs de la Société par les actionnaires avec plus de 99.70 % des votes pour chacun d'entre eux.

La résolution visant à nommer Forvis Mazars, LLP en tant qu'auditeur de la Société pour l'exercice financier 2025 en cours, pour un mandat allant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, et à autoriser le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») à fixer la rémunération à verser au vérificateur fut approuvée avec 100 % des votes en faveur de la résolution.

À la suite de l'Assemblée, le Conseil d'administration a nommé le président du Conseil d'administration et les dirigeants suivants de la Société : Marc Lemieux à titre de président du Conseil d'administration, président et chef de la direction, et Michael W. Kinley à titre de chef de la direction financière.

Le Conseil d'administration a également nommé : Patrick Fernet, Marc Lemieux et Jean-Marc Léveillé comme membres du comité d'audit de la Société.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

