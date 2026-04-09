THETFORD MINES, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV: KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Martin Kirouac à titre de chef de la technologie du Groupe Technologique KDA inc. (« GTK »), filiale en propriété exclusive de KDA, cette nomination est effective immédiatement.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Martin au sein de l'équipe de direction de notre filiale GTK. Son expertise et son expérience apporteront une nouvelle dynamique au sein de l'entreprise. Nous sommes à une jonction importante pour la croissance et l'implantation du plan stratégique de la commercialisation de la Société. KDA est en pleine croissance et offre une gamme de plateformes technologiques et de services aux sociétés pharmaceutiques et de santé. La Société deviendra un joueur clé dans les technologies et les services pour les domaines de la santé et pharmaceutique au Québec, au Canada et au niveau international. Bienvenue Martin au sein de la famille de KDA », a déclaré Jean-Marc Léveillé, chef de la direction de KDA.

« Je suis fier de me joindre à une organisation qui met la technologie au service des professionnels de la santé. Ce qui me motive depuis toujours, c'est de bâtir des solutions technologiques qui ont un véritable impact humain, tout en répondant aux exigences d'une entreprise en croissance. J'ai hâte de mettre mon expérience et mes valeurs au service des équipes de GTK et KDA pour appuyer cette mission », a déclaré Martin Kirouac, chef de la technologie de GTK.

Martin Kirouac - M. Kirouac cumule plus de 25 ans d'expérience en technologies de l'information, avec une expertise reconnue en gestion des données, en intégration et en développement d'applications. Il a également dirigé des équipes multidisciplinaires à titre de chef d'équipe technique sur plusieurs projets de développement applicatif.

Au cours de la dernière décennie, il a œuvré principalement dans le secteur de la santé, notamment à titre d'architecte de solutions pour UnitedHealthcare, l'un des plus importants assureurs santé en Amérique du Nord. Il y a contribué à la vigie technologique, participant à l'évaluation et à l'adoption de technologies émergentes, et y a conçu des plateformes desservant des millions de membres.

Il possède également une solide expérience en vente de solutions logicielles, ayant occupé des rôles de spécialiste technique des ventes chez IBM et Information Builders, parmi d'autres. Passionné par l'innovation, il s'investit en intelligence artificielle, en apprentissage machine et en IA générative, et détient plusieurs certifications dans ces domaines, notamment en apprentissage profond et en science des données.

Martin Kirouac amène une expertise très pointue au sein de la direction de GTK, où il guidera le déploiement et la mise en marché de l'ensemble des projets technologiques. Reconnu pour son approche pragmatique, il se distingue par sa capacité à transformer des besoins d'affaires complexes en solutions concrètes et performantes.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS: Jean-Marc Léveillé, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]