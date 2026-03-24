THETFORD MINES, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, annonce la clôture de la transaction aux termes de laquelle la Société a acquis la participation minoritaire de vingt pour cent (20%) des actions émises et en circulation de sa filiale Groupe Technologique KDA inc. (« GTK ») que détenait la société ERxpert inc., (« ERxpert ») en contrepartie de trente-cinq millions (35 000 000) d'actions du capital-actions de KDA émises à ERxpert (la « Transaction »).

La Société a annoncé le 25 novembre 2025, le 24 décembre 2025 et le 2 mars 2026 avoir conclu une convention de transfert d'actions avec ERxpert afin de réaliser la Transaction et avait obtenu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse de croissance ») le 18 décembre 2025. La Bourse de croissance a donné son accord pour la réalisation de la Transaction, laquelle a été conclue en date d'aujourd'hui, soit le 24 mars 2026.

La Société annonce également le départ de l'ancien président de GTK, monsieur Yves Marmet qui a été remplacé par monsieur Jean-Marc Léveillé. Monsieur Léveillé est également administrateur de GTK. « En mon nom, et au nom de GTK, nous remercions Yves pour son travail au sein de GTK au cours des dernières années, d'abord comme consultant et ensuite comme président de GTK. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs », a déclaré monsieur Léveillé.

À PROPOS DU GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a Service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de haute qualité et possède une expertise reconnue et respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence du présent communiqué.

SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Jean-Marc Léveillé, Chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]