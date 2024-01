Groupe ELNA Médical acquiert les cliniques La Cité Médicale, le plus important groupe médical de la région de Québec

ELNA atteint 101 cliniques médicales et points de service au Canada.

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le Groupe ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada, poursuit sa croissance stratégique avec l'acquisition du plus important groupe médical de la région de Québec soit La Cité Médicale de Sainte-Foy (Place de la Cité) et La Cité Médicale de Charlesbourg. En opération depuis plus de 15 ans, ces deux complexes médicaux représentent une superficie combinée de près de 60 000 pieds carrés.

Cette acquisition stratégique permettra à plus de 100 médecins, 20 infirmières et une équipe de soutien d'une centaine de professionnels de joindre les rangs de la grande équipe d'ELNA et ainsi bonifier l'offre de services pour les patients de La Cité Médicale.

Incluant deux groupes de médecine familiale (GMF), des services corporatifs, en plus de services privés, La Cité Médicale propose une gamme complète de services médicaux de première ligne et spécialisés de haute qualité dans le but de fournir aux patients les ressources nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé, incluant un meilleur accès.

On y retrouve notamment de nombreux services dont la médecine familiale, les urgences mineures, de nombreuses spécialités médicales dont la cardiologie, la psychiatrie et l'infectiologie, la médecine esthétique, et une Clinique Santé Voyage.

Également leader régional en médecine en entreprise, La Cité Médicale offre des services professionnels et personnalisés de grande qualité fondés sur une approche préventive et multidisciplinaire tels que : embauche d'employés en santé, appui à la prévention des accidents en milieu de travail, prévention et encadrement des invalidités ainsi qu'un suivi efficace permettant un retour au travail dans un délai raisonnable.

« Dès notre première rencontre avec les équipes de La Cité Médicale, nous avons été impressionnés par l'étendue et la qualité des services offerts à leurs patients. En acquérant ce groupe médical d'importance, nous pourrons encore mieux desservir la clientèle de ces cliniques réputées et bien établies », déclare Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical.

« ELNA déploiera ses vastes ressources, incluant ses technologies avancées basées sur l'intelligence artificielle, pour bonifier l'expérience-patient et offrir une gamme encore plus étendue de soins de qualité, que ce soit en clinique, virtuellement ou à domicile », conclut M. Amram.

« Cette acquisition par ELNA permet à deux leaders d'unir leurs forces afin de toujours offrir à nos médecins et professionnels, une gamme de services encore plus complète tout en proposant à nos patients une qualité de soins à la hauteur de leurs attentes », souligne le Dr Michel Lafrenière, directeur médical de La Cité Médicale de Sainte-Foy, qui continuera d'assurer la direction médicale de la clinique.

« Grâce à l'étendue de ses ressources, ELNA contribuera à renforcer notre équipe afin d'améliorer l'expérience des soins de santé de nos patients. Nous en sommes très fiers », ajoute le Dr Guy Drouin, directeur médical de La Cité Médicale de Charlesbourg.

Avec cette transaction, ELNA atteint 101 cliniques et points de service au Canada. Ce sont maintenant 1,8 million de patients qui pourront bénéficier des soins de plus de 880 médecins, et des centaines d'autres professionnels de la santé.

À propos du Groupe ELNA Médical

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant maintenant plus de 1,8 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus : https://elnamedical.com/fr.

