MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 clos le 2 novembre 2024.

« Je suis extrêmement fier de l'équipe de Groupe Dynamite, qui a généré de solides résultats depuis le début de l'exercice ce qui nous a permis d'enregistrer un troisième trimestre record, tout en menant à bien notre PAPE. L'accent que nous plaçons sur l'innovation et sur la rigueur dans l'exécution s'est traduite par une excellente performance à tous les égards. Notre stratégie fondée sur des marques distinctes, notre plateforme omnicanal et notre approche marketing basée sur les données se traduisent par une solide performance dans les nouveaux marchés et ceux existants. Notre modèle visant à réduire les risques liés au secteur de la mode, qui prévoit un processus accéléré de mise sur le marché et une gestion des stocks de premier ordre, génère d'excellents résultats financiers, a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil. Nous continuons de miser sur notre croissance et croyons que nous avons en main tous les atouts pour réaliser notre plan ambitieux et créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

« Après une excellente saison estivale, nous avons maintenu notre élan au troisième trimestre grâce à une forte croissance des produits et des ventes des magasins comparables, stimulée par le succès de notre stratégie axée sur des magasins de premier plan et de notre stratégie marketing, ainsi que par les collections tendance. Les ventes en ligne ont également continué de s'accélérer, reflétant notre expérience de magasinage omnicanal inspirante, qui est adaptée aux besoins et aux désirs de notre clientèle. Nous avons également intensifié nos activités de marketing et de promotion aux États-Unis, et lancé notre magasin Dynamite 3.0 novateur à Montréal. Ces initiatives accroissent la notoriété de la marque et sont un facteur d'attraction pour la clientèle, jetant les bases de ce qui devrait selon nous être un avenir prometteur pour la croissance rentable continue de Groupe Dynamite » a déclaré Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

Faits saillants du troisième trimestre de l'exercice 2024

Les produits ont augmenté de 17,5 % pour s'établir à 258,8 M$ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 220,1 M$ au troisième trimestre de 2023.

La croissance des ventes des magasins comparables 1 s'est chiffrée à 10,1 % au troisième trimestre de 2024, en hausse par rapport à la croissance des ventes des magasins comparables de 9,8 % au troisième trimestre de 2023. Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 22,7 % depuis la fin du troisième trimestre de 2023 pour s'établir à 713 $ au cours de la période des quatre derniers trimestres se terminant au troisième trimestre de 2024.

s'est chiffrée à 10,1 % au troisième trimestre de 2024, en hausse par rapport à la croissance des ventes des magasins comparables de 9,8 % au troisième trimestre de 2023. Les ventes au détail par pied carré ont augmenté de 22,7 % depuis la fin du troisième trimestre de 2023 pour s'établir à 713 $ au cours de la période des quatre derniers trimestres se terminant au troisième trimestre de 2024. Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 21,0 % pour s'établir à 87,2 M$ au troisième trimestre de 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté 1 de 33,7 %, comparativement à 32,7 % à la période correspondante de l'exercice précédent, attribuable à l'amélioration du ratio de la marge brute et du levier d'exploitation.

a augmenté de 21,0 % pour s'établir à 87,2 M$ au troisième trimestre de 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 33,7 %, comparativement à 32,7 % à la période correspondante de l'exercice précédent, attribuable à l'amélioration du ratio de la marge brute et du levier d'exploitation. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 18,3 %, pour se chiffrer à 63,1 M$ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 53,3 M$ au troisième trimestre de 2023.

Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,38 $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 0,32 $ au troisième trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation de 15,9 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 22,2 % pour atteindre 0,41 $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 0,33 $ au troisième trimestre de 2023.

a augmenté de 22,2 % pour atteindre 0,41 $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 0,33 $ au troisième trimestre de 2023. L'ouverture de six nouveaux magasins aux États-Unis et au Canada sous les deux bannières a eu lieu au cours du troisième trimestre de 2024. Il n'y a eu aucune fermeture au cours de cette période.

sous les deux bannières a eu lieu au cours du troisième trimestre de 2024. Il n'y a eu aucune fermeture au cours de cette période. Le taux de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 6,09 fois au troisième trimestre de 2024, comparativement à 5,49 fois pour la période correspondante de l'exercice précédent.

a augmenté pour se chiffrer à 6,09 fois au troisième trimestre de 2024, comparativement à 5,49 fois pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement du capital investi 1 a atteint 43,3 % à la fin du troisième trimestre de 2024, comparativement à 30,7 % à la fin du troisième trimestre de 2023.

a atteint 43,3 % à la fin du troisième trimestre de 2024, comparativement à 30,7 % à la fin du troisième trimestre de 2023. Le ratio de levier financier net1 s'est établi à 1,41 fois au troisième trimestre de 2024, en baisse par rapport à 2,26 fois à la période correspondante de l'exercice précédent.

_________________

Notes : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « troisième trimestre de 2024 » et au « troisième trimestre de 2023 » s'entend de la période de 13 semaines close le 2 novembre 2024 de la Société et de la période de 13 semaines close le 28 octobre 2023 de la Société, respectivement.

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2024

Produits

Pour le troisième trimestre de 2024, le total des produits a augmenté de 38,7 M$, ou 17,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2023. La majeure partie de cette augmentation est attribuable aux produits tirés des ventes au détail, qui ont augmenté de 30,4 M$, ou 16,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2023. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 10,1 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour le troisième trimestre de 2024, les produits tirés des ventes en ligne ont augmenté de 8,2 M$, ou 22,9 %, par rapport au troisième trimestre de 2023.

Coût des ventes et marge brute

Au troisième trimestre de 2024, la marge brute a augmenté de 24,7 M$, ou 17,9 %, par rapport au troisième trimestre de 2023, ce qui a entraîné une augmentation du ratio de la marge brute, qui est passé de 62,8 % à 63,0 % au cours de la même période. Cette amélioration est attribuable à la hausse du prix de détail moyen par unité, qui a été favorisée par la diminution des démarques, et a été contrebalancée en partie par la hausse des frais d'occupation.

Frais de vente, généraux et administratifs

Au troisième trimestre de 2024, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 13,4 M$, ou 20,1 %, par rapport au troisième trimestre de 2023. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse de 8,1 M$ des salaires et avantages du personnel, qui s'explique par l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre résultant de la hausse des produits, et par l'ouverture d'un plus grand nombre de magasins aux États-Unis, où la main-d'œuvre est généralement plus chère qu'au Canada. Au troisième trimestre de 2024, les frais de vente et de commercialisation ont également augmenté en raison du calendrier de certaines charges de commercialisation par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et les honoraires de 3,2 M$ liés à notre premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») ont eu une incidence défavorable sur les frais administratifs.

Amortissements

Pour le troisième trimestre de 2024, les amortissements ont augmenté de 2,1 M$, ou 11,9 %, par rapport au troisième trimestre de 2023. La majeure partie de cette augmentation est attribuable à l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, qui a augmenté de 2,0 M$, ou 12,1 %, en raison du nombre accru de contrats de location de magasins inscrits à l'actif en tant qu'actifs au titre de droits d'utilisation au troisième trimestre de 2024 par rapport au troisième trimestre de 2023.

Charges financières nettes

Pour le troisième trimestre de 2024, les charges financières nettes ont diminué de 0,1 M$, ou 2,4 %, par rapport au troisième trimestre de 2023. Cette diminution est attribuable à une baisse des charges financières de 0,1 M$. La baisse des charges d'intérêts tient principalement à la diminution des taux d'intérêt et des soldes moyens de la dette, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des intérêts sur les obligations locatives.

Bénéfice net et bénéfice net ajusté

Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net a augmenté de 5,5 M$, ou 15,9 %, par rapport au troisième trimestre de 2023. Cette croissance est attribuable à la hausse des produits, à l'amélioration de 20 points de base du ratio de la marge brute, ainsi qu'à la baisse de la dotation à l'amortissement et des charges financières nettes exprimées en pourcentage des produits. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la hausse des frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des produits, principalement attribuable aux honoraires de 3,2 M$ liés au PAPE, ainsi qu'à l'augmentation du taux d'imposition effectif. Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 7,9 M$, ou 22,2 %, par rapport au troisième trimestre de 2023.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 a augmenté de 9,8 M$, ou 18,3 %, pour atteindre 63,1 M$ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 53,3 M$ au troisième trimestre de 2023. De même, le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2024 a augmenté de 15,2 M$, ou 21,0 %, pour atteindre 87,2 M$, comparativement à 72,0 M$ au troisième trimestre de 2023. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 33,7 % au troisième trimestre de 2024, comparativement à 32,7 % à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette croissance est attribuable à la hausse du ratio de la marge brute et du levier d'exploitation.

Fonds de roulement

Au 2 novembre 2024, la Société a maintenu un ratio de rotation des stocks élevé, s'établissant à 6,09 fois, comparativement à 5,49 fois au 28 octobre 2023, les actifs courants s'élevant à 209,2 M$ (incluant la trésorerie de 12,6 M$) et les passifs courants, à 144,4 M$. Les stocks continuent d'être réduits au minimum grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

Malgré une hausse de 4,4 M$ des dépenses d'investissement1, qui sont passées de 13,4 M$ au troisième trimestre de 2023 à 17,8 M$ au troisième trimestre de 2024, principalement pour financer l'ouverture de nouveaux magasins, la Société a continué de générer d'importants flux de trésorerie disponibles1, qui ont atteint 42,2 M$ au troisième trimestre de 2024, en hausse par rapport à 39,0 M$ au troisième trimestre de 2023. Sur une base cumulée depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie disponibles ont atteint 108,4 M$, comparativement à 50,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif1 de 23,8 % pour la période de 53 semaines close le 2 novembre 2024 représente une hausse notable par rapport au rendement de l'actif de 15,4 % pour la période de 52 semaines close le 28 octobre 2023. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour la période de 53 semaines close le 2 novembre 2024, le rendement du capital investi a atteint 43,3 %, comparativement à 30,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents.

________________ Note : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités.

Principales données financières Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 2 novembre

2024 28 octobre

2023 2 novembre

2024 28 octobre

2023

$

$

$

$

Produits 258 772

220 148

686 760

560 542

Coût des ventes 95 845

81 958

245 477

214 907

Marge brute 162 927

138 190

441 283

345 635

Charges d'exploitation















Frais de vente, généraux et administratifs 80 030

66 622

226 134

197 973

Amortissements 20 027

17 903

54 509

50 940

(Profit) perte de change (182)

383

(844)

34

Total des charges d'exploitation 99 875

84 908

279 799

248 947

Bénéfice d'exploitation 63 052

53 282

161 484

96 688

Charges financières nettes 5 982

6 126

17 716

19 814

Bénéfice avant impôt sur le résultat 57 070

47 156

143 768

76 874

Impôt sur le résultat 16 630

12 254

39 034

19 653

Bénéfice net 40 440

34 902

104 734

57 221

Bénéfice net par action















De base 0,38 $ 0,32 $ 0,97 $ 0,53 $ Dilué 0,38 $ 0,32 $ 0,97 $ 0,53 $

















Mesures financières supplémentaires















Produits tirés des ventes au détail 214 682

184 286

576 572

467 660

Croissance des ventes des magasins comparables1 10,1 % 9,8 % 13,4 % 7,5 % Ventes au détail par pied carré1 713 $ 581 $ 713 $ 581 $ BAIIA ajusté1 87 198

72 044

223 802

149 450

Bénéfice net ajusté1 43 706

35 761

111 200

59 043

Bénéfice net ajusté par action1, 3















De base 0,41 $ 0,33 $ 1,03 $ 0,55 $ Dilué 0,41 $ 0,33 $ 1,03 $ 0,55 $ Ratio de la marge brute1 63,0 % 62,8 % 64,3 % 61,7 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 30,9 % 30,3 % 32,9 % 35,3 % Marge du BAIIA ajusté1 33,7 % 32,7 % 32,6 % 26,7 %

















Ratios et autres mesures















Rendement de l'actif1 23,8 % 15,4 % 23,8 % 15,4 % Rendement du capital investi1 43,3 % 30,7 % 43,3 % 30,7 % Ratio de levier financier net1 1,41

2,26

1,41

2,26

Flux de trésorerie disponibles1 42 193

39 031

108 398

50 488

Taux de rotation des stocks1 6,09

5,49

6,09

5,49

Dépenses d'investissement1 17 826

13 433

50 681

24 501

Nombre de magasins2 299

289

299

289



En milliers de dollars canadiens Au 2 novembre

2024 Au 3 février

2024

$ $ Trésorerie 12 558 8 135 Stocks 61 156 38 627 Total des actifs courants 209 205 83 458





Immobilisations corporelles 100 350 65 419 Actifs au titre de droits d'utilisation 297 598 246 240 Total de l'actif 624 784 516 476











Tranche à long terme de la dette à long terme 73 224 145 100 Tranche à long terme des obligations locatives 302 012 240 301 Total des passifs non courants 375 236 388 901 Total du passif 519 655 511 548 Total des capitaux propres 105 129 4 928





Total de la dette1 424 205 433 275 Dette nette1 411 647 425 140

_________________ Notes : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période. 3. Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action sont calculés en tenant compte, sur une base rétrospective, du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, après le 2 novembre 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre

Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 17 décembre 2024, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://groupedynamite.com/fr/.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers d'entamer nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 000 employés pourront participer à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux normes IFRS, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des normes IFRS. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment, la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », les « ventes des magasins comparables », le « ratio de la marge brute », la « marge d'exploitation », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2024 pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/ , et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable est présenté ci­après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation plus les amortissements. Le BAIIA ajusté tient compte d'autres éléments non récurrents ou sans effet sur la trésorerie. Nous considérons le BAIIA comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente aux fins de l'évaluation de la performance opérationnelle de la Société. Le BAIIA ajusté aide les utilisateurs des états financiers à dégager les tendances sous-jacentes en fournissant une mesure de la performance opérationnelle qui exclut les produits ou les charges non représentatifs, les éléments sans effet sur la trésorerie ou les variations d'autres éléments qui ne sont pas liés aux activités quotidiennes, comme la charge de rémunération fondée sur des actions et les autres honoraires liés au PAPE. Nous sommes d'avis que la présentation du BAIIA contribue à la comparabilité de nos résultats financiers, puisqu'il s'agit d'une mesure couramment utilisée par les émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.

Le BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) correspond au BAIIA ajusté moins une charge équivalente aux loyers égale à la somme de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des charges d'intérêts sur les obligations locatives. Cette mesure vise à fournir aux utilisateurs de notre information financière un aperçu du BAIIA ajusté de la Société, après l'incidence de l'amortissement de nos actifs au titre de droits d'utilisation et de nos charges d'intérêts sur les obligations locatives, afin principalement de permettre de comparer la performance de la Société avec celle d'émetteurs qui exercent leurs activités dans le même secteur et ont une zone de couverture de détail importante.

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

La marge du BAIIA, la marge du BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) représentent le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) en pourcentage des produits.



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre

2024

28 octobre

2023

2 novembre

2024

28 octobre

2023



$

$

$

$

Bénéfice d'exploitation 63 052

53 282

161 484

96 688

Amortissements 20 027

17 903

54 509

50 940

BAIIA 83 079

71 185

215 993

147 628

Marge du BAIIA 32,1 % 32,3 % 31,5 % 26,3 %





















Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre

2024

28 octobre

2023

2 novembre

2024

28 octobre

2023



$

$

$

$

BAIIA 83 079

71 185

215 993

147 628

Ajustements du BAIIA















Charge de rémunération fondée sur des actions 900

859

2 740

1 822

Honoraires liés au PAPE 3 219

-

5 069

-

Total des ajustements 4 119

859

7 809

1 822

BAIIA ajusté 87 198

72 044

223 802

149 450

Marge du BAIIA ajusté 33,7 % 32,7 % 32,6 % 26,7 %











Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre

2024

28 octobre

2023

2 novembre

2024

28 octobre

2023



















BAIIA ajusté 87 198

72 044

223 802

149 450

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (13 502)

(11 696)

(39 416)

(33 794)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (6 052)

(4 999)

(17 323)

(14 110)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 67 644

55 349

167 063

101 546

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 26,1 % 25,1 % 24,3 % 18,1 %

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté correspond au bénéfice net majoré ou diminué des éléments non récurrents et de leur incidence fiscale, le cas échéant. Les ajustements sont effectués de manière à exclure la charge de rémunération fondée sur des actions et les autres honoraires liés au PAPE. Nous considérons le bénéfice net ajusté comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente, car il contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.

En plus du bénéfice net ajusté, nous pouvons présenter certaines mesures et certains ratios relatifs au bénéfice net ajusté, y compris, sans s'y limiter, le bénéfice net ajusté par action. Le bénéfice net ajusté par action est calculé sur une base rétrospective, compte tenu du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, après le 2 novembre 2024.



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les

données par action 2 novembre

2024

28 octobre

2023

2 novembre

2024

28 octobre

2023



$

$

$

$

Bénéfice net 40 440

34 902

104 734

57 221

Ajustements du bénéfice net















Charge de rémunération fondée sur des actions 900

859

2 740

1 822

Honoraires liés au PAPE 3 219

-

5 069

-

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci-dessus (853)

-

(1 343)

-

Total des ajustements 3 266

859

6 466

1 822

Bénéfice net ajusté 43 706

35 761

111 200

59 043

Bénéfice net ajusté par action















De base 0,41 $ 0,33 $ 1,03 $ 0,55 $ Dilué 0,41 $ 0,33 $ 1,03 $ 0,55 $

Le rendement de l'actif correspond au ratio du bénéfice net ajusté sur le total de l'actif moyen, et il s'agit d'un ratio non conforme aux normes IFRS. Le total de l'actif moyen est établi en divisant par deux la somme du total de l'actif de l'exercice considéré et du total de l'actif d'il y a douze mois. Ce ratio est considéré comme un ratio non conforme aux normes IFRS utile, car il fournit des indications sur l'utilisation productive de son actif par la Société et contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 53 semaines et de 52 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre 2024

28 octobre 2023

Bénéfice net ajusté 140 777

76 772

Total de l'actif moyen 591 476

497 347

Rendement de l'actif 23,8 % 15,4 %

Le rendement du capital investi correspond au ratio i) du BAIIA ajusté diminué des amortissements sur ii) le capital investi moyen, et il s'agit d'un ratio non conforme aux normes IFRS. Le capital investi moyen est calculé en divisant par deux la somme du total du capital investi de l'exercice considéré et du total du capital investi d'il y a douze mois. Nous calculons le capital investi en soustrayant du total de l'actif le total des passifs courants, excluant la tranche à court terme de la dette à long terme et des obligations locatives. Ce ratio est considéré comme un ratio non conforme aux normes IFRS utile, car il fournit des indications sur la mesure dans laquelle les dépenses d'investissement de la Société contribuent à sa rentabilité et à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 53 semaines et de 52 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre 2024

28 octobre 2023



$

$

BAIIA ajusté 291 717

200 805

Amortissements (72 939)

(71 782)

BAIIA ajusté diminué des amortissements 218 778

129 023

Capital investi







Total de l'actif moyen 591 475

497 347

- Total moyen des passifs courants (138 120)

(125 317)

+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme 19 797

15 285

+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 32 068

32 460

Total moyen du capital investi 505 220

419 775

Rendement du capital investi 43,3 % 30,7 %

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles. Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme une mesure financière non conforme aux normes IFRS pertinente, car ils fournissent aux utilisateurs des états financiers un indicateur de notre capacité à générer des flux de trésorerie pour financer la croissance future, le remboursement de la dette et les distributions potentielles aux actionnaires.



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre

2024 28 octobre

2023 2 novembre

2024 28 octobre

2023

$ $ $ $ Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 60 019 52 464 159 079 74 989 Entrées d'immobilisations corporelles (15 424) (11 588) (44 079) (22 280) Entrées d'immobilisations incorporelles (2 402) (1 845) (6 602) (2 221) Flux de trésorerie disponibles 42 193 39 031 108 398 50 488

Le ratio de levier financier net correspond au ratio de la dette nette, qui est calculée comme la dette à long terme (y compris la tranche courante) plus les obligations locatives (y compris la tranche courante) moins la trésorerie, sur le BAIIA ajusté. Nous considérons le ratio de levier financier net comme un ratio non conforme aux normes IFRS pertinent, puisqu'il est un indicateur de la capacité de la Société à respecter ses obligations financières et qu'il contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 53 semaines et de 52 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 novembre 2024 28 octobre 2023 Dette nette $ $ Dette à long terme, y compris la tranche courante 92 987 223 287 Obligations locatives, y compris la tranche courante 331 218 275 056 - Trésorerie (12 558) (44 790) Total de la dette nette 411 647 453 553 BAIIA ajusté 291 717 200 805 Ratio de levier financier net 1,41 2,26

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières futures et à des événements ou des résultats anticipés; dans le présent communiqué de presse, elle peut porter sur la création de valeur pour nos parties prenantes, la notoriété de notre marque et nos taux de croissance ainsi que nos stratégies de croissance. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reflètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que l'amélioration et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de perturbations significatives dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et les incertitudes sont analysés dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris le prospectus avec supplément - RFPV de la Société daté du 20 novembre 2024. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reflète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Jacee Scoular, vice-présidente, Marketing/Anne Dongois - [email protected]