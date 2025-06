MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) a annoncé que les candidats proposés à titre d'administrateurs dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 9 mai 2025 ont été élus administrateurs de Groupe Dynamite lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui par webdiffusion. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Votes pour Votes contre # % # % Andrew Lutfy 936 658 885 99,89 1 010 198 0,11 Chris Arsenault 936 226 836 99,85 1 442 247 0,15 Hollie S. Castro 937 349 524 99,97 319 559 0,03 Linda Drysdale 937 352 924 99,97 316 159 0,03 Peter Iliopoulos 937 617 002 99,99 52 081 0,01 Andy Janowski 936 508 005 99,88 1 161 078 0,12 Marie-Josée Lamothe 935 988 835 99,82 1 680 248 0,18 Angelic Vendette 937 186 011 99,95 483 072 0,05

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers d'entamer nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 500 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

