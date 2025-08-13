MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) publiera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 le mercredi 10 septembre 2025, avant l'ouverture des marchés. Groupe Dynamite tiendra également une conférence téléphonique le même jour pour discuter de ses résultats financiers. Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil, Stacie Beaver, présidente et chef de l'exploitation, et Jean-Philippe D. Lachance, chef de la direction financière, prendront la parole et répondront aux questions des analystes financiers.

Précisions au sujet de la conférence téléphonique

Mercredi 10 septembre 2025 à 10 h 30 (HE)

Lien pour la webdiffusion : https://app.webinar.net/bpzJBmjq8lV

Vous pouvez également composer directement le numéro de téléphone 1-514-400-3794 ou le numéro international 1‑800-990-4777 afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible peu de temps après celle-ci sous l'onglet « Événements et présentations » du site Web suivant : https://investisseurs.groupedynamite.com/

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y.

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, directeur, Communications d'entreprise - [email protected]