La croissance des ventes des magasins comparables s'est établie à 13,0 % au premier trimestre de 2025, ce qui s'ajoute à la croissance de 16,4 % enregistrée au premier trimestre de 2024.

Les prévisions liées à la croissance des ventes des magasins comparables pour l'exercice 2025 ont été révisées à la hausse, s'établissant maintenant entre 7,5 % et 9,0 %.

Grâce à notre agilité remarquable, le taux de rotation des stocks se chiffre à 8,5 fois, soit l'un des meilleurs sur le marché.

Les réceptions aux États-Unis provenant de Chine ont diminué de plus de 50 % en réponse aux droits de douane.

Le programme de rachat d'actions a été lancé et élargi grâce à l'adoption d'un programme de rachat d'actions automatique.

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2025 clos le 3 mai 2025.

« Nous terminons un trimestre marquant à plusieurs égards. Nous célébrons non seulement le 50e anniversaire de Garage, mais aussi une performance qui parle d'elle-même : une croissance des ventes des magasins comparables de 13,0 %, qui s'ajoute à celle de 16,4 % enregistrée à l'exercice précédent. Ce remarquable élan se poursuivra au deuxième trimestre, pour lequel les données comparables devraient encore s'améliorer. Notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe continue de porter fruit, grâce à l'agilité, au lien émotionnel et à une culture qui donnent un sens à chaque journée. Avec le lancement de notre premier rapport sur les facteurs ESG et de notre Programme de partage de la réussite, nous continuons d'axer nos efforts sur la création d'une valeur durable pour nos clients, nos gens et nos actionnaires », a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil.

« Au cours du présent trimestre, nous avons vu ce qui est possible lorsque le produit, la commercialisation et le terrain sont parfaitement alignés. Nos collections ont tiré parti d'un narratif fort dans tous les canaux, incarnées par une communauté qui croit en la marque, des équipes en magasin aux influenceurs, en passant par notre fidèle clientèle. Grâce à la capacité d'exécution et au dynamisme solides qui caractérisent toutes nos activités, et avec l'ouverture de notre centre de distribution aux États-Unis au prochain trimestre, nous sommes sur la bonne voie pour offrir des expériences liées aux marques plus rapides, plus intelligentes et plus connectées », a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

Faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2025

Les produits ont augmenté de 20,0 % pour s'établir à 226,7 M$ au premier trimestre de 2025, comparativement à 188,9 M$ au premier trimestre de 2024.

La croissance des ventes des magasins comparables 1 s'est chiffrée à 13,0 % au premier trimestre de 2025, ce qui s'ajoute à la croissance des ventes des magasins comparables de 16,4 % enregistrée au premier trimestre de 2024.

s'est chiffrée à 13,0 % au premier trimestre de 2025, ce qui s'ajoute à la croissance des ventes des magasins comparables de 16,4 % enregistrée au premier trimestre de 2024. Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 16,0 % par rapport au premier trimestre de 2024, pour s'établir à 756 $ au premier trimestre de 2025.

ont augmenté de 16,0 % par rapport au premier trimestre de 2024, pour s'établir à 756 $ au premier trimestre de 2025. Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 74,7 M$ au premier trimestre de 2025, comparativement à 66,2 M$ au premier trimestre de 2024, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 1 ont diminué pour s'établir à 32,4 %, comparativement à 34,6 % à la période correspondante de l'exercice 2024.

les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes ont diminué pour s'établir à 32,4 %, comparativement à 34,6 % à la période correspondante de l'exercice 2024. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 16,2 %, pour se chiffrer à 44,3 M$ au premier trimestre de 2025, comparativement à 38,2 M$ au premier trimestre de 2024.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 19,8 % pour s'établir à 66,8 M$ au premier trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté 1 de 29,5 %, soit un résultat stable par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice 2024.

a augmenté de 19,8 % pour s'établir à 66,8 M$ au premier trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 29,5 %, soit un résultat stable par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice 2024. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,24 $ au premier trimestre de 2025, comparativement à 0,22 $ au premier trimestre de 2024, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 8,7 % pour s'établir à 0,25 $ au premier trimestre de 2025, comparativement à 0,23 $ au premier trimestre de 2024.

le bénéfice net ajusté par action dilué a augmenté de 8,7 % pour s'établir à 0,25 $ au premier trimestre de 2025, comparativement à 0,23 $ au premier trimestre de 2024. Les activités immobilières pour le premier trimestre de 2025 comprennent ce qui suit : Ouverture de un nouveau magasin sur une base brute aux États-Unis sous la bannière Garage. Fermeture de deux magasins, soit un magasin aux États-Unis sous la bannière Dynamite et un magasin au Canada également sous la bannière Dynamite. Relocalisation de trois magasins, soit un magasin aux États-Unis sous la bannière Garage et deux magasins au Canada également sous la bannière Garage.



Ratios et faits récents

Le ratio de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 8,50 fois au premier trimestre de 2025, comparativement à 7,59 fois au premier trimestre de 2024.

a augmenté pour se chiffrer à 8,50 fois au premier trimestre de 2025, comparativement à 7,59 fois au premier trimestre de 2024. Le ratio de levier financier net 1 s'est établi à 0,92 fois au premier trimestre de 2025, en baisse par rapport à 1,79 fois au premier trimestre de 2024.

s'est établi à 0,92 fois au premier trimestre de 2025, en baisse par rapport à 1,79 fois au premier trimestre de 2024. Le rendement de l'actif 1 a augmenté pour s'établir à 23,8 % au premier trimestre de 2025, comparativement à 20,0 % au premier trimestre de 2024.

a augmenté pour s'établir à 23,8 % au premier trimestre de 2025, comparativement à 20,0 % au premier trimestre de 2024. Le rendement du capital investi 1 a atteint 44,5 % au premier trimestre de 2025, comparativement à 37,4 % au premier trimestre de 2024.

a atteint 44,5 % au premier trimestre de 2025, comparativement à 37,4 % au premier trimestre de 2024. Au cours du trimestre, la Société a racheté 168 900 actions à un prix moyen de 13,74 $, pour un total d'environ 2,3 M$. Au 13 juin, un total de 393,600 actions avaient été rachetées depuis le lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

_________

Notes :

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRSÒ de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») (les « Normes IFRS de comptabilité »), qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « premier trimestre de 2025 », au « premier trimestre de 2024 », à l'« exercice 2024 » et à l'« exercice 2025 » s'entend de la période de 13 semaines close le 3 mai 2025 de la Société, de la période de 13 semaines close le 4 mai 2024 de la Société, de l'exercice clos le 1er février 2025 de la Société et de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2026 de la Société, respectivement.

Perspectives

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions financières annuelles révisées de la Société pour l'exercice 2025, qui remplacent nos prévisions présentées précédemment.



Prévisions révisées pour

l'exercice 2025 Prévisions initiales pour

l'exercice 2025 Activités immobilières Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute

Ouverture de 9 à 10 nouveaux

magasins sur une base nette Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute

Ouverture de 9 à 10 nouveaux

magasins sur une base nette Croissance des ventes des

magasins comparables ↑ de 7,5 % à 9,0 % De 5,0 % à 6,5 % Marge du BAIIA ajusté De 30,3 % à 32,3 % De 30,3 % à 32,3 % Dépenses d'investissement De 95,0 M$ à 105,0 M$ De 95,0 M$ à 105,0 M$

L'atteinte de ces cibles est assujettie à plusieurs risques et incertitudes, notamment1 :

l'incidence défavorable des modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, des droits de douane (outre ceux en vigueur actuellement) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou encore des mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis;

l'incapacité à ouvrir des magasins dans des emplacements appropriés et à faire face à la dépréciation d'un magasin, y compris toute diminution de l'achalandage;

l'incapacité à négocier des contrats de location en vue des ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2025, le risque que des retards indépendants de notre volonté touchent les activités de construction, et les hausses importantes des frais d'occupation;

l'incapacité à achever les rénovations et les relocalisations de magasins prévues pour l'exercice 2025, qui devraient viser entre 10 et 15 magasins environ, incluant les 3 concepts de magasin DYN 3.0 au Canada ;

; l'incidence défavorable de 4 M$ à 5 M$ au titre des frais de société ouverte additionnels, ou une incidence de 40 points de base sur la marge du BAIIA ajusté, laquelle est incluse dans le tableau des perspectives ci­dessus;

le maintien des récents volumes de ventes des magasins comparables ou des ventes au détail par pied carré;

la perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, qui nuirait à la visibilité du crédit disponible;

l'incapacité à optimiser la marchandise ainsi qu'à prévoir la demande de la clientèle et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et à y réagir;

l'incapacité à protéger et à améliorer nos marques;

l'incapacité d'attirer une nouvelle clientèle, ou de retenir la clientèle existante, ou de maintenir ou d'accroître les ventes à cette clientèle;

l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, incluant la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces;

les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité de nos magasins et à la réalisation d'économies de coûts visant à améliorer les charges d'exploitation;

toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique;

l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe;

l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada , aux États-Unis et dans d'autres régions du monde.

_________

Note :

1. Les fourchettes de prévisions incluses dans cette rubrique sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables; elles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes et devraient être lues parallèlement à la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse, qui présente ces hypothèses et décrit certains de ces risques.

Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2025

Produits

Pour le premier trimestre de 2025, le total des produits a augmenté de 37,8 M$, ou 20,0 %, par rapport au premier trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 13,0 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Par conséquent, le taux de pénétration en ce qui a trait aux produits tirés des ventes en ligne pour le trimestre a augmenté de 0,1 %, passant de 16,3 % au premier trimestre de 2024 à 16,4 % au premier trimestre de 2025.

Coût des ventes et marge brute

Au premier trimestre de 2025, la marge brute a augmenté de 20,1 M$, ou 16,6 %, par rapport au premier trimestre de 2024, le ratio de la marge brute1 ayant diminué de 180 points de base pour s'établir à 62,1 %, ce qui reflète l'incidence des droits de douane additionnels, facteur contrebalancé en partie par nos mesures d'atténuation.

Frais de vente, généraux et administratifs et frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes

Au premier trimestre de 2025, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 8,5 M$, ou 12,8 %, par rapport au premier trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance de l'envergure et des activités de la Société, qui a donné lieu à une augmentation de 3,3 M$ des salaires et des avantages du personnel. De plus, au cours du premier trimestre de 2025, la Société a accru son investissement marketing de façon stratégique en lançant davantage d'initiatives visant à renforcer la notoriété de la marque, ce qui a donné lieu à une augmentation de 3,1 M$ des frais de vente et de commercialisation par rapport au premier trimestre de 2024. Les frais administratifs, qui ont augmenté de 2,1 M$, ont subi l'incidence défavorable des honoraires de 0,5 M$ liés au PAPE. Les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes se sont améliorés pour s'établir à 32,4 % au premier trimestre de 2025, en baisse par rapport à 34,6 % au premier trimestre de 2024.

Bénéfice net et bénéfice net ajusté

Pour le premier trimestre de 2025, le bénéfice net a augmenté de 3,4 M$, ou 14,2 %, par rapport au premier trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges financières nettes et l'augmentation des amortissements. Pour le premier trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 3,6 M$, ou 14,5 %, par rapport au premier trimestre de 2024.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre de 2025 a augmenté de 6,2 M$, ou 16,2 %, pour atteindre 44,3 M$ au premier trimestre de 2025, comparativement à 38,2 M$ au premier trimestre de 2024. De même, le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2025 a augmenté de 11,1 M$, ou 19,8 %, pour atteindre 66,8 M$, comparativement à 55,8 M$ au premier trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté est demeurée stable par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, représentant 29,5 % au premier trimestre de 2025, malgré la baisse du ratio de la marge brute, ce qui reflète les avantages du levier d'exploitation et de la gestion des coûts efficace dans un contexte dynamique et difficile.

Fonds de roulement

Au 3 mai 2025, nous avons maintenu un ratio de rotation des stocks élevé, s'établissant à 8,50 fois, comparativement à 7,59 fois au 4 mai 2024, les actifs courants s'élevant à 198,8 M$ (incluant la trésorerie de 106,6 M$) et les passifs courants, à 184,8 M$. Les stocks continuent d'être réduits au minimum grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

La Société a déclaré de solides flux de trésorerie disponibles1 qui ont atteint 41,6 M$ au premier trimestre de 2025, en hausse par rapport à 36,6 M$ au premier trimestre de 2024, ce qui reflète la trésorerie solide que nous avons générée malgré la hausse de 10,8 M$ des dépenses d'investissement, qui se sont établies à 21,1 M$.

Ratio de levier financier net

Le ratio de levier financier net de la Société a diminué pour s'établir à 0,92 fois, comparativement à 1,79 fois à l'exercice précédent. Cette amélioration est attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté, conjuguée au remboursement de la totalité des emprunts impayés en vertu des facilités de crédit, ce qui a plus que contrebalancé la hausse des obligations locatives et a permis à la Société de réduire son endettement de façon importante. À la fin du premier trimestre de 2025, la trésorerie et les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société se chiffraient à plus de 106,6 M$ et à 312 M$, respectivement, ce qui procure la souplesse nécessaire pour stimuler la croissance, investir dans des initiatives stratégiques et gérer la volatilité des marchés.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif de 23,8 % au premier trimestre de 2025 représente une hausse par rapport au rendement de l'actif de 20,0 % au premier trimestre de 2024. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour le premier trimestre de 2025, le rendement du capital investi a atteint 44,5 %, comparativement à 37,4 % au premier trimestre de 2024, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents.

_______________

Note :

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités.

Principales données financières



Périodes de 13 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action et les ventes au détail

par pied carré 3 mai

2025 4 mai

2024

$

$

Produits 226 656

188 884

Coût des ventes 85 945

68 232

Marge brute 140 711

120 652

Charges d'exploitation







Frais de vente, généraux et administratifs 74 691

66 233

Amortissements 21 299

16 754

Perte (profit) de change 398

(487)

Total des charges d'exploitation 96 388

82 500

Bénéfice d'exploitation 44 323

38 152

Charges financières nettes 6 818

5 203

Bénéfice avant impôt sur le résultat 37 505

32 949

Impôt sur le résultat 10 169

9 012

Bénéfice net 27 336

23 937

Bénéfice net par action







De base 0,25 $ 0,22 $ Dilué 0,24 $ 0,22 $









Mesures financières supplémentaires







Produits tirés des ventes au détail 189 401

158 149

Croissance des ventes des magasins comparables1 13,0 % 16,4 % Ventes au détail par pied carré1 756 $ 652 $ BAIIA ajusté1 66 825

55 765

Bénéfice net ajusté1 28 395

24 796

Bénéfice net ajusté par action1, 3







De base 0,26 $ 0,23 $ Dilué 0,25 $ 0,23 $ Ratio de la marge brute1 62,1 % 63,9 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 33,0 % 35,1 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes1 32,4 % 34,6 % Marge du BAIIA ajusté1 29,5 % 29,5 %









Ratios et autres mesures







Rendement de l'actif1 23,8 % 20,0 % Rendement du capital investi1 44,5 % 37,4 % Ratio de levier financier net1 0,92

1,79

Flux de trésorerie disponibles1 41 624

36 581

Taux de rotation des stocks1 8,50

7,59

Dépenses d'investissement1 21 071

10 235

Nombre de magasins2 297

292













En milliers de dollars canadiens Au

3 mai 2025 Au

1er février 2025

$ $ Trésorerie 106 572 74 195 Stocks 46 147 44 952 Total des actifs courants 198 843 161 568





Immobilisations corporelles 117 243 107 465 Actifs au titre de droits d'utilisation 346 507 330 105 Total de l'actif 683 882 618 637











Tranche à long terme des obligations locatives 352 671 340 102 Total des passifs non courants 352 671 340 102 Total du passif 537 499 477 323 Total des capitaux propres 146 383 141 314





Total de la dette1 394 987 372 581 Dette nette1 288 415 298 386

_______________

Notes :

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période. 3. Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action sont calculés en tenant compte, sur une base rétrospective, du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, le 20 novembre 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre

Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 17 juin 2025, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du premier trimestre de 2025. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible à l'onglet « Événements et présentations » sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://investisseurs.groupedynamite.com/.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 500 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux normes IFRS, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des normes IFRS. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », les « ventes des magasins comparables », le « ratio de la marge brute », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes », les « frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières qui sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour le premier trimestre de 2025, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/fr/, et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable est présenté ci-après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

Bénéfice d'exploitation 44 323

38 152

Amortissements 21 299

16 754

BAIIA 65 622

54 906

Marge du BAIIA 29,0 % 29,1 %







Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

BAIIA 65 622

54 906

Ajustements du BAIIA







Charge de rémunération fondée sur des actions 660

859

Honoraires liés au PAPE 543

-

Total des ajustements 1 203

859

BAIIA ajusté 66 825

55 765

Marge du BAIIA ajusté 29,5 % 29,5 %







Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

BAIIA ajusté 66 825

55 765

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (14 459)

(12 605)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (6 525)

(5 419)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 45 841

37 741

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 20,2 % 20,0 %

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

Frais de vente, généraux et administratifs 74 691

66 233

Ajustements aux frais de vente, généraux et administratifs







Charge de rémunération fondée sur des actions 660

859

Honoraires liés au PAPE 543

-

Total des ajustements 1 203

859

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés 73 488

65 374

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en

pourcentage des ventes 32,4 % 34,6 %

Bénéfice net ajusté



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

Bénéfice net 27 336

23 937

Ajustements du bénéfice net







Charge de rémunération fondée sur des actions 660

859

Honoraires liés au PAPE 543

-

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci-dessus (144)

-

Total des ajustements 1 059

859

Bénéfice net ajusté 28 395

24 796

Bénéfice net ajusté par action







De base 0,26 $ 0,23 $ Dilué 0,25 $ 0,23 $

Rendement de l'actif



Périodes de 52 semaines et de

53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

Bénéfice net ajusté 151 352

108 108

Total de l'actif moyen 636 407

541 226

Rendement de l'actif 23,8 % 20,0 %

Rendement du capital investi



Périodes de 52 semaines et de

53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025

4 mai 2024



$

$

BAIIA ajusté 314 327

244 870

Amortissements (81 304)

(69 884)

BAIIA ajusté diminué des amortissements 233 023

174 986

Capital investi







Total de l'actif moyen 636 407

541 226

- Total moyen des passifs courants (155 780)

(122 043)

+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme 9 924

19 820

+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 32 713

28 671

Total moyen du capital investi 523 264

467 674

Rendement du capital investi 44,5 % 37,4 %

Flux de trésorerie disponibles



Périodes de 13 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025 4 mai 2024

$ $ Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 62 695 46 816 Entrées d'immobilisations corporelles (18 774) (8 470) Entrées d'immobilisations incorporelles (2 297) (1 765) Flux de trésorerie disponibles 41 624 36 581

Ratio de levier financier net



Périodes de 52 semaines et de

53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 3 mai 2025 4 mai 2024 Dette nette $ $ Dette à long terme, y compris la tranche courante - 165 135 Obligations locatives, y compris la tranche courante 394 987 306 297 - Trésorerie (106 572) (33 933) Total de la dette nette 288 415 437 499 BAIIA ajusté 314 327 244 870 Ratio de levier financier net 0,92 1,79

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières futures (incluant nos prévisions révisées pour l'exercice 2025) et à des événements ou des résultats anticipés et peut contenir des déclarations portant sur notre entreprise, le positionnement, la notoriété et l'expansion de notre marque, l'ouverture prévue de notre centre de distribution aux États-Unis (et l'échéancier), l'expansion prévue au Royaume-Uni, nos attentes concernant notre capacité de continuer à créer une mode accessible et à offrir des produits tendance, nos attentes concernant l'expansion et l'optimisation de notre réseau de magasins, ainsi que les réalisations pouvant en découler, nos attentes concernant le réinvestissement dans notre entreprise, notre performance financière, notre situation financière et notre utilisation des liquidités, la rénovation et la relocalisation de magasins existants, ainsi que nos attentes à l'égard de nos taux de croissance et de nos stratégies de croissance et l'incidence des droits de douane imposés par les États-Unis, le Canada et d'autres pays sur les activités et la situation financière de la Société. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reflètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de perturbations significatives supplémentaires dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2024, qui est intégrée par renvoi dans le présent document. Une copie de la notice annuelle et des autres documents publiés de la Société est accessible sous le profil de la Société sur le Système électronique d'analyse et de recherche de documents (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reflète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, directeur, Communications d'entreprise - [email protected]