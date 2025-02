MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) a annoncé aujourd'hui une croissance des ventes des magasins comparables1 de 9,5 % pour le quatrième trimestre clos le 1er février 2025 (le « T4 2024 ») et une croissance des ventes des magasins comparables de 12,3 % pour l'exercice complet (l'« exercice 2024 »).

Sur une base cumulée de deux ans, la croissance des ventes comparables s'est établie à 19,3 % pour le T4 2024 et à 20,5 % pour l'exercice 2024.

Les tableaux suivants présentent la croissance des ventes des magasins comparables (en pourcentage) par trimestre pour les exercices 2023 et 2024.



T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 E2023 Croissance des

ventes des

magasins

comparables

(%) +6,8 % +5,2 % +9,8 % +9,8 % +8,2 %



T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 E2024 Croissance des

ventes des

magasins

comparables

(%) +16,4 % +14,7 % +10,1 % +9,5 % +12,3 %

Au cours de l'exercice 2024, nous nous sommes concentrés sur le renforcement de notre réseau de magasins de détail de marque afin de mieux servir nos clients, d'améliorer leur expérience d'achat et d'établir les bases d'une croissance stratégique continue. Le tableau ci-dessous présente nos progrès en matière d'optimisation de la performance des magasins. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, nous avons étendu notre présence aux États-Unis avec l'ouverture de deux nouveaux magasins Garage, la fermeture stratégique de trois emplacements et la relocalisation avec succès d'un magasin vers un emplacement plus avantageux.



Au 1er février 2025 et pour la période de

52 semaines close

à cette date Au 3 février 2024 et pour la période de

53 semaines close à cette date

Canada É.‑U. Total Canada É.‑U. Total Magasins au début de la

période 190 100 290 208 84 292 Ouvertures de magasins 3 17 20 2 17 19 Fermetures de magasins (10) (2) (12) (20) (1) (21) Magasins à la fin de la

période 183 115 298 190 100 290 Améliorations et

relocalisations de

magasins - 4 4 9 4 13

Par ailleurs, Groupe Dynamite s'attend à ce que la marge du BAIIA ajusté1 pour le T4 2024 soit supérieure à celle du même trimestre de l'exercice précédent en raison à la fois de l'augmentation du prix de détail moyen par unité, favorisée par la baisse des démarques, et de la diminution des frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes, attribuable au levier d'exploitation.

« Nous sommes très heureux d'annoncer une forte croissance des ventes des magasins comparables pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2024. Notre gamme de produits a réellement suscité l'intérêt de notre clientèle tout au long de l'année, y compris pendant la période clé des Fêtes au quatrième trimestre, tandis que notre stratégie immobilière axée sur les emplacements de premier plan, qui nous positionne dans des emplacements de grande qualité et à forte affluence, continue également de porter ses fruits. En fin de compte, notre solide performance reflète la passion et l'engagement de notre équipe à l'égard de notre approche axée sur nos valeurs et centrée sur notre clientèle. Alors que nous poursuivons la mise en œuvre de nos plans de croissance ambitieux, nous sommes confiants dans notre capacité à créer de la valeur pour notre clientèle, nos employés et nos actionnaires », a déclaré Stacie Beaver, présidente et chef de l'exploitation.

Enfin, en ce qui concerne les récentes annonces des États-Unis entourant la situation des tarifs douaniers, nous sommes confiants d'avoir mis en place les bonnes stratégies pour gérer tout impact potentiel, et ce, tout en restant agiles au fur et à mesure que la situation évolue. La Société estime qu'elle a amélioré ses outils actuels et qu'elle en a développé de nouveaux, qui l'aideront à faire face aux récentes annonces en la matière. Par conséquent, l'état actuel de ces droits de douane n'est pas considéré comme ayant un impact matériel sur nos activités habituelles. Nous suivons la situation de près et nous nous adapterons en conséquence. Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques et sur l'obtention de solides résultats.

Groupe Dynamite a l'intention de publier ses résultats financiers complets pour le T4 2024 et pour l'exercice 2024 vers le mardi 15 avril 2025, avant l'ouverture des marchés, et de tenir, le même jour, une conférence téléphonique avec la direction pour discuter des résultats. Toute l'information au sujet de la conférence téléphonique sur les résultats sera fournie à une date ultérieure. La Société a également l'intention de fournir des indications financières et opérationnelles pour la période de 52 semaines se terminant le 31 janvier 2026 (l'« exercice 2025 ») au moment de l'annonce des résultats pour le T4 2024 et l'exercice 2024.

Toutes les données et toute l'information dont il est question dans les présentes relativement au quatrième trimestre et à l'exercice 2024 sont provisoires et pourraient changer à mesure que nos résultats financiers seront finalisés.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

(1) Le présent communiqué mentionne certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières supplémentaires et les mesures financières non conformes aux normes IFRS. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux normes IFRS, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des normes IFRS. Dans le présent communiqué, nous avons recours à des mesures financières supplémentaires, notamment les « ventes des magasins comparables », une mesure opérationnelle couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous utilisons également des mesures financières non conformes aux normes IFRS, comme la « marge du BAIIA ajusté ». On trouvera d'autres renseignements au sujet de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et d'autres mesures financières sous la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 2 novembre 2024, qui est affiché sur notre site Web, au https://groupedynamite.com, et déposé sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Ventes des magasins comparables

Les ventes des magasins comparables représentent les ventes de magasins de détail par rapport aux ventes de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette mesure fournit des indications sur le rendement de notre portefeuille de magasins de détail et, par conséquent, sur la réussite de notre stratégie immobilière. Nous sommes d'avis que la présentation de la mesure des ventes des magasins comparables contribue à la comparabilité de notre performance avec celle des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur. Pour être comparables, les magasins doivent être ouverts depuis au moins 12 mois et leur superficie en pieds carrés ne doit pas avoir varié de façon importante. Une variation importante de la superficie en pieds carrés signifie une augmentation ou une diminution de 20 % de la superficie totale en pieds carrés.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation plus les amortissements. Le BAIIA ajusté tient compte d'autres éléments non récurrents ou sans effet sur la trésorerie. Nous considérons le BAIIA comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente aux fins de l'évaluation de la performance opérationnelle de la Société. Le BAIIA ajusté aide les utilisateurs des états financiers à dégager les tendances sous-jacentes en fournissant une mesure de la performance opérationnelle qui exclut les produits ou les charges non représentatifs, les éléments sans effet sur la trésorerie ou les variations d'autres éléments qui ne sont pas liés aux activités quotidiennes, comme la charge de rémunération fondée sur des actions et les autres honoraires liés au PAPE. Nous sommes d'avis que la présentation du BAIIA contribue à la comparabilité de nos résultats financiers, puisqu'il s'agit d'une mesure couramment utilisée par les émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur. La marge du BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté en pourcentage des produits.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS‑MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 000 employés pourront participer à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. L'information prospective peut porter sur nos perspectives financières et sur les événements ou les résultats attendus. Dans le présent communiqué, elle est susceptible de concerner la création de valeur pour nos parties prenantes, nos taux de croissance et nos stratégies de croissance ainsi que l'impact de tout tarif douanier imposé par les États-Unis et le Canada sur les activités et la situation financière de la Société. De plus, les déclarations mentionnant nos attentes, nos intentions, nos prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les énoncés qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais reflètent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des événements futurs éventuels. L'information prospective est fondée sur des opinions, des estimations et des hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le rehaussement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que l'amélioration et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et stimuleront la croissance de nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et la hausse de la marge brute; la croissance de notre entreprise de cybercommerce et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; les changements ou l'absence de changements importants en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt autres que ceux actuellement envisagés; l'absence de perturbations importantes dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus. Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réels et ceux exprimés ou sous‑entendus par l'information prospective. Des risques et des impondérables sont analysés dans les documents que la Société dépose à l'occasion auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 2 novembre 2024. Si l'un de ces risques ou l'un de ces impondérables se concrétisait, ou si les avis, les estimations ou les hypothèses sous-tendant l'information prospective se révélaient erronés, les résultats réels ou les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ce qui est prévu dans l'information prospective. Le lecteur devrait porter une attention particulière aux risques, aux impondérables, aux opinions, aux estimations et aux hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas s'en remettre sans réserve à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective figurant dans le présent communiqué constitue de l'information financière prospective ou des perspectives financières au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, cette information est fournie pour démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur doit savoir qu'elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme pour l'information prospective en général, l'information financière prospective et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont assujetties à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective contenue dans le présent communiqué fait état de nos attentes à la date du présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de modifier l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, et ne prenons aucun engagement en ce sens, sauf dans la mesure où la législation canadienne en valeurs mobilières applicable nous y contraint. La totalité de l'information prospective que contient le communiqué est expressément visée par la présente mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, directeur, Communications d'entreprise / Anne Dongois - [email protected]