GROUPE DYNAMITE ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé que les candidats proposés à titre d'administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 6 mai 2026 ont été élus en tant qu'administrateurs de Groupe Dynamite lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui par webdiffusion. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat•e Votes pour Votes contre Nbre % Nbre % Andrew Lutfy 899 781 153 99,81 1 689 656 0,19 Chris Arsenault 901 183 735 99,97 287 074 0,03 Hollie S. Castro 901 383 225 99,99 87 585 0,01 Linda Drysdale 901 286 591 99,98 184 219 0,02 Peter Iliopoulos 901 440 138 100,00 30 672 0,00 Andy Janowski 901 382 693 99,99 88 117 0,01 Marie-Josée Lamothe 901 256 558 99,98 214 251 0,02 Angélic Vendette 901 393 446 99,99 77 363 0,01

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 7 200 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, chef de service, Communications corporatives - [email protected]