GROUPE DYNAMITE NOMME M. MARTIN KON, LEADER DU DOMAINE DE L'IA ET DES TECHNOLOGIES, AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) annonce la nomination immédiate, au sein de son conseil d'administration, de M. Martin Kon, ancien Président et Chef de l'exploitation de Cohere, une entreprise indépendante de premier plan en intelligence artificielle axée sur la sécurité et la souveraineté, dont le siège social est situé à Toronto.

« Martin apporte une combinaison unique de leadership technologique, d'expertise opérationnelle et de vision stratégique qui sera très précieuse pour Groupe Dynamite alors que nous faisons évoluer notre entreprise. Son expérience chez Cohere, YouTube et au sein des plus grandes sociétés d'experts-conseils mondiales lui a permis d'acquérir une compréhension approfondie de la façon dont la technologie, les données et l'IA peuvent accélérer l'innovation, renforcer notre modèle opérationnel et soutenir une croissance rigoureuse. Alors que nous continuons d'exécuter notre stratégie de croissance à long terme, l'arrivée de Martin renforcera davantage notre conseil d'administration et aidera à positionner Groupe Dynamite pour sa prochaine phase de croissance, tout en appuyant la création d'une valeur durable pour nos actionnaires », a déclaré Andrew Lutfy, Chef de la direction et Président du conseil d'administration.

« Groupe Dynamite a bâti quelque chose de rare : deux marques que les clientes adorent vraiment, soutenues par une croissance disciplinée et rentable. En tant que père de deux filles avides de magasinage chez GARAGE et DYNAMITE, j'ai pu constater cette fidélité de mes propres yeux. Les perspectives à venir sont prometteuses : poursuite de l'expansion continue à l'échelle internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, renforcement de la communauté grâce aux médias sociaux ainsi qu'une exploitation des données et de l'IA pour optimiser un modèle opérationnel déjà solide. Je suis honoré de me joindre au conseil d'administration et d'aider Andrew et son équipe à poursuivre ces vecteurs de croissance dans son prochain chapitre », a ajouté Martin Kon.

M. Kon est administrateur de conseil, chercheur et conseiller stratégique auprès d'un portefeuille sélectionné de chefs de file des marchés opérationnels et financiers, spécialisé dans la transformation des entreprises à l'ère de l'IA. Il est actuellement conseiller sectoriel auprès de KKR, membre du Conseil consultatif des clients chez J.P. Morgan Advisors et membre du Conseil consultatif international et d'avancement de la Faculté de gestion Desautels de McGill. En octobre 2026, il entreprendra une recherche doctorale à l'Université de Cambridge pour explorer « Le paradoxe de la réinvention à l'ère de l'IA ».

Plus récemment, M. Kon a exercé les fonctions de Président, de Chef de l'exploitation et de membre du conseil d'administration de Cohere. Durant son mandat, il a contribué à propulser l'entreprise, initialement axée sur la recherche de pointe, au rang de chef de file transatlantique de l'IA souveraine, dont la valeur était estimée à 20 milliards de dollars en avril 2026. Avant de se joindre à Cohere, il a occupé le poste de Chef de la direction financière de YouTube chez Google/Alphabet, supervisant la stratégie mondiale, les finances, les opérations commerciales et l'analyse des données pendant une période où YouTube a atteint plus de 40 milliards de dollars de revenus annuels tout en améliorant considérablement ses marges d'exploitation.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Nous exploitons des magasins de détail et des expériences numériques sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE. Nous offrons une vaste gamme de vêtements mode pour femmes, répondant aux besoins de la génération Z et des milléniaux. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employé•es et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel nos 7 200 employé•es participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

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