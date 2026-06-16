GROUPE DYNAMITE AFFICHE UNE CROISSANCE DES PRODUITS DE 37 % ET ATTEINT SON RATIO DE LA MARGE BRUTE LE PLUS ÉLEVÉ EN QUATRE ANS AU T1 DE 2026

Solide croissance de 22,6 % des ventes des magasins comparables 1 au T1 de 2026 et hausse de 37,0 % du total des produits.

des ventes des magasins comparables au T1 de 2026 et hausse de du total des produits. Atteinte du ratio de la marge brute 1 le plus élevé en quatre ans, soit 67,4 % , ce qui représente une hausse de 530 points de base.

le plus élevé en quatre ans, soit , ce qui représente une hausse de points de base. Augmentation de la marge du BAIIA ajusté 1 , qui s'est établie à 36,8 % , reflétant la force de notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe.

, qui s'est établie à , reflétant la force de notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe. Expansion fructueuse continue, les nouveaux magasins surpassant les attentes.

Révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2026 concernant la marge du BAIIA ajusté, qui devrait s'établir entre 38,25 % et 39,50 %.

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2026 clos le 2 mai 2026.

« Nos résultats pour le premier trimestre mettent en évidence la solidité de notre modèle d'affaires ainsi que notre capacité à générer une croissance rentable. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 22,6 %, le ratio de la marge brute a atteint un sommet en quatre ans, et la marge du BAIIA ajusté a augmenté pour représenter 36,8 % des produits, ce qui nous place parmi les marques de mode les plus rentables du monde. Nous nous efforçons toujours de demeurer un détaillant spécialisé hautement productif grâce à nos marques effervescentes, aux données économiques exceptionnelles de nos unités, à notre gestion des stocks disciplinée, à nos rendements de capital attrayants et à un moteur de croissance que nous développons depuis des décennies et qui continue de croître de façon rentable », a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil.

« Le premier trimestre nous a permis de commencer l'exercice 2026 en force. Tant du côté de la marque GARAGE que de la marque DYNAMITE, les clients ont réagi favorablement à notre gamme de produits, à nos campagnes de marketing et à l'expérience cohérente que nous offrons sur l'ensemble des canaux. Notre stratégie immobilière demeure un important facteur de croissance, d'attraction pour la clientèle et de rentabilité. En ouvrant de nouveaux magasins dans des centres de première qualité, en optimisant notre réseau de magasins et en offrant une expérience en magasin attrayante, nous continuons de favoriser des améliorations notables au chapitre de la productivité à l'échelle de notre réseau de magasins. Plus important encore, nous continuons de constater un fort engagement des clients à l'égard des deux marques, comme en témoignent l'augmentation du nombre de clients actifs et l'accroissement de la valeur du client », a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

Faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2026

Les produits ont augmenté de 37,0 % pour s'établir à 310,6 M$ au premier trimestre de 2026 2 , comparativement à 226,7 M$ au premier trimestre de 2025 2 .

, comparativement à 226,7 M$ au premier trimestre de 2025 . La croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 22,6 % (24,7 % selon un taux de change constant 1 ) au premier trimestre de 2026, en hausse par rapport à une croissance de 13,0 % au premier trimestre de 2025.

) au premier trimestre de 2026, en hausse par rapport à une croissance de 13,0 % au premier trimestre de 2025. Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 32,4 % par rapport au premier trimestre de 2025, pour s'établir à 1 001 $ au premier trimestre de 2026.

ont augmenté de 32,4 % par rapport au premier trimestre de 2025, pour s'établir à 1 001 $ au premier trimestre de 2026. Le ratio de la marge brute a augmenté de 530 points de base pour s'établir à 67,4 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 62,1 % au premier trimestre de 2025.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 102,2 M$ au premier trimestre de 2026, comparativement à 74,7 M$ au premier trimestre de 2025, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 1 ont diminué de 190 points de base pour s'établir à 30,5 %, comparativement à 32,4 % au premier trimestre de 2025.

ont diminué de 190 points de base pour s'établir à 30,5 %, comparativement à 32,4 % au premier trimestre de 2025. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 80,1 %, pour se chiffrer à 79,8 M$ au premier trimestre de 2026, comparativement à 44,3 M$ au premier trimestre de 2025.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 71,3 % pour s'établir à 114,4 M$ au premier trimestre de 2026, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,8 %, comparativement à 29,5 % au premier trimestre de 2025.

a augmenté de 71,3 % pour s'établir à 114,4 M$ au premier trimestre de 2026, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,8 %, comparativement à 29,5 % au premier trimestre de 2025. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,45 $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 0,24 $ au premier trimestre de 2025, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 100,0 % pour s'établir à 0,50 $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 0,25 $ au premier trimestre de 2025.

a augmenté de 100,0 % pour s'établir à 0,50 $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 0,25 $ au premier trimestre de 2025. Les activités immobilières pour le premier trimestre de 2026 comprennent ce qui suit : Ouverture de cinq nouveaux magasins sur une base brute, dont trois aux États-Unis et deux au Royaume-Uni, tous sous la bannière Garage. Fermeture de cinq magasins, dont quatre au Canada sous la bannière Dynamite et un aux États-Unis sous la bannière Garage. Rénovation ou relocalisation de trois magasins au Canada sous la bannière Garage.



Ratios et faits récents

Le ratio de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 9,69 fois au premier trimestre de 2026, comparativement à 8,50 fois au premier trimestre de 2025.

a augmenté pour se chiffrer à 9,69 fois au premier trimestre de 2026, comparativement à 8,50 fois au premier trimestre de 2025. Le ratio de levier ﬁnancier net 1 s'est établi à 1,01 fois au premier trimestre de 2026, en hausse par rapport à 0,92 fois au premier trimestre de 2025.

s'est établi à 1,01 fois au premier trimestre de 2026, en hausse par rapport à 0,92 fois au premier trimestre de 2025. Le rendement de l'actif 1 a augmenté pour s'établir à 38,6 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 23,8 % au premier trimestre de 2025.

a augmenté pour s'établir à 38,6 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 23,8 % au premier trimestre de 2025. Le rendement du capital investi 1 a atteint 74,4 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 44,5 % au premier trimestre de 2025.

a atteint 74,4 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 44,5 % au premier trimestre de 2025. Au cours du trimestre, la Société a racheté 1 011 200 actions à un prix moyen de 88,83 $, pour un total d'environ 89,8 M$.

_______________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») (les « Normes IFRS de comptabilité »), qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « premier trimestre de 2026 », au « premier trimestre de 2025 », à l'« exercice 2026 » et à l'« exercice 2025 » s'entend de la période de 13 semaines close le 2 mai 2026 de la Société, de la période de 13 semaines close le 3 mai 2025 de la Société, de l'exercice se clôturant le 30 janvier 2027 de la Société et de l'exercice clos le 31 janvier 2026 de la Société, respectivement.

Perspectives

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions ﬁnancières annuelles révisées de la Société pour l'exercice 2026, qui remplacent nos prévisions présentées précédemment.



Prévisions révisées

pour l'exercice 2026 Prévisions antérieures

pour l'exercice 2026 Activités immobilières Ouverture de 24 à 26 nouveaux

magasins sur une base brute ↓ Ouverture de 8 à 10 nouveaux

magasins sur une base nette Ouverture de 24 à 26 nouveaux

magasins sur une base brute Ouverture de 10 à 12 nouveaux

magasins sur une base nette Croissance des ventes des magasins comparables De 11,0 % à 14,0 % De 11,0 % à 14,0 % Croissance du total des produits De 22,0 % à 25,0 % De 22,0 % à 25,0 % Marge du BAIIA ajusté ↑ De 38,25 % à 39,50 % De 37,75 % à 39,25 % Dépenses d'investissement De 100,0 M$ à 110,0 M$ De 100,0 M$ à 110,0 M$

L'atteinte de ces cibles est assujettie à plusieurs risques et incertitudes, notamment1 :

l'incidence défavorable des modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, des droits de douane (outre ceux en vigueur actuellement) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou encore des mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis;

l'incapacité d'ouvrir des magasins dans des emplacements appropriés et de faire face à la dépréciation d'un magasin, y compris toute diminution de l'achalandage;

l'incapacité à négocier des contrats de location en vue des ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2026, le risque que des retards indépendants de notre volonté touchent les activités de construction, et les hausses importantes des frais d'occupation;

l'incapacité d'ouvrir et d'exploiter des nouveaux magasins au Royaume-Uni;

l'incapacité d'achever les rénovations et les relocalisations de magasins prévues pour l'exercice 2026, qui devraient viser entre 10 et 15 magasins environ;

l'atteinte des résultats prévus en matière de ventes des magasins comparables ou de ventes au détail par pied carré;

la perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, qui nuirait à la visibilité du crédit disponible;

l'incapacité d'optimiser la marchandise ainsi que de prévoir la demande de la clientèle et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et d'y réagir;

l'incapacité de protéger et d'améliorer nos marques;

l'incapacité d'attirer une nouvelle clientèle, ou de retenir la clientèle existante, ou de maintenir ou d'accroître les ventes à cette clientèle;

l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, incluant la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces;

les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité de nos magasins et à la réalisation d'économies de coûts visant à améliorer les charges d'exploitation;

toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique;

l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe;

l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde.

_______________ Remarque : (1) Les fourchettes de prévisions incluses dans cette rubrique sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables; elles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, incluant les risques et incertitudes présentés ci-dessus et ceux intégrés par renvoi à la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse.

Événements récents

Le 27 avril 2026, la Société a annoncé la conclusion d'un rachat, aux fins d'annulation, de 550 000 actions à droit de vote subalterne auprès de 4370368 Canada Inc., une société contrôlée par M. Andrew Lutfy, à un prix de 93,00 $ par action à droit de vote subalterne, pour une contrepartie totale d'environ 51,0 M$ en vertu d'une dispense accordée par l'Autorité des marchés financiers (le « rachat »). Conformément à la dispense, le rachat a été effectué à un escompte par rapport au cours des actions à droit de vote subalterne en vigueur sur le marché. Le rachat a été effectué hors des installations de la TSX, tel qu'il était permis en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le 27 avril 2026, la Société a annoncé la conclusion d'un placement secondaire effectué par 4370368 Canada Inc., visant 2 700 000 actions à droit de vote subalterne, à un prix d'offre de 93,00 $ par action à droit de vote subalterne, pour un produit brut total revenant à 4370368 Canada Inc. d'environ 251,0 M$ (le « placement »). Un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux a effectué le placement par voie de prise ferme aux termes d'un prospectus préalable daté du 20 avril 2026 et d'un supplément de prospectus daté du 22 avril 2026. Les actions à droit de vote subalterne ont également fait l'objet d'un placement privé aux États-Unis. La Société n'a reçu aucun produit du placement.

Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026

Produits

Pour le premier trimestre de 2026, le total des produits a augmenté de 83,9 M$, ou 37,0 %, par rapport au premier trimestre de 2025. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 22,6 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour le premier trimestre de 2026, les produits tirés des ventes en ligne se sont établis à 50,6 M$, ce qui représente une augmentation de 13,3 M$, ou 35,7 %, par rapport au premier trimestre de 2025.

Coût des ventes et marge brute

Au premier trimestre de 2026, la marge brute a augmenté de 68,6 M$, ou 48,8 %, par rapport au premier trimestre de 2025, le ratio de la marge brute ayant augmenté de 530 points de base pour s'établir à 67,4 %. Cette augmentation est attribuable à la croissance de 37,0 % des produits, comparativement à une augmentation relativement moindre du coût des ventes de 17,9 %, qui s'explique par la baisse des droits de douane, le contrôle de la hausse des coûts des marchandises et la baisse des démarques et notre stratégie d'établissement des prix.

Frais de vente, généraux et administratifs

Au premier trimestre de 2026, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 27,5 M$, ou 36,8 %, par rapport au premier trimestre de 2025. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance de l'envergure et des activités de la Société, qui a donné lieu à une augmentation de 18,6 M$ des salaires, incluant la rémunération fondée sur des actions et les avantages connexes. De plus, au cours du premier trimestre de 2026, les frais de vente et de commercialisation de la Société ont augmenté de 6,5 M$ par rapport au premier trimestre de 2025, en raison principalement des investissements stratégiques effectués pour soutenir l'entrée de la Société sur le marché du Royaume-Uni, ainsi que des différences dans le calendrier des activités de vente et de commercialisation par rapport à l'exercice précédent. Les frais administratifs ont également augmenté de 2,3 M$ par rapport au premier trimestre de 2025, reflétant la hausse des charges d'exploitation engagées pour soutenir les initiatives de croissance, particulièrement les investissements dans les technologies de l'information et les logiciels. Exprimés en pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 10 points de base, passant de 33,0 % au premier trimestre de 2025 à 32,9 % au premier trimestre de 2026.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre de 2026 a augmenté de 35,5 M$, ou 80,1 %, pour atteindre 79,8 M$, comparativement à 44,3 M$ au premier trimestre de 2025. De même, le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2026 a augmenté de 47,6 M$, ou 71,3 %, pour atteindre 114,4 M$, comparativement à 66,8 M$ au premier trimestre de 2025. La marge du BAIIA ajusté a augmenté de 730 points de base pour s'établir à 36,8 %, comparativement à 29,5 % au premier trimestre de 2025. Cette performance découle de la combinaison d'une amélioration de 530 points de base du ratio de la marge brute et d'une réduction de 190 points de base des frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 30,5 % au premier trimestre de 2026, comparativement à 32,4 % au premier trimestre de 2025.

Bénéﬁce net et bénéfice net ajusté

Pour le premier trimestre de 2026, le bénéfice net a augmenté de 24,4 M$, ou 89,4 %, par rapport au premier trimestre de 2025. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, qui a donné lieu à une hausse de la marge brute, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs et l'augmentation des amortissements. Pour le premier trimestre de 2026, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 28,9 M$, ou 101,8 %, par rapport au premier trimestre de 2025.

Fonds de roulement

Au 2 mai 2026, nous avons maintenu un ratio de rotation des stocks élevé qui s'est établi à 9,69 fois, comparativement à 8,50 fois au 3 mai 2025, les actifs courants s'élevant à 147,0 M$ (incluant la trésorerie de 8,7 M$) et les passifs courants, à 237,2 M$. Les stocks demeurent à un niveau minimal grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles pour le premier trimestre de 2026 ont diminué de 37,6 M$ pour s'établir à 4,0 M$, en baisse par rapport à 41,6 M$ au premier trimestre de 2025. Ces résultats reflètent la baisse des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation attribuable aux paiements d'impôt nettement plus élevés.

Ratio de levier financier net

Le ratio de levier ﬁnancier net de la Société a augmenté pour s'établir à 1,01 fois, comparativement à 0,92 fois à l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des obligations locatives et à la baisse des soldes de trésorerie, partiellement contrebalancées par l'augmentation du BAIIA ajusté. À la ﬁn du premier trimestre de 2026, la trésorerie et les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société se chiffraient à environ 8,7 M$ et à 292,0 M$, respectivement, ce qui procure la souplesse nécessaire pour stimuler la croissance, investir dans des initiatives stratégiques, gérer la volatilité des marchés et générer un retour d'excédents de trésorerie aux actionnaires.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif de 38,6 % au premier trimestre de 2026 représente une hausse par rapport au rendement de l'actif de 23,8 % au premier trimestre de 2025. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour le premier trimestre de 2026, le rendement du capital investi a atteint 74,4 %, comparativement à 44,5 % au premier trimestre de 2025, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents. La croissance plus lente du capital investi moyen par rapport au bénéfice d'exploitation ajusté reflète une utilisation optimale du capital qui permet de générer un bénéfice d'exploitation.

_______________ Remarque :

(1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités.

Principales données financières



Périodes de 13 semaines

closes les

En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action et les ventes au détail par pied carré 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Produits 310 579

226 656

Coût des ventes 101 300

85 945

Marge brute 209 279

140 711

Charges d'exploitation







Frais de vente, généraux et administratifs 102 219

74 691

Amortissements 27 228

21 299

(Profit) perte de change (13)

398

Total des charges d'exploitation 129 434

96 388

Bénéfice d'exploitation 79 845

44 323

Coûts de financement nets 9 227

6 818

Bénéfice avant impôt sur le résultat 70 618

37 505

Impôt sur le résultat 18 938

10 169

Bénéfice net 51 680

27 336

Bénéfice net par action







De base 0,47 $ 0,25 $ Dilué 0,45 $ 0,24 $









Mesures financières supplémentaires







Produits tirés des ventes au détail 259 952

189 401

Croissance des ventes des magasins comparables1 22,6 % 13,0 % Ventes au détail par pied carré1 1 001 $ 756 $ BAIIA ajusté1 114 418

66 825

Bénéfice net ajusté1 57 264

28 395

Bénéfice net ajusté par action1







De base 0,52 $ 0,26 $ Dilué 0,50 $ 0,25 $ Ratio de la marge brute1 67,4 % 62,1 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 32,9 % 33,0 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes1 30,5 % 32,4 % Marge du BAIIA ajusté1 36,8 % 29,5 %









Ratios et autres mesures :







Rendement de l'actif1 38,6 % 23,8 % Rendement du capital investi1 74,4 % 44,5 % Ratio de levier financier net1 1,01

0,92

Flux de trésorerie disponibles1 3 967

41 624

Taux de rotation des stocks1 9,69

8,50

Dépenses d'investissement1 26 098

21 071

Nombre de magasins2 307

297















En milliers de dollars canadiens Au 2 mai 2026 Au 31 janvier 2026

$ $ Trésorerie 8 682 82 478 Stocks 54 747 51 219 Total des actifs courants 146 954 206 789





Immobilisations corporelles 182 664 164 675 Actifs au titre de droits d'utilisation 450 101 415 036 Total de l'actif 801 525 805 888





Tranche à long terme des obligations locatives



Total des passifs non courants 480 785 444 280 Total du passif 507 244 450 238 Total des capitaux propres 744 417 711 961

57 108 93 927 Total de la dette1



Dette nette1 538 923 477 248

530 241 394 770

_______________ Remarques :

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre

Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 16 juin 2026, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du premier trimestre de 2026. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible à l'onglet « Événements et présentations » sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://investisseurs.groupedynamite.com/.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 7 200 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des Normes IFRS de comptabilité. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes », les « ventes des magasins comparables selon un taux de change constant », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment les « ventes des magasins comparables », le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », le « ratio de la marge brute », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières qui sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour le premier trimestre de 2026, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/, et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité la plus directement comparable est présenté ci-après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Bénéfice d'exploitation 79 845

44 323

Amortissements 27 228

21 299

BAIIA 107 073

65 622

Marge du BAIIA 34,5 % 29,0 %



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

BAIIA 107 073

65 622

Ajustements du BAIIA







Charge de rémunération fondée sur des actions et avantages connexes1 7 449

660

Profit sur modifications d'un contrat de location (104)

-

Honoraires liés au PAPE -

543

Total des ajustements 7 345

1 203

BAIIA ajusté 114 418

66 825

Marge du BAIIA ajusté 36,8 % 29,5 %

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres (le « Plan général »).







Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

BAIIA ajusté 114 418

66 825

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (17 564)

(14 459)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (8 122)

(6 525)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 88 732

45 841

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 28,6 % 20,2 %

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Frais de vente, généraux et administratifs 102 219

74 691

Ajustements aux frais de vente, généraux et administratifs







Charge de rémunération fondée sur des actions et avantages connexes1 7 449

660

Profit sur modifications d'un contrat de location (104)

-

Honoraires liés au PAPE -

543

Total des ajustements 7 345

1 203

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés 94 874

73 488

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 30,5 % 32,4 %

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres (le « Plan général »).

Bénéfice net ajusté



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Bénéfice net 51 680

27 336

Ajustements du bénéfice net







Charge de rémunération fondée sur des actions et avantages connexes1 7 449

660

Profit sur modifications d'un contrat de location (104)

-

Honoraires liés au PAPE -

543

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci‑dessus (1 761)

(144)

Total des ajustements 5 584

1 059

Bénéfice net ajusté 57 264

28 395

Bénéfice net ajusté par action







De base 0,52 $ 0,26 $ Dilué 0,50 $ 0,25 $

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres (le « Plan général »).

Ventes des magasins comparables



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025

Variation

Produits tirés des ventes au détail 259 952

189 401

37,3 % Ventes des magasins comparables selon un taux de change constant







24,7 % Incidence du change







(2,1) % Ventes des magasins comparables







22,6 % Ventes des magasins non comparables et autres







14,7 %

Rendement de l'actif



Périodes de 52 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Bénéfice net ajusté 286 674

151 352

Total de l'actif moyen 742 704

636 407

Rendement de l'actif 38,6 % 23,8 %

Rendement du capital investi



Périodes de 52 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

BAIIA ajusté 525 443

314 327

Amortissements (100 021)

(81 304)

BAIIA ajusté diminué des amortissements 425 422

233 023

Capital investi







Total de l'actif moyen 742 704

636 407

- Total moyen des passifs courants (211 001)

(155 780)

+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme -

9 924

+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 40 227

32 713

Total moyen du capital investi 571 930

523 264

Rendement du capital investi 74,4 % 44,5 %

Flux de trésorerie disponibles



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 30 065

62 695

Entrées d'immobilisations corporelles (22 773)

(18 774)

Entrées d'immobilisations incorporelles (3 325)

(2 297)

Flux de trésorerie disponibles 3 967

41 624



Ratio de levier ﬁnancier net



Périodes de 13 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 mai 2026

3 mai 2025



$

$

Dette nette







Dette à long terme, y compris la tranche courante 20 000

-

Obligations locatives, y compris la tranche courante 518 923

394 987

- Trésorerie (8 682)

(106 572)

Total de la dette nette 530 241

288 415

BAIIA ajusté 525 443

314 327

Ratio de levier financier net 1,01

0,92



Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse peut avoir trait à nos perspectives ﬁnancières futures (incluant nos prévisions révisées pour l'exercice 2026) et à des événements ou des résultats anticipés et peut contenir (sans s'y limiter) des déclarations portant sur notre capacité à améliorer notre rendement et la valeur à long terme pour les actionnaires, à renforcer l'expérience de marque, ainsi qu'à positionner notre marque, à en accroître la notoriété, et à approfondir nos liens avec la communauté; l'accélération continue des activités de notre centre de distribution aux États-Unis et l'incidence opérationnelle attendue de ce dernier; notre capacité de continuer à créer une mode accessible et à offrir des produits tendance; l'expansion prévue et l'optimisation de notre réseau de magasins, ainsi que les réalisations pouvant en découler; nos attentes concernant le réinvestissement dans notre entreprise, le remboursement d'excédents de trésorerie aux actionnaires, notre performance ﬁnancière, notre situation ﬁnancière et notre utilisation des liquidités; ainsi que nos taux de croissance futurs et nos stratégies de croissance. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs, constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reﬂètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de nouvelles perturbations significatives dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vériﬁcation de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2025, qui est intégrée par renvoi dans le présent document. Une copie de la notice annuelle et des autres documents publiés de la Société est accessible sous le profil de la Société sur le Système électronique d'analyse et de recherche de documents (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon signiﬁcative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se ﬁer indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reﬂète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements ou d'événements nouveaux, ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et ﬁnance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, chef de service, Communications d'entreprise - [email protected]