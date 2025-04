Le quatrième trimestre fut marqué par une croissance soutenue des revenus et des marges supérieurs aux prévisions

L'exercice 2024 pose les fondations d'un nouvel élan pour l'exercice 2025

Retour de capital aux actionnaires par la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions

Indicateurs financiers et opérationnels de premier plan, reflétant notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024 clos le 1er février 2025.

« L'exercice 2024 a marqué une avancée décisive pour Groupe Dynamite, un tournant qui a permis de réaffirmer la puissance de nos marques et notre vision. Nos résultats financiers et d'exploitation solides sont le fruit de nos efforts acharnés, de la réactivité de notre chaîne d'approvisionnement et de notre profonde pertinence culturelle. Garage et Dynamite ne sont pas que des marques - elles sont des tremplins pour la confiance, la créativité et la connexion. Pour l'avenir, nous prenons acte de l'incertitude qui plane actuellement sur le marché et nous continuons de nous concentrer sur le maintien de notre agilité, ainsi que sur notre capacité à nous adapter au changement et à saisir les occasions dans un contexte en rapide évolution», a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil.

« Notre performance pour l'exercice 2024 reflète la force de nos marques ainsi que l'approche ciblée de nos équipes. Nous avons créé des collections tendance qui ont trouvé un écho très favorable, et nous avons déclenché des moments culturels qui ont suscité un réel engagement. De la mise en œuvre de notre stratégie immobilière à impact élevé à l'ouverture prochaine de notre centre de distribution aux États-Unis, nous continuons de bâtir une plateforme omnicanale agile conçue pour prendre de l'ampleur. Alors que nous amorçons l'exercice 2025, notre croissance est fondée sur les rouages bien établis de nos marques : nous créons des moments de marque qui favorisent la visibilité, nous donnons à nos ambassadeurs les moyens d'étendre leur portée et nous récompensons nos clients loyaux qui renforcent notre dynamisme. C'est ainsi que nous avons du succès - en demeurant près des femmes et en offrant une expérience retentissante sur le plan émotionnel, axée sur la communauté», a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

« Comme il est indiqué dans nos prévisions à l'égard des dépenses d'investissement pour l'exercice 2025, notre priorité absolue demeure le réinvestissement dans l'entreprise afin de favoriser la croissance à long terme, celle-ci étant principalement axée sur l'ouverture de nouveaux magasins dans des biens immobiliers de grande qualité. En cette période de volatilité, nous profitons donc de l'occasion pour accroître notre part de marché et mettre la main sur de nouveaux emplacements de premier ordre afin de solidifier notre portefeuille immobilier. Compte tenu de la solidité de notre bilan et de la robustesse de notre génération de flux de trésorerie disponibles, et puisque nous avons la conviction que le cours de nos actions à droit de vote subalterne pourrait, de temps à autre, ne pas refléter leur valeur sous-jacente, nous estimons qu'une offre de rachat dans le cours normal des activités constitue un moyen approprié de fournir un rendement du capital aux actionnaires. Dans un tel contexte, nous estimons qu'il est judicieux de procéder à des rachats d'actions opportuns, tout en maintenant une structure de capital rigoureuse. Nous croyons que le lancement d'une offre de rachat dans le cours normal des activités témoigne de notre confiance envers les facteurs fondamentaux de la Société et de notre engagement à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires », a déclaré Jean­Philippe D. Lachance, chef de la direction financière.

Les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024 reflètent une semaine de moins que les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023. Toutes les données des magasins comparables pour le trimestre et l'exercice sont présentées sur une base comparable pour une période de 13 semaines et une période de 52 semaines, respectivement.

Faits saillants du quatrième trimestre de l'exercice 2024

Les produits ont augmenté de 13,1 % pour s'établir à 271,8 M$ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 240,3 M$ au quatrième trimestre de 2023. En excluant la 14 e semaine du quatrième trimestre de 2023, le total des produits a augmenté de 18,8 %.

semaine du quatrième trimestre de 2023, le total des produits a augmenté de 18,8 %. La croissance des ventes des magasins comparables 1 s'est chiffrée à 9,5 % au quatrième trimestre de 2024, en hausse par rapport à la croissance des ventes des magasins comparables de 9,8 % au quatrième trimestre de 2023.

s'est chiffrée à 9,5 % au quatrième trimestre de 2024, en hausse par rapport à la croissance des ventes des magasins comparables de 9,8 % au quatrième trimestre de 2023. Le ratio de la marge brute a légèrement augmenté de 0,1 %, pour s'établir à 59,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 58,9 % au quatrième trimestre de 2023.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 87,0 M$ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 74,4 M$ au quatrième trimestre de 2023, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes ont diminué pour s'établir à 29,6 %, comparativement à 30,5 % à la période correspondante de l'exercice 2023.

les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes ont diminué pour s'établir à 29,6 %, comparativement à 30,5 % à la période correspondante de l'exercice 2023. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 4,6 %, pour se chiffrer à 50,7 M$ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 48,5 M$ au quatrième trimestre de 2023.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 17,0 % pour s'établir à 79,5 M$ au quatrième trimestre de 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté 1 de 29,2 %, comparativement à 28,3 % à la période correspondante de l'exercice 2023.

a augmenté de 17,0 % pour s'établir à 79,5 M$ au quatrième trimestre de 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 29,2 %, comparativement à 28,3 % à la période correspondante de l'exercice 2023. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,28 $ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 0,27 $ au quatrième trimestre de 2023, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 18,3 % pour s'établir à 0,33 $ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 0,28 $ au quatrième trimestre de 2023.

le bénéfice net ajusté par action dilué a augmenté de 18,3 % pour s'établir à 0,33 $ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 0,28 $ au quatrième trimestre de 2023. Les activités immobilières pour le quatrième trimestre de 2024 comprennent ce qui suit : Ouverture de deux nouveaux magasins sur une base brute aux États-Unis sous la bannière Garage. Fermeture de trois magasins, soit un magasin aux États-Unis sous la bannière Dynamite et deux magasins au Canada sous la bannière Garage. Achèvement de la relocalisation d'un magasin aux États-Unis sous la bannière Garage.



Faits saillants de l'exercice 2024

Les produits ont augmenté de 19,7 % pour s'établir à 958,5 M$ à l'exercice 2024, comparativement à 800,8 M$ à l'exercice 2023. En excluant la 53 e semaine de l'exercice 2023, le total des produits a augmenté de 21,4 %.

semaine de l'exercice 2023, le total des produits a augmenté de 21,4 %. La croissance des ventes des magasins comparables 1 s'est chiffrée à 12,3 % à l'exercice 2024, en hausse par rapport à la croissance des ventes des magasins comparables de 8,2 % à l'exercice 2023.

s'est chiffrée à 12,3 % à l'exercice 2024, en hausse par rapport à la croissance des ventes des magasins comparables de 8,2 % à l'exercice 2023. Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 18,6 % depuis la fin de l'exercice 2023, atteignant 734 $ à l'exercice 2024.

ont augmenté de 18,6 % depuis la fin de l'exercice 2023, atteignant 734 $ à l'exercice 2024. Le ratio de la marge brute a augmenté de 2,0 %, pour s'établir à 62,8 % à l'exercice 2024, comparativement à 60,8 % à l'exercice 2023.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 313,2 M$ à l'exercice 2024, comparativement à 272,3 M$ à l'exercice 2023, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes ont diminué pour s'établir à 31,2 %, comparativement à 33,7 % à l'exercice 2023.

les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes ont diminué pour s'établir à 31,2 %, comparativement à 33,7 % à l'exercice 2023. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 46,2 % pour se chiffrer à 212,2 M$ à l'exercice 2024, comparativement à 145,2 M$ à l'exercice 2023.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 39,5 % pour s'établir à 303,3 M$ à l'exercice 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté 1 de 31,6 %, comparativement à 27,1 % à l'exercice précédent, attribuable à l'augmentation du ratio de la marge brute et du levier d'exploitation.

a augmenté de 39,5 % pour s'établir à 303,3 M$ à l'exercice 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 31,6 %, comparativement à 27,1 % à l'exercice précédent, attribuable à l'augmentation du ratio de la marge brute et du levier d'exploitation. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 1,25 $ à l'exercice 2024, comparativement à 0,80 $ à l'exercice 2023, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 64,9 % pour s'établir à 1,36 $ à l'exercice 2024, comparativement à 0,82 $ à l'exercice 2023.

le bénéfice net ajusté par action dilué a augmenté de 64,9 % pour s'établir à 1,36 $ à l'exercice 2024, comparativement à 0,82 $ à l'exercice 2023. Les activités immobilières pour l'exercice 2024 comprennent ce qui suit : Ouverture de 20 nouveaux magasins sur une base brute, soit 17 magasins aux États-Unis sous la bannière Garage et 3 magasins au Canada sous les 2 bannières. Fermeture de 12 magasins, soit 2 magasins aux États-Unis sous les 2 bannières et 10 magasins au Canada sous les 2 bannières. Achèvement de la relocalisation et de la rénovation de 4 magasins aux États-Unis sous la bannière Garage.



Ratios et faits récents

En raison de notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe, le taux de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 8,54 fois à l'exercice 2024, comparativement à 7,98 fois à l'exercice 2023.

a augmenté pour se chiffrer à 8,54 fois à l'exercice 2024, comparativement à 7,98 fois à l'exercice 2023. Le ratio de levier financier net 1 s'est établi à 0,98 fois à l'exercice 2024, en baisse par rapport à 1,96 fois à l'exercice 2023.

s'est établi à 0,98 fois à l'exercice 2024, en baisse par rapport à 1,96 fois à l'exercice 2023. Le rendement de l'actif 1 a augmenté pour s'établir à 26,0 % à l'exercice 2024, comparativement à 17,9 % à l'exercice 2023.

a augmenté pour s'établir à 26,0 % à l'exercice 2024, comparativement à 17,9 % à l'exercice 2023. Le rendement du capital investi 1 a atteint 47,4 % à l'exercice 2024, comparativement à 35,3 % à l'exercice 2023.

a atteint 47,4 % à l'exercice 2024, comparativement à 35,3 % à l'exercice 2023. En février 2025, la Société a conclu une entente d'entreposage avec un tiers fournisseur de services logistiques visant des services d'entreposage et de distribution aux États-Unis et représentant des dépenses d'investissement 1 minimales. Le centre de distribution devrait être mis en service au cours de l'été 2025.

minimales. Le centre de distribution devrait être mis en service au cours de l'été 2025. La Société a annoncé aujourd'hui qu'elle avait approuvé un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, lequel permettra à la Société de racheter un nombre total maximal de 1 301 447 d'actions à droit de vote subalterne. Des détails supplémentaires sont fournis dans une section ultérieure du présent communiqué de presse.



















Notes :

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « quatrième trimestre de 2024 », au « quatrième trimestre de 2023 », à l'« exercice 2024 » et à l'« exercice 2023 » s'entend de la période de 13 semaines close le 1er février 2025 de la Société, de la période de 14 semaines close le 3 février 2024 de la Société, de l'exercice clos le 1er février 2025 de la Société et de l'exercice clos le 3 février 2024 de la Société, respectivement.

Perspectives

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions financières annuelles de la Société pour l'exercice 20251.



Prévisions pour l'exercice 2025 Activités immobilières Ouverture de 18 à 20 nouveaux magasins sur une base brute Ouverture de 9 à 10 nouveaux magasins sur une base nette Croissance des ventes des magasins comparables De 5,0 % à 6,5 % Marge du BAIIA ajusté De 30,3 % à 32,3 % Dépenses d'investissement De 95,0 M$ à 105,0 M$

L'atteinte de ces cibles est assujettie à plusieurs risques et incertitudes, notamment2 :

l'incidence défavorable des modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, des droits de douane (outre ceux annoncés en avril 2025) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou encore des mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis;

l'incapacité à ouvrir des magasins dans des emplacements appropriés et à faire face à la dépréciation d'un magasin, y compris toute diminution de l'achalandage;

l'incapacité à négocier des contrats de location en vue des ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2025, le risque que des retards indépendants de notre volonté touchent les activités de construction, et les hausses importantes des frais d'occupation;

l'incapacité à achever les rénovations et les relocalisations de magasins prévues pour l'exercice 2025, qui devraient viser entre 10 et 15 magasins, incluant les 3 concepts de magasin DYN 3.0 au Canada ;

; l'incidence défavorable de 4 M$ à 5 M$ au titre des frais de société ouverte additionnels, ou une incidence de 40 points de base sur la marge du BAIIA ajusté, laquelle est incluse dans le tableau des perspectives ci-dessus;

le maintien des récents volumes de ventes des magasins comparables ou des ventes au détail par pied carré;

la perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, qui nuirait à la visibilité du crédit disponible;

l'incapacité à optimiser la marchandise ainsi qu'à prévoir la demande des clients et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et à y réagir;

l'incapacité à protéger et à améliorer nos marques;

l'incapacité d'attirer de nouveaux clients, ou de retenir les clients existants, ou de maintenir ou d'accroître les ventes à ces clients;

l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, incluant la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces;

les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité de nos magasins et à la réalisation d'économies de coûts visant à améliorer les charges d'exploitation;

toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique;

l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe;

l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada , aux États-Unis et dans d'autres régions du monde.



















Notes : 1. Toute référence à l'« exercice 2025 » s'entend de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2026 de la Société. 2. Les fourchettes de prévisions incluses dans cette rubrique sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables; elles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes et devraient être lues parallèlement à la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse, qui présente ces hypothèses et décrit certains de ces risques.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Pour les 12 prochains mois, la priorité de la Société en matière d'affectation du capital consiste à investir dans la croissance des activités. Compte tenu de notre bilan sain et de notre endettement minimal, nous nous attendons à continuer de générer des flux de trésorerie disponibles solides. Nous prévoyons fournir un rendement du capital aux actionnaires à court terme par l'entremise de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités (définie ci-dessous), tout en maintenant un bilan solide. Ayant la conviction que le cours des actions à droit de vote subalterne pourrait, de temps à autre, ne pas refléter leur valeur sous-jacente, Groupe Dynamite a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation de son conseil d'administration et de la TSX pour mettre en œuvre une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, laquelle permet à la Société de racheter un nombre total maximal de 1 301 447 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente environ 10 % du flottant au 3 avril 2025.

Le volume de négociation quotidien moyen net pour la période allant du 26 novembre 2024, date de l'inscription, au 10 avril 2025, représente 76 939 actions à droit de vote subalterne. Conformément aux exigences de la TSX, la Société a le droit de racheter, au cours d'un jour de bourse donné, un nombre maximal de 19 234 actions à droit de vote subalterne représentant 25 % du volume de négociation quotidien moyen susmentionné. La Société peut, de temps à autre, racheter des actions à droit de vote subalterne sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens sur une période de 12 mois commençant le 17 avril 2025, ou vers cette date, et se terminant au plus tard le 16 avril 2026.

Le nombre réel d'actions à droit de vote subalterne rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, le calendrier des rachats et le prix auquel les actions à droit de vote subalterne sont rachetées sont établis à la discrétion de la direction en fonction de facteurs tels que les conditions du marché. Toutes les actions à droit de vote subalterne rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées au moment de leur rachat.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société mettra en place un programme de rachat d'actions automatique (le « PRAA ») avec un courtier désigné vers le 21 avril 2025 en vue de permettre le rachat d'actions à des moments où il serait autrement interdit de le faire en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction des transactions que la Société s'est elle-même imposées. Aux termes du PRAA, la Société peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné d'effectuer des rachats en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités avant d'amorcer une période d'interdiction de transactions sur les titres qu'elle s'est imposée. Ces rachats seront effectués à la discrétion du courtier désigné selon des paramètres établis par la Société avant les périodes d'interdiction. En dehors de ces périodes d'interdiction, les rachats seront effectués à la discrétion de la direction de la Société. Le PRAA constituera un « plan automatique » aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et a été approuvé au préalable par la TSX.

Au 3 avril 2025, la Société avait 15 405 043 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation ainsi qu'un flottant d'actions à droit de vote subalterne de 13 014 479. La Société n'a racheté aucune de ses actions à droit de vote subalterne au cours des 12 derniers mois.

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2024

Produits

Pour le quatrième trimestre de 2024, le total des produits a augmenté de 31,5 M$, ou 13,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023. En excluant la 14e semaine du quatrième trimestre de 2023, le total des produits a augmenté de 18,8 %. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 9,5 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour le quatrième trimestre de 2024, les produits tirés des ventes en ligne ont augmenté de 7,4 M$, ou 13,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023, pour atteindre 61,6 M$ pour le trimestre.

Pour l'exercice 2024, le total des produits a augmenté de 157,7 M$, ou 19,7 %, par rapport à l'exercice 2023. En excluant la 53e semaine de l'exercice 2023, le total des produits a augmenté de 21,4 %. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 12,3 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour l'exercice 2024, les produits tirés des ventes en ligne ont augmenté de 24,7 M$, ou 16,8 %, par rapport à l'exercice 2023, pour atteindre 171,8 M$ pour l'exercice.

Coût des ventes et marge brute

Au quatrième trimestre de 2024, la marge brute a augmenté de 18,8 M$, ou 13,3 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023, ce qui a entraîné une augmentation de 0,1 % du ratio de la marge brute, qui est passé de 58,9 % à 59,0 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023. Cette amélioration est principalement attribuable à la baisse des frais d'occupation en pourcentage des ventes.

Pour l'exercice 2024, la marge brute a augmenté de 114,4 M$, ou 23,5 %, par rapport à l'exercice 2023, ce qui a entraîné une augmentation de 2,0 % du ratio de la marge brute, qui est passé de 60,8 % à 62,8 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à la croissance de 19,7 % des produits, comparativement à une augmentation relativement moindre du coût des ventes de 13,8 %, qui s'explique par le contrôle de la hausse des coûts des marchandises, la baisse des coûts du fret sortant et la baisse des démarques.

Frais de vente, généraux et administratifs et frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes

Au quatrième trimestre de 2024, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 12,7 M$, ou 17,0 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance de l'envergure et des activités de la Société, qui a donné lieu à une augmentation de 5,2 M$ des salaires et des avantages du personnel, ainsi qu'à une augmentation de 3,2 M$ des frais de vente et de commercialisation, en raison de l'accroissement des produits et des activités. En outre, au quatrième trimestre de 2024, les frais administratifs ont subi l'incidence défavorable de 3,7 M$ des honoraires liés à notre premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») et d'une charge additionnelle de 1,9 M$ au titre de la rémunération fondée sur des actions découlant de la réévaluation de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués avant le PAPE. Les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes se sont améliorés pour s'établir à 29,6 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 30,5 % au quatrième trimestre de 2023.

Pour l'exercice 2024, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 40,8 M$, ou 15,0 %, par rapport à l'exercice 2023. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse de 27,0 M$ des salaires et avantages du personnel, qui s'explique par l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre résultant de la hausse des produits, et par l'ouverture d'un plus grand nombre de magasins aux États-Unis, où la main-d'œuvre est généralement plus chère qu'au Canada. Les résultats pour l'exercice 2024 ont également subi l'incidence défavorable d'honoraires de 8,7 M$ liés au PAPE comptabilisés dans les frais administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes se sont améliorés pour s'établir à 31,2 % à l'exercice 2024, comparativement à 33,7 % à l'exercice 2023.

Bénéfice net et bénéfice net ajusté

Pour le quatrième trimestre de 2024, le bénéfice net a augmenté de 2,4 M$, ou 8,5 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, partiellement contrebalancée par la hausse des frais de vente, généraux et administratifs. Pour le quatrième trimestre de 2024, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 7,0 M$, ou 23,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023.

Pour l'exercice 2024, le bénéfice net a augmenté de 50,0 M$, ou 58,2 %, par rapport à l'exercice 2023. Cette croissance est attribuable à la hausse des produits et à une amélioration de 200 points de base du ratio de la marge brute, partiellement contrebalancées par la hausse des frais de vente, généraux et administratifs et par la hausse de la dotation aux amortissements. Pour l'exercice 2024, le bénéfice net ajusté a augmenté de 59,1 M$, ou 66,7 %, par rapport à l'exercice 2023.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le quatrième trimestre de 2024 a augmenté de 2,2 M$, ou 4,6 %, pour atteindre 50,7 M$ au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 48,5 M$ au quatrième trimestre de 2023. De même, le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre de 2024 a augmenté de 11,6 M$, ou 17,0 %, pour atteindre 79,5 M$, comparativement à 67,9 M$ au quatrième trimestre de 2023. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 29,2 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement à 28,3 % à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 29,6 %, comparativement à 30,5 % à l'exercice précédent, ce qui reflète les avantages du levier d'exploitation et du contrôle des coûts efficace.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 67,0 M$, ou 46,2 %, pour s'établir à 212,2 M$ pour l'exercice 2024, comparativement à 145,2 M$ pour l'exercice 2023. De même, le BAIIA ajusté pour l'exercice 2024 a augmenté de 85,9 M$, ou 39,5 %, pour atteindre 303,3 M$, comparativement à 217,4 M$ pour l'exercice 2023. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 31,6 %, comparativement à 27,1 % à l'exercice précédent. Cette augmentation importante est attribuable à l'augmentation du ratio de la marge brute et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 31,2 %, comparativement à 33,7 % à l'exercice précédent.

Fonds de roulement

Au 1er février 2025, nous avons maintenu un ratio de rotation des stocks élevé, s'établissant à 8,54 fois, comparativement à 7,98 fois au 3 février 2024, les actifs courants s'élevant à 161,6 M$ (incluant la trésorerie de 74,2 M$) et les passifs courants, à 137,2 M$. Les stocks continuent d'être réduits au minimum grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

La Société a déclaré de solides flux de trésorerie disponibles1 qui ont atteint 55,9 M$ au quatrième trimestre de 2024, en hausse par rapport à 41,9 M$ au quatrième trimestre de 2023. Bien que les flux de trésorerie d'exploitation soient demeurés robustes, la Société a principalement tiré parti de la baisse des dépenses d'investissement, qui sont passées de 28,9 M$ au quatrième trimestre de 2023 à 12,6 M$ au quatrième trimestre de 2024. Pour l'exercice complet, les flux de trésorerie disponibles ont atteint 164,3 M$, comparativement à 92,4 M$ à l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 77,2 %.

Ratio de levier financier net

Le ratio de levier financier net de la Société a diminué pour s'établir à 0,98 fois, comparativement à 1,96 fois à l'exercice précédent. Cette amélioration est principalement attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté, conjuguée au remboursement de la totalité des engagements en cours en vertu des facilités de crédit, ce qui a plus que contrebalancé la hausse des obligations locatives et a permis à la Société de réduire son endettement de façon importante. À la fin de l'exercice 2024, la trésorerie et les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société se chiffraient à plus de 74 M$ et à 312 M$, respectivement, ce qui procure la souplesse nécessaire pour stimuler la croissance, investir dans des initiatives stratégiques et gérer la volatilité des marchés.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif de 26,0 % pour l'exercice 2024 représente une hausse notable par rapport au rendement de l'actif de 17,9 % pour l'exercice 2023. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour l'exercice 2024, le rendement du capital investi a atteint 47,4 %, comparativement à 35,3 % pour l'exercice précédent, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents.



















Notes : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « quatrième trimestre de 2024 », au « quatrième trimestre de 2023 », à l'« exercice 2024 » et à l'« exercice 2023 » s'entend de la période de 13 semaines close le 1er février 2025 de la Société, de la période de 14 semaines close le 3 février 2024 de la Société, de l'exercice clos le 1er février 2025 de la Société et de l'exercice clos le 3 février 2024 de la Société, respectivement.

Principales données financières Périodes de 13 semaines et de

14 semaines closes les Périodes de 52 semaines et de

53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les

données par action et les ventes au détail

par pied carré 1er février

2025 3 février

2024 1er février

2025 3 février

2024

$

$

$

$

Produits 271 765

240 291

958 525

800 833

Coût des ventes 111 456

98 739

356 933

313 646

Marge brute 160 309

141 552

601 592

487 187

Charges d'exploitation















Frais de vente, généraux et administratifs 87 027

74 365

313 161

272 338

Amortissements 22 250

18 430

76 759

69 370

(Profit) perte de change 310

254

(534)

288

Total des charges d'exploitation 109 587

93 049

389 386

341 996

Bénéfice d'exploitation 50 722

48 503

212 206

145 191

Charges financières nettes 6 897

6 734

24 613

26 548

Bénéfice avant impôt sur le résultat 43 825

41 769

187 593

118 643

Impôt sur le résultat 12 791

13 174

51 825

32 827

Bénéfice net 31 034

28 595

135 768

85 816

Bénéfice net par action















De base 0,29 $ 0,27 $ 1,26 $ 0,80 $ Dilué 0,28 $ 0,27 $ 1,25 $ 0,80 $

















Mesures financières supplémentaires















Produits tirés des ventes au détail 210 192

186 112

786 764

653 772

Croissance des ventes des magasins comparables1 9,5 % 9,8 % 12,3 % 8,2 % Ventes au détail par pied carré1 734 $ 619 $ 734 $ 619 $ BAIIA ajusté1 79 465

67 915

303 267

217 365

Bénéfice net ajusté1 36 553

29 577

147 753

88 620

Bénéfice net ajusté par action1, 3















De base 0,34 $ 0,28 $ 1,37 $ 0,82 $ Dilué 0,33 $ 0,28 $ 1,36 $ 0,82 $ Ratio de la marge brute1 59,0 % 58,9 % 62,8 % 60,8 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 32,0 % 30,9 % 32,7 % 34,0 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes1 29,6 % 30,5 % 31,2 % 33,7 % Marge du BAIIA ajusté1 29,2 % 28,3 % 31,6 % 27,1 %

















Ratios et autres mesures :















Rendement de l'actif1 26,0 % 17,9 % 26,0 % 17,9 % Rendement du capital investi1 47,4 % 35,3 % 47,4 % 35,3 % Ratio de levier financier net1 0,98

1,96

0,98

1,96

Flux de trésorerie disponibles1 55 269

41 885

163 667

92 373

Taux de rotation des stocks1 8,54

7,98

8,54

7,98

Dépenses d'investissement1 12 626

28 891

63 307

53 392

Nombre de magasins2 298

290

298

290



En milliers de dollars canadiens Au 1er février

2025 Au 3 février

2024

$

$

Trésorerie 74 195

8 135

Stocks 44 952

38 627

Total des actifs courants 161 568

83 458











Immobilisations corporelles 107 465

65 419

Actifs au titre de droits d'utilisation 330 105

246 240

Total de l'actif 618 637

516 476





















Tranche à long terme de la dette à long terme -

145 100

Tranche à long terme des obligations locatives 340 102

240 301

Total des passifs non courants 340 102

388 901

Total du passif 477 323

511 548

Total des capitaux propres 141 314

4 928











Total de la dette1 372 581

433 275

Dette nette1 298 386

425 140





















Notes : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période. 3. Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action sont calculés en tenant compte, sur une base rétrospective, du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, le 20 novembre 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre

Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 15 avril 2025, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible à l'onglet « Événements et présentations » sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://investisseurs.groupedynamite.com/.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 000 employés pourront participer à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux normes IFRS, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des normes IFRS. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment, la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », les « ventes des magasins comparables », le « ratio de la marge brute », la « marge d'exploitation », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes », les « frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour l'exercice 2024 pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/fr/, et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable est présenté ci-après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation plus les amortissements. Le BAIIA ajusté tient compte d'autres éléments non récurrents ou sans effet sur la trésorerie. Nous considérons le BAIIA comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente aux fins de l'évaluation de la performance opérationnelle de la Société. Le BAIIA ajusté aide les utilisateurs des états financiers à dégager les tendances sous-jacentes en fournissant une mesure de la performance opérationnelle qui exclut les produits ou les charges non représentatifs, les éléments sans effet sur la trésorerie ou les variations d'autres éléments qui ne sont pas liés aux activités quotidiennes, comme la charge de rémunération fondée sur des actions et les autres honoraires liés au PAPE. Nous sommes d'avis que la présentation du BAIIA contribue à la comparabilité de nos résultats financiers, puisqu'il s'agit d'une mesure couramment utilisée par les émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.

Le BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) correspond au BAIIA ajusté moins une charge équivalente aux loyers égale à la somme de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des charges d'intérêts sur les obligations locatives. Cette mesure vise à fournir aux utilisateurs de notre information financière un aperçu du BAIIA ajusté de la Société, après l'incidence de l'amortissement de nos actifs au titre de droits d'utilisation et de nos charges d'intérêts sur les obligations locatives, afin principalement de permettre de comparer la performance de la Société avec celle d'émetteurs qui exercent leurs activités dans le même secteur et ont une zone de couverture de détail importante.

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

La marge du BAIIA, la marge du BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) représentent le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) exprimés en pourcentage des produits.



Périodes de 13 semaines

et de 14 semaines

closes les Périodes de 52 semaines

et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er février

2025

3 février

2024

1er février

2025

3 février

2024



$

$

$

$

Bénéfice d'exploitation 50 722

48 503

212 206

145 191

Amortissements 22 250

18 430

76 759

69 370

BAIIA 72 972

66 933

288 965

214 561

Marge du BAIIA 26,9 % 27,9 % 30,1 % 26,8 %



Périodes de 13 semaines

et de 14 semaines

closes les Périodes de 52 semaines

et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er février

2025

3 février

2024

1er février

2025

3 février

2024



$

$

$

$

BAIIA 72 972

66 933

288 965

214 561

Ajustements du BAIIA















Charge de rémunération fondée sur des actions 2 817

982

5 557

2 804

Honoraires liés au PAPE 3 676

-

8 745

-

Total des ajustements 6 493

982

14 302

2 804

BAIIA ajusté 79 465

67 915

303 267

217 365

Marge du BAIIA ajusté 29,2 % 28,3 % 31,6 % 27,1 %



Périodes de 13 semaines

et de 14 semaines

closes les Périodes de 52 semaines

et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er février 2025

3 février

2024

1er février

2025

3 février

2024

BAIIA ajusté 79 465

67 915

303 267

217 365

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (14 486)

(12 135)

(53 902)

(45 929)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (6 445)

(5 178)

(23 768)

(19 288)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 58 534

50 602

225 597

152 148

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 21,5 % 21,1 % 23,5 % 19,0 %

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes

Les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes correspondent aux frais de vente, généraux et administratifs majorés ou diminués des éléments non récurrents et des éléments sans effet sur la trésorerie, par rapport au total des produits. Les ajustements sont effectués de manière à exclure la charge de rémunération fondée sur des actions et les autres honoraires liés au PAPE. Nous considérons les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente, car elle contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 13 semaines

et de 14 semaines

closes les Périodes de 52 semaines

et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 1er février

2025

3 février

2024

1er février

2025

3 février

2024



$

$

$

$

Frais de vente, généraux et administratifs 87 027

74 365

313 161

272 338

Ajustements des frais de vente, généraux et administratifs















Charge de rémunération fondée sur des actions 2 817

982

5 557

2 804

Honoraires liés au PAPE 3 676

-

8 745

-

Total des ajustements 6 493

982

14 302

2 804

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés 80 534

73 383

298 859

269 534

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 29,6 % 30,5 % 31,2 % 33,7 %

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté correspond au bénéfice net majoré ou diminué des éléments non récurrents et de leur incidence fiscale, le cas échéant. Les ajustements sont effectués de manière à exclure la charge de rémunération fondée sur des actions et les autres honoraires liés au PAPE. Nous considérons le bénéfice net ajusté comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente, car il contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur. En plus du bénéfice net ajusté, nous pouvons présenter certaines mesures et certains ratios relatifs au bénéfice net ajusté, y compris, sans s'y limiter, le bénéfice net ajusté par action. Le bénéfice net ajusté par action est calculé sur une base rétrospective, compte tenu du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, vers le 20 novembre 2024.



Périodes de 13 semaines

et de 14 semaines

closes les Périodes de 52 semaines

et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 1er février 2025

3 février

2024

1er février 2025

3 février

2024



$

$

$

$

Bénéfice net 31 034

28 595

135 768

85 816

Ajustements du bénéfice net















Charge de rémunération fondée sur des actions 2 817

982

5 557

2 804

Honoraires liés au PAPE 3 676

-

8 745

-

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci-dessus (974)

-

(2 317)

-

Total des ajustements 5 519

982

11 985

2 804

Bénéfice net ajusté 36 553

29 577

147 753

88 620

Bénéfice net ajusté par action















De base 0,34 $ 0,28 $ 1,37 $ 0,82 $ Dilué 0,33 $ 0,28 $ 1,36 $ 0,82 $

Le rendement de l'actif correspond au ratio du bénéfice net ajusté sur le total de l'actif moyen, et il s'agit d'un ratio non conforme aux normes IFRS. Le total de l'actif moyen est établi en divisant par deux la somme du total de l'actif de l'exercice considéré et du total de l'actif d'il y a 12 mois. Ce ratio est considéré comme un ratio non conforme aux normes IFRS utile, car il fournit des indications sur l'utilisation productive de son actif par la Société et contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 52 semaines et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er février 2025

3 février 2024

Bénéfice net ajusté 147 753

88 620

Total de l'actif moyen 567 557

494 054

Rendement de l'actif 26,0 % 17,9 %

Le rendement du capital investi correspond au ratio i) du BAIIA ajusté diminué des amortissements sur ii) le capital investi moyen, et il s'agit d'un ratio non conforme aux normes IFRS. Le capital investi moyen est calculé en divisant par deux la somme du total du capital investi de l'exercice considéré et du total du capital investi d'il y a 12 mois. Nous calculons le capital investi en soustrayant du total de l'actif le total des passifs courants, excluant la tranche à court terme de la dette à long terme et des obligations locatives. Ce ratio est considéré comme un ratio non conforme aux normes IFRS utile, car il fournit des indications sur la mesure dans laquelle les dépenses d'investissement de la Société contribuent à sa rentabilité et à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 52 semaines et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er février 2025

3 février 2024



$

$

BAIIA ajusté 303 267

217 365

Amortissements (76 759)

(69 370)

BAIIA ajusté diminué des amortissements 226 508

147 995

Capital investi







Total de l'actif moyen 567 557

494 054

- Total moyen des passifs courants (129 934)

(124 418)

+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme 9 920

19 789

+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 30 257

29 792

Total moyen du capital investi 477 800

419 217

Rendement du capital investi 47,4 % 35,3 %

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles. Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme une mesure financière non conforme aux normes IFRS pertinente, car ils fournissent aux utilisateurs des états financiers un indicateur de notre capacité à générer des flux de trésorerie pour financer la croissance future, le remboursement de la dette et les distributions potentielles aux actionnaires.



Périodes de 13 semaines

et de 14 semaines

closes les Périodes de 52 semaines

et de 53 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er février

2025

3 février

2024

1er février

2025

3 février

2024



$

$

$

$

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 67 895

70 776

226 974

145 765

Entrées d'immobilisations corporelles (8 580)

(26 142)

(52 659)

(48 422)

Entrées d'immobilisations incorporelles (4 046)

(2 749)

(10 648)

(4 970)

Flux de trésorerie disponibles 55 269

41 885

163 667

92 373



Le ratio de levier financier net correspond au ratio de la dette nette, qui est calculée comme la dette à long terme (y compris la tranche courante) plus les obligations locatives (y compris la tranche courante) moins la trésorerie, sur le BAIIA ajusté. Nous considérons le ratio de levier financier net comme un ratio non conforme aux normes IFRS pertinent, puisqu'il est un indicateur de la capacité de la Société à respecter ses obligations financières et qu'il contribue à la comparabilité de nos résultats financiers avec ceux des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur.



Périodes de 52 semaines et de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 1er février 2025

3 février 2024

Dette nette $

$

Dette à long terme, y compris la tranche courante -

164 939

Obligations locatives, y compris la tranche courante 372 581

268 336

- Trésorerie (74 195)

(8 135)

Total de la dette nette 298 386

425 140

BAIIA ajusté 303 267

217 365

Ratio de levier financier net 0,98

1,96



Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières futures (incluant nos prévisions pour l'exercice 2025) et à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre entreprise, le positionnement, la notoriété et l'expansion de notre marque, nos attentes concernant notre capacité de continuer à créer une mode accessible et à offrir des produits tendance, nos attentes concernant l'expansion et l'optimisation de notre réseau de magasins, ainsi que les réalisations pouvant en découler, nos attentes concernant le réinvestissement dans notre entreprise, notre performance financière, notre situation financière et notre utilisation des liquidités, la rénovation et la relocalisation de magasins existants, ainsi que nos attentes à l'égard de nos taux de croissance et de nos stratégies de croissance et l'incidence des droits de douane imposés par les États-Unis, le Canada et d'autres pays sur les activités et la situation financière de la Société. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reflètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de perturbations significatives supplémentaires dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2024, qui est intégrée par renvoi dans le présent document. Une copie de la notice annuelle et des autres documents publiés de la Société est accessible sous le profil de la Société sur le Système électronique d'analyse et de recherche de documents (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reflète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

