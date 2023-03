MONTREAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'entreprise québécoise Trustii, conceptrice d'une plateforme d'enquête numérique automatisée et axée sur les vérifications de présélection, signe un partenariat avec le Groupe Devimco. L'entente vise à mettre à disposition de ce bâtisseur d'envergure la solution d'enquête de prélocation mise au point par Trustii. Cet outil performant permettra de simplifier le processus d'enquête de prélocation de l'ensemble des projets du Groupe Devimco et d'entamer une transformation numérique. De plus, il apportera des résultats intelligibles et objectifs afin de dresser un portrait plus juste des locataires potentiels.

« Actuellement, Trustii est la seule solution qui peut s'intégrer au sein de grandes infrastructures de gestion immobilière comme le Groupe Devimco . C'est donc un partenariat en parfaite corrélation avec notre vision novatrice! Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer aux efforts de location de cette compagnie de gestion immobilière réputée et de lui faire gagner un temps précieux par la mise en place de notre solution », indique Simon Verville, cofondateur chez Trustii .

Une phase test réussie

Pendant quelques semaines, l'outil de Trustii a été mis en place pour simplifier la gestion immobilière de trois projets résidentiels prestigieux du Groupe Devimco. La solution d'enquête de prélocation a donc été testée pour le Nobel Condominiums , L'Hexagone Appartements ainsi que le Maestria Condominiums , reconnu pour sa passerelle résidentielle suspendue, la plus haute jamais construite au Québec, et les nombreux prix qu'il a obtenus pour son design éblouissant.

Lors de la phase test, les équipes de gestion immobilière de ces projets d'une ampleur inégalée ont été totalement ravies de la solution de Trustii. Elles ont pu constater les multiples avantages de l'outil, dont sa facilité d'utilisation et sa rapidité à générer des rapports détaillés.

« Depuis quelques mois, nous faisons affaire avec Trustii pour effectuer les enquêtes de prélocation des futurs locataires de nos immeubles résidentiels. Nous recommandons aux propriétaires de choisir l'outil de Trustii, car il est très facile à utiliser pour les locataires. De plus, les rapports fournis par l'outil sont précis et détaillés. Les résultats sont générés en quelques minutes, ce qui nous permet de prendre une décision éclairée sur les demandes de location des candidats potentiels. Trustii offre une solution complète, rapide et un bon service à la clientèle », explique Danny Brunet, directeur des opérations chez Groupe Devimco.

Trustii compte déjà de nombreux gestionnaires immobiliers comme utilisateurs, et son outil sera bientôt déployé dans d'autres domaines d'activité, dont les enquêtes de préemploi. Grâce à sa solution, l'entreprise vise à protéger la réputation de ses clients et à diminuer les risques de corruption et de scandales internes tels que le harcèlement en milieu de travail, les vols ainsi que les fraudes. Pour en savoir davantage au sujet de Trustii, n'hésitez pas à consulter le site Web de l'entreprise.

À propos de Trustii

Trustii propose aux gestionnaires immobiliers et aux professionnels en ressources humaines une plateforme d'enquête numérique automatisée et axée sur les vérifications de présélection. La technologie de Trustii repose sur des procédés qui permettent l'interprétation de la donnée brute, générant ainsi des résultats simples, objectifs et intelligibles.

