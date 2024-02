TORONTO, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Michael Kovacs, président et chef de la direction, FNB Harvest, Groupe de portefeuilles Harvest Inc. et son équipe se sont joints à Keith Wu, chef des Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX) pour souligner le lancement du FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans (TSX : HPYM et HPYM.U) et du FNB Harvest des bons du Trésor canadiens (TSX : TBIL).

Groupe de portefeuilles Harvest Inc. ouvre les marchés Vendredi 2 février 2024

Fondée en 2009, Harvest est une société indépendante de gestion de fonds de placement qui gère, pour le compte d'investisseurs canadiens, des actifs dont la valeur s'élève à plus de 3,9 milliards de dollars en date du 31 janvier 2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous au https://harvestportfolios.com/fr-CA/about-us/.

