Un investissement discipliné aux États‑Unis renforce la capacité évolutive dans les marchés industriels et de la mobilité essentiels.

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Groupe De Chaîne D'approvisionnement Metro Inc., société mère de Chaîne d'approvisionnement Metro, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente, par l'entremise de l'une de ses filiales américaines, visant l'acquisition de certains actifs d'entreposage dans le sud des États‑Unis auprès de BR Williams. Cette acquisition renforce davantage la plateforme de logistique contractuelle de Chaîne d'approvisionnement Metro aux États‑Unis et appuie sa stratégie de croissance à long terme dans les marchés prioritaires. Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire de confiance en logistique tierce (3PL) pour de nombreuses organisations parmi les plus dynamiques au monde.

La transaction ajoute environ 1,5 million de pieds carrés à l'empreinte américaine de Chaîne d'approvisionnement Metro, portant les activités totales aux États‑Unis à 6 millions de pieds carrés. Cette expansion accroît la capacité de l'entreprise dans les principaux marchés américains. Elle renforce sa capacité à soutenir les clients actifs dans les secteurs industriels et de la mobilité, y compris la défense, grâce à des solutions logistiques évolutives et résilientes.

Toutes les installations acquises continueront de fonctionner sans interruption. Les équipes de direction locales établies et le personnel expérimenté des sites demeureront en place, assurant la continuité du service, la stabilité opérationnelle et le maintien de solides relations avec les clients, à mesure que les installations seront intégrées au réseau américain en expansion de Chaîne d'approvisionnement Metro.

Expansion stratégique du réseau d'entreposage aux États‑Unis

Situés en Alabama et en Floride, les sites acquis s'harmonisent étroitement avec le modèle opérationnel évolutif de Chaîne d'approvisionnement Metro et complètent son infrastructure et ses services existants à l'échelle de l'Amérique du Nord. La transaction renforce le portefeuille d'actifs logistiques de l'entreprise dans des régions manufacturières clés et accroît sa capacité à soutenir la croissance à long terme de ses clients.

Cette acquisition appuie la stratégie de croissance à long terme de Chaîne d'approvisionnement Metro en :

Accroître sa présence dans les principaux marchés américains afin de soutenir une croissance évolutive et durable de la clientèle

Investir dans les secteurs industriels et de la mobilité, où les clients exigent des solutions logistiques résilientes et performantes

Ajouter une capacité stratégique dans des régions manufacturières clés afin de soutenir la continuité de la chaîne d'approvisionnement

Renforcer son portefeuille d'actifs logistiques de haute qualité grâce à des investissements et une exécution disciplinés

Renforcer son portefeuille d'actifs logistiques de haute qualité grâce à des investissements et une exécution disciplinés

Maintenir une forte cohérence culturelle afin d'assurer une performance de service constante et une intégration harmonieuse

« Cette acquisition renforce notre réseau américain et réaffirme notre engagement à investir dans les marchés clés qui sont essentiels à notre croissance à long terme », a déclaré Chris Fenton, président du groupe et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Metro. « Ces installations s'harmonisent bien avec notre modèle opérationnel, ce qui nous permet de soutenir nos clients existants tout en augmentant notre capacité dans des marchés stratégiques, dans le cadre d'une plateforme logistique américaine évolutive et intégrée. » « Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux collègues et équipes de direction, dont la forte cohérence culturelle et l'expertise opérationnelle favoriseront une intégration harmonieuse et l'excellence continue du service. »

« Nous sommes convaincus que Chaîne d'approvisionnement Metro continuera d'offrir un service exceptionnel à nos clients et de soutenir la croissance de ces installations », a déclaré Nate Haney, chef de la direction de BR Williams. « Cette transaction assure une transition harmonieuse pour nos clients et nos membres d'équipe, et nous avons hâte de voir ces sites prospérer sous la gouvernance de Chaîne d'approvisionnement Metro. »

Haney continuera de soutenir Chaîne d'approvisionnement Metro à titre de conseiller au conseil d'administration, en offrant des conseils stratégiques pour appuyer la croissance future des activités américaines de Chaîne d'approvisionnement Metro.

Appuyer les chaînes d'approvisionnement industrielles et de la mobilité

En servant des clients dans les secteurs industriels et de la mobilité, les installations acquises s'intègrent parfaitement au réseau de Chaîne d'approvisionnement Metro. Les clients profiteront d'une exécution de service constante, d'une solide expertise opérationnelle locale et du soutien d'un fournisseur nord‑américain de services logistiques de troisième partie (3PL) doté d'un modèle opérationnel évolutif.

Chaîne d'approvisionnement Metro se réjouit d'intégrer ces installations à son empreinte américaine en expansion et de continuer à offrir des solutions de chaîne d'approvisionnement novatrices axées sur le client. L'entreprise demeure engagée envers les communautés locales qu'elle dessert, en maintenant une présence forte et bien ancrée localement qui profite aux clients, aux partenaires et aux parties prenantes.

À propos de Metro Chaîne D'Approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire de confiance en gestion de la chaîne d'approvisionnement qui permet aux entreprises en forte croissance et chefs de file de s'adapter, de prendre de l'expansion et de prospérer. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise fournit des solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement s'appuyant sur des systèmes avancés, l'automatisation, la robotique et l'intelligence économique.

Avec 9 000 membres d'équipe exploitant plus de 22,5 millions de pieds carrés répartis sur 190 sites en Amérique du Nord et au Royaume‑Uni, Chaîne d'approvisionnement Metro fournit l'infrastructure physique et numérique qui alimente des réseaux logistiques plus intelligents et plus réactifs. Reconnue comme l'un des fournisseurs les plus performants, l'entreprise allie une expertise sectorielle approfondie à une technologie de pointe et accorde une grande importance aux résultats pour ses clients.

SOURCE Metro Supply Chain inc.

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