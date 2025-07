Un centre de distribution de 230 000 pieds carrés situé à Brampton, en Ontario, va transformer le traitement des commandes et l'efficacité opérationnelle afin d'aider les détaillants à se développer.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Chaîne d'Approvisionnement Metro, un fournisseur de confiance de solutions logistiques tierces (3PL) flexibles et axées sur les données qui aident les organisations à répondre aux exigences changeantes de la chaîne d'approvisionnement, est heureuse d'annoncer l'ouverture d'un nouveau centre de distribution ultramoderne de 230 000 pieds carrés à Brampton, en Ontario, au printemps 2026. Cette installation est conçue pour soutenir la croissance des clients grâce à l'innovation, à l'évolutivité et à l'excellence opérationnelle.

Nouvelle installation AutoStore de Chaîne d'Approvisionnement Metro à Brampton, en Ontario (Groupe CNW/Metro Supply Chain inc.)

Elle sera équipée d'un système d'automatisation « goods-to-person » (marchandises vers les personnes) intégré par Bastian Solutions. En 2022, Chaîne d'Approvisionnement Metro a ouvert sa première installation hautement automatisée de type « goods-to-person » à Bolton, en Ontario, mettant en œuvre une technologie de pointe pour améliorer ses opérations.

« Nous nous engageons à utiliser des solutions numériques intelligentes pour améliorer les résultats commerciaux de nos clients », a déclaré Chris Fenton, président du groupe et directeur général de Chaîne d'Approvisionnement Metro. « L'automatisation améliore la flexibilité et la précision de nos services, ce qui nous permet de rester à la pointe de l'innovation en matière de chaîne d'approvisionnement. Cette installation renforce notre engagement en faveur d'une valeur exceptionnelle et d'une croissance durable. »

Étapes clés

L'installation de l'automatisation et des rayonnages devrait commencer à l'automne 2025.

La mise en service est prévue pour le printemps 2026.

Faire progresser un modèle de partenariat fructueux

Le lancement de cette installation de pointe par Chaîne d'Approvisionnement Metro s'inscrit dans ses objectifs stratégiques. En intégrant un deuxième système d'automatisation « goods-to-person », l'entreprise renforce sa capacité à offrir des services de traitement des commandes plus rapides et plus flexibles, adaptés à l'évolution des demandes des marchés de la vente au détail et du commerce électronique. Cela aide les clients à compenser la hausse des coûts et place Chaîne d'Approvisionnement Metro à la pointe du progrès technologique dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement.

Cette approche permet de faire face à la hausse des coûts de l'immobilier industriel en optimisant l'utilisation de l'espace grâce à un stockage cubique à haute densité. En réduisant l'empreinte globale nécessaire à la gestion des stocks, elle permet de réaliser d'importantes économies tout en augmentant le débit dans une installation plus petite.

En investissant dans des solutions d'automatisation modernes, Chaîne d'Approvisionnement Metro crée non seulement une plateforme pour soutenir la croissance de ses clients et améliorer l'expérience des consommateurs, mais renforce également sa position de leader du secteur en matière d'innovation, d'efficacité et de solutions axées sur le partenariat. Cette installation représente une étape cruciale dans la mise en place d'un réseau agile et prêt pour l'avenir qui aidera ses clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni à se développer de manière confiante et durable.

Intégration avancée de l'automatisation

Bastian Solutions mettra en œuvre et intégrera le nouveau centre de distribution avec des convoyeurs automatisés, des stations d'emballage à haute capacité et des rayonnages à haute densité et à allées très étroites (VNA), ainsi qu'AutoStore, un système mondial de stockage cubique et de traitement des commandes alimenté par des robots. Le système « goods-to-person » a été choisi pour sa capacité de stockage et ses performances élevées, qui permettent de multiplier par cinq la vitesse de préparation des commandes par rapport à la méthode traditionnelle et de réduire de 80 % le temps nécessaire aux nouveaux membres de l'équipe pour apprendre à préparer les commandes.

Avantages pour les clients

L'un des principaux avantages de l'automatisation pour les clients de Chaîne d'Approvisionnement Metro est l'amélioration significative de la précision et de la rapidité des commandes. Les clients peuvent s'attendre à ce que leurs commandes soient traitées avec une précision exceptionnelle, ce qui réduit les erreurs et garantit des livraisons dans les délais. Ce niveau d'efficacité se traduit par une satisfaction et une fidélité accrues des clients.

Le système automatisé offre une plus grande évolutivité, permettant à Chaîne d'Approvisionnement Metro de gérer sans effort les périodes de pointe et les fluctuations saisonnières sans compromettre la qualité du service. Les clients ont ainsi la garantie d'avoir un partenaire fiable, capable de s'adapter à l'évolution de leurs besoins et de soutenir leurs ambitions de croissance.

La mise en œuvre de technologies de pointe améliore également les capacités de gestion des stocks, offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur les niveaux de stock. Les clients bénéficient d'une réduction des ruptures de stock, d'une optimisation de la rotation des stocks et d'une amélioration des prévisions de la demande, ce qui contribue à une chaîne d'approvisionnement plus réactive et plus résiliente.

En optimisant l'utilisation de l'espace et en réduisant les besoins en manutention manuelle excessive, l'installation minimise la consommation d'énergie et réduit l'empreinte carbone globale. Cela répond à la demande croissante en matière de pratiques durables dans la chaîne d'approvisionnement, permettant aux clients de Chaîne d'Approvisionnement Metro d'atteindre leurs propres objectifs environnementaux tout en bénéficiant d'opérations efficaces et respectueuses de l'environnement.

À propos de Chaîne d'Approvisionnement Metro

Depuis plus de 50 ans, Chaîne d'Approvisionnement Metro est un partenaire de confiance dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux entreprises en pleine croissance et leaders de leur secteur de s'adapter, de se développer et de prospérer. Avec 9 000 experts répartis sur plus de 175 sites en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, nous fournissons l'infrastructure physique et numérique qui alimente des réseaux logistiques plus intelligents et plus réactifs. Nos investissements stratégiques dans l'automatisation, la robotique et l'intelligence économique nous permettent de fournir des solutions sur mesure qui génèrent des résultats mesurables pour nos clients.

Classés chaque année parmi les meilleurs fournisseurs, nous établissons des partenariats solides et collaboratifs, fondés sur une culture d'amélioration continue. En combinant une expertise approfondie du secteur, une technologie de pointe et une attention particulière aux résultats de nos clients, nous redéfinissons les possibilités de la logistique tierce partie, en offrant agilité, visibilité et valeur à long terme dans chaque mission.

SOURCE Metro Supply Chain inc.

Coordonnées : Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l'adresse : [email protected]