Dan Peacock rejoint l'équipe de direction et succède au président et directeur des opérations sortant, Murray Brabender.

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Chaîne d'Approvisionnement Metro, chef de file dans le domaine des solutions logistiques en tierce partie, qui permettent aux entreprises en pleine croissance et de premier plan de s'adapter, de se développer et de prospérer, est heureuse d'annoncer la nomination de Dan Peacock au poste de président, Logistique contractuelle, et membre de l'équipe du leadership exécutif, avec effet immédiat. M. Peacock relèvera directement de Chris Fenton, président du groupe et directeur général de Chaîne d'Approvisionnement Metro, et exercera ses fonctions depuis le bureau régional de l'entreprise à Mississauga, en Ontario, au Canada.

Dan Peacock, Président, Logistique contractuelle, Chaîne d’approvisionnement Metro (Groupe CNW/Metro Supply Chain inc.)

L'assurance de la continuité opérationnelle et du soutien à la clientèle

Après près de deux décennies à la tête de Chaîne d'Approvisionnement Metro, Murray Brabender, président sortant de Logistique contractuelle, prend sa retraite. M. Brabender continuera à apporter son soutien aux équipes de leadership sur les marchés britannique et américain et restera au sein de l'organisation en tant que conseiller du PDG jusqu'au début de l'année 2027. Au cours des prochains mois, M. Peacock et M. Brabender travailleront en étroite collaboration afin d'assurer une transition harmonieuse et réfléchie pour les clients et les membres de l'équipe de Chaîne d'Approvisionnement Metro. L'entreprise reste déterminée à maintenir les normes les plus élevées en matière de service et d'excellence opérationnelle pendant cette période, en mettant l'accent sur la continuité, le soutien et la communication ouverte.

Une vaste expérience internationale

M. Peacock apporte une riche expérience à Chaîne d'Approvisionnement Metro. Avant de rejoindre l'entreprise, il a occupé le poste de directeur général et directeur de l'exploitation chez DHL Supply Chain au Royaume-Uni et en Irlande, accumulant plus de 23 ans d'expérience en matière de leadership dans les secteurs de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique en tierce partie et des services spécialisés. Tout au long de sa brillante carrière, M. Peacock a collaboré avec des entreprises internationales dans divers secteurs et régions géographiques, dirigeant d'importants clients de la logistique contractuelle dans les secteurs publics, de la santé, de la vente au détail, de la restauration et de l'automobile.

Le leadership pour l'avenir

« Je tiens à remercier Murray pour son dévouement et son leadership. Sa contribution a été essentielle à la croissance et au succès du groupe », a déclaré Chris Fenton, président du groupe et directeur général de Chaîne d'Approvisionnement Metro. « L'équipe du leadership exécutif et moi-même sommes ravis d'accueillir Dan comme président de Logistique contractuelle. Dan apporte une riche expérience et un leadership éprouvé à Chaîne d'Approvisionnement Metro. Je suis convaincu que, avec notre équipe talentueuse, Dan s'appuiera sur l'incroyable héritage de Murray, fruit de 20 ans de travail, pour faire progresser notre entreprise. »

Murray Brabender, président de Logistique contractuelle et directeur des opérations sortant de Chaîne d'Approvisionnement Metro, a ajouté : « Je souhaite la bienvenue à Dan chez Chaîne d'Approvisionnement Metro et je m'engage à faciliter une transition en douceur pour nos clients et notre équipe. Je me réjouis de voir l'évolution et le succès continus de notre division Logistique contractuelle sous la direction de Dan. »

« C'est un honneur de rejoindre Chaîne d'Approvisionnement Metro et de diriger notre division Logistique contractuelle. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos collègues afin d'atteindre nos objectifs stratégiques et de poursuivre la croissance inspirante de l'entreprise », a déclaré Dan Peacock, président, Logistique contractuelle de Chaîne d'Approvisionnement Metro.

À l'avenir, Chaîne d'Approvisionnement Metro restera déterminée à investir dans des talents de haut niveau, à cultiver une culture organisationnelle innovante et à mettre en œuvre des approches stratégiques à tous les échelons. En dotant son personnel des outils nécessaires et en tirant parti des technologies de pointe, ce leader international de la logistique en tierce partie s'engage à développer des solutions qui répondent de manière proactive aux besoins changeants de sa clientèle.

À propos de Chaîne d'Approvisionnement Metro

Depuis plus de 50 ans, Chaîne d'Approvisionnement Metro est un partenaire de confiance dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux entreprises en pleine croissance et leaders de leur secteur de s'adapter, de se développer et de prospérer. Avec 9 000 experts répartis sur plus de 180 sites en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, nous fournissons l'infrastructure physique et numérique qui alimente des réseaux logistiques plus intelligents et plus réactifs. Nos investissements stratégiques dans l'automatisation, la robotique et l'intelligence économique nous permettent de fournir des solutions sur mesure qui génèrent des résultats mesurables pour nos clients.

Classés chaque année parmi les meilleurs fournisseurs, nous établissons des partenariats solides et collaboratifs, fondés sur une culture d'amélioration continue. En combinant une expertise approfondie du secteur, une technologie de pointe et une attention particulière aux résultats de nos clients, nous redéfinissons les possibilités de la logistique en tierce partie, en offrant agilité, visibilité et valeur à long terme dans chaque mission.

SOURCE Metro Supply Chain inc.

Coordonnées : Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l'adresse : [email protected].