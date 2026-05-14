MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Chaîne d'approvisionnement Metro a été reconnue pour sa performance de pointe dans l'industrie, ses pratiques d'affaires mondiales et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées au Canada 2026. Chaîne d'approvisionnement Metro a réussi à conserver son statut de société la mieux gérée pendant quatre ans, ce qui lui vaut de devenir lauréate du niveau Or.

Depuis plus de 30 ans, le programme des sociétés les mieux gérées au Canada récompense l'excellence des entreprises privées canadiennes dont les revenus atteignent 50 millions $ ou plus. Pour obtenir cette désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« Obtenir la reconnaissance Or en tant que l'une des sociétés les mieux gérées au Canada reflète la force de notre culture et la discipline avec laquelle nos équipes livrent pour nos clients », a déclaré Chris Fenton, président du groupe et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Metro. « Animés par une mentalité d'amélioration continue, nous investissons dans l'innovation et les technologies avancées afin d'offrir des solutions de chaîne d'approvisionnement personnalisées et axées sur les données, à grande échelle. Je suis fier d'accepter ce prix au nom de nos 9 000 membres d'équipe répartis sur plus de 190 sites en Amérique du Nord et au Royaume‑Uni. »

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des principaux concours de distinction en affaires du pays, qui reconnaît les entreprises innovantes et de calibre mondial. Chaque année, des centaines d'entreprises entrepreneuriales se disputent cette désignation dans le cadre d'un processus d'évaluation rigoureux et indépendant. Les candidats sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme et d'invités spéciaux.

La cohorte 2026 des sociétés les mieux gérées au Canada présente des thèmes communs, notamment la promotion d'une culture axée sur les personnes, la mise en place d'un cadre stratégique d'entreprise, l'investissement dans l'innovation et les technologies avancées, ainsi que le maintien de la résilience financière et d'une solide gouvernance d'entreprise. Ensemble, ces pratiques renforcent l'économie canadienne en favorisant une croissance durable, en améliorant la compétitivité et en cultivant un écosystème d'affaires prospère.

« Au cours de la dernière année, des entreprises comme Chaîne d'approvisionnement Metro se sont continuellement adaptées et ont su relever les défis, saisir de nouvelles occasions et mettre à profit des compétences de pointe pour optimiser leurs investissements et stimuler une croissance durable », a déclaré Derrick Dempster, associé chez Deloitte Private et co‑responsable du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Ces lauréats ont établi la norme d'excellence pour l'écosystème d'affaires canadien en démontrant un engagement fort envers la transformation stratégique, le développement des talents et de la main‑d'œuvre, ainsi que l'adaptabilité technologique et organisationnelle. »

À propos de Chaîne d'approvisionnement Metro

Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire de confiance en gestion de la chaîne d'approvisionnement qui permet aux entreprises en forte‑ croissance et chefs de file de s'adapter, de prendre de l'expansion et de prospérer. Depuis plus de 50 ans, Chaîne d'approvisionnement Metro offre des solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement, appuyées par des systèmes avancés, l'automatisation, la robotique et l'intelligence d'affaires. Avec 9 000 membres d'équipe exploitant plus de 22,5 millions de pieds carrés répartis sur 190 sites en Amérique du Nord et au Royaume‑Uni, Chaîne d'approvisionnement Metro fournit l'infrastructure physique et numérique qui alimente des réseaux logistiques plus intelligents et plus réactifs. Constamment reconnue comme un fournisseur de premier‑ plan, Chaîne d'approvisionnement Metro allie une expertise sectorielle approfondie à des technologies avancées et à une forte orientation vers les résultats pour les clients.

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À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure la marque d'excellence pour les entreprises privées canadiennes. Chaque année, depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de compagnies entrepreneuriales ont concouru pour obtenir cette désignation dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques en matière de gestion. Les prix sont remis selon quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des Sociétés les mieux gérées au Canada, sélectionné chaque année; 2) Lauréat confirmé, ayant renouvelé sa candidature et conservé sa désignation pendant deux ans, sous examen annuel; 3) Lauréat Gold Standard, après trois ans consécutifs de maintien, ayant conservé le titre durant 4 à 6 ans; 4) Membre du Platinum Club, ayant maintenu le statut pendant sept ans ou plus. Les commanditaires du programme sont Deloitte Private, CIBC, Norton Rose Fulbright, EDC, The Globe and Mail et TMX Group.

Pour plus d'informations, consultez le site www.bestmanagedcompanies.ca.

SOURCE Metro Supply Chain inc.