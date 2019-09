Groupe Contex inc., fondé et dirigé par Pierre Marcoux, acquiert Les Affaires, Contech, Avantages et Benefits Canada

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pierre Marcoux est fier d'annoncer la fondation de sa nouvelle entreprise, Groupe Contex inc., et l'acquisition de marques phares spécialisées telles que Les Affaires, Contech, Avantages et Benefits Canada de TC Transcontinental. Groupe Contex produit des conférences, des salons professionnels et des programmes de formation, qui sont propulsés par des publications et sites Web prestigieux.

Groupe Contex, dont le nom signifie à la fois contenu et expérience, offre un contenu de qualité sur toutes ses plateformes et organise des activités événementielles qui représentent son principal secteur de croissance. Groupe Contex emploie environ 100 personnes à Montréal et Toronto.

« Je suis très heureux d'avoir conclu cette entente avec TC Transcontinental et de lancer ma propre entreprise dans un secteur qui me passionne », a déclaré Pierre Marcoux, président de Groupe Contex. « C'est un moment important pour mes équipes et moi. Au cours des dernières années, nous avons été en mesure de croître grâce au développement d'activités événementielles dynamiques. Dans l'avenir, nous nous concentrerons encore davantage sur ce secteur tout en tirant profit de la force de nos produits médiatiques. »

Les principales marques acquises par Groupe Contex sont Les Affaires, Contech, Avantages et Benefits Canada.

Les Affaires produit 45 conférences, des programmes de formation, un site Web et une publication imprimée ciblant les gens d'affaires du Québec issus de différents secteurs d'activité.

Contech produit quatre salons commerciaux et des douzaines de programmes de formation destinés aux professionnels québécois de l'industrie de la construction et du bâtiment.

Benefits Canada produit 30 conférences et deux publications imprimées, ainsi que des sites Web, en anglais et en français (Avantages), s'adressant aux professionnels canadiens de l'industrie des régimes de retraite et des avantages sociaux.

(Voir la liste complète des marques acquises ci-dessous.)

« Les gens d'affaires et les professionnels reçoivent tellement d'informations de différentes sources que le besoin d'approfondir leurs connaissances sur un sujet ne peut que continuer à augmenter », a souligné M. Marcoux, qui a travaillé chez TC Transcontinental durant près de 20 ans, et récemment à titre de président du secteur des médias.

Grâce à 75 conférences, cinq salons commerciaux et des douzaines de programmes de formation, Groupe Contex offre aux gens d'affaires des connaissances approfondies sur une variété de sujets et d'enjeux d'affaires, tout en les mettant en contact les uns avec les autres. Les produits imprimés et numériques présentent des tendances d'affaires importantes, offrent des solutions, fidélisent et maintiennent la conversation avec leurs audiences toute l'année.

Les Affaires

Grâce à cette acquisition, Pierre Marcoux écrit également un nouveau chapitre dans l'histoire du journal Les Affaires, acquis par son père Rémi Marcoux en 1979, il y a 40 ans. Les Affaires a toujours été une marque importante, emblématique dans la communauté d'affaires du Québec. Elle a toujours évolué dans un paysage médiatique en transformation, et cela ne changera pas.

« La plateforme événementielle étant désormais à l'avant-garde de notre modèle d'affaires, propulsée par nos produits Web et imprimés, nous avons développé au cours des dernières années un modèle qui fonctionne pour nous. Nous poursuivrons dans cette voie », a affirmé M. Marcoux. « La mission 'Les Affaires', qui consiste à fournir aux gens d'affaires les outils dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions, est plus légitime que jamais. »

Voici les différentes marques qui font partie de l'acquisition :

Les Événements Les Affaires , Les Affaires (versions imprimée et Web), Les Affaires Plus , Acquizition.biz

, (versions imprimée et Web), , Acquizition.biz Les salons commerciaux, formations et conférences Contech

Les événements Benefits Canada , Benefits Canada et Avantages (versions imprimées et Web), les événements et le site Web Canadian Investment Review, et la base de données Canadian Institutional Investment Network

