L'événement incontournable de l'emploi au Québec : 350 entreprises sous un même toit pour offrir 30 000 opportunités de carrière

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Alors que le marché de l'emploi connaît des transformations significatives, le Salon de l'emploi et de la formation continue, maintenant combiné à la Foire Nationale de l'emploi, s'impose comme le rendez-vous incontournable pour dynamiser sa carrière. Cet événement, le plus important jamais vu au Québec, accueillera plus de 350 exposants, offrant 30 000 opportunités d'emploi et 36 000 formations pour adultes. Rien de moins.

Quand : Mercredi 2 octobre de 12 h à 19 h et jeudi 3 octobre de 10 h à 18 h

Où : Palais des congrès de Montréal, salle 210

Entrée gratuite

Cette rencontre exceptionnelle intervient à un moment critique. Le taux de chômage au Québec, qui s'établit à 4,5 % en août 2024, reflète une résilience de l'économie, mais révèle aussi les besoins pressants dans plusieurs secteurs comme la santé, la construction, ou la sécurité et défense. Cet événement est donc une opportunité pour les chercheurs d'emploi de rencontrer des recruteurs et pour les entreprises de répondre aux défis du marché du travail.

Un salon pour tous les profils

Cet événement d'envergure s'adresse à tous les chercheurs d'emploi, qu'il s'agisse de professionnels expérimentés, de travailleurs qualifiés, de jeunes diplômés ou d'étudiants en quête de stages. Les recruteurs représentent une grande diversité d'industries. Plusieurs espaces thématiques permettront également d'explorer des secteurs variés, tels que :

Biopharmaceutique, présenté par Pharmabio Développement

Carrières en éducation, présenté par le Ministère de l'Éducation

Construction et Travaux publics, présenté par Constructo-emplois

Transports et Logistique, présenté par CargoM

Explore les mines, présenté par le CSMO des mines

Hôtellerie, restauration et tourisme, présenté par le CQRHT

… et bien d'autres encore.

L'espace TI et Génie

En partenariat avec Génium360, cet espace exclusif accueillera des entreprises à la recherche de talents pour des postes de développeurs, d'ingénieurs logiciels, d'analystes de données et bien plus encore.

Plusieurs opportunités dans les régions

Le Centre-du-Québec, la Côte-Nord, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick et bien plusieurs autres régions seront au rendez-vous encore cette année pour rencontrer les chercheurs d'emploi. Ces derniers pourront échanger et découvrir des opportunités spécifiques à chaque région.

Services personnalisés et conférences d'experts

Plusieurs services d'aide gratuits seront également proposés, incluant la révision de CV, des conseils sur les entretiens d'embauche, ainsi que des séances photo professionnelles gratuites pour optimiser profils LinkedIn et CV. Une série de conférences permettront aussi d'acquérir des connaissances précieuses sur les tendances actuelles du marché du travail.

Des formations pour évoluer et se réorienter

Le salon offre aussi des opportunités de formation continue, en collaboration avec des universités, des centres de formation professionnelle et des établissements d'enseignement supérieur. Des conseillers seront présents pour fournir des informations sur les programmes disponibles et les modalités d'inscription, ouvrant la porte à une réorientation professionnelle ou à un retour aux études.

Informations pratiques :

Mercredi 2 octobre de 12 h à 19 h et jeudi 3 octobre de 10 h à 18 h. Palais des congrès de Montréal, salle 210. Entrée gratuite.

Pour en savoir plus : ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi/

