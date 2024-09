Contech Bâtiment Québec célèbre - 40 ans d'innovation et d'excellence dans le secteur de la construction

QUÉBEC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - L'expo Contech Bâtiment Québec, un événement incontournable du secteur, se tiendra le 2 octobre au Centre de foires ExpoCité de Québec. Nous célébrons cette année quatre décennies de succès, d'innovations et de collaborations. Cet événement de référence pour les professionnels de la construction mettra cette année en vedette les produits et les services de plus de 80 exposants ainsi que 17 conférences, offrant un lieu unique pour découvrir les dernières tendances, technologies et solutions qui façonnent l'industrie.

Expo Contech Bâtiment - Édition 2023 (Groupe CNW/Contech Bâtiment)

Le secteur de la construction au Québec traverse une période dynamique, marquée par une forte croissance des investissements dans les infrastructures et une demande accrue pour des solutions durables. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures et à encourager l'utilisation de technologies écologiques renforcent l'importance de cet événement, alors que des études récentes prévoient une croissance continue du marché de la construction, notamment dans la construction résidentielle et commerciale.

Nous sommes donc d'autant plus heureux d'accueillir Bâtiment Passif Québec, qui présentera une conférence pertinente ''Partout autour de nous, des bâtiments passifs'' et une zone dédiée à l'exploration des meilleures pratiques et solutions en construction durable, axées sur l'atteinte du Net Zéro et la réduction de la consommation des ressources.

De plus, une conférence d'ouverture abordera des enjeux cruciaux, notamment les défis environnementaux, sociaux, urbanistiques et de mobilité durable au cœur de l'industrie du bâtiment.

Cette année, l'expo introduit également plusieurs innovations telles que des isolants thermiques et acoustiques en fibres de chanvre, des systèmes de construction modulaire multiétages, des technologies de gravure sur site avec CNC portative, et bien plus encore !

L'entrée est gratuite sur inscription sur le site officiel de l'expo.

Pour s'inscrire et pour obtenir plus d'informations sur les horaires, les intervenants et la programmation, visitez notre site web à l'adresse suivante : https://quebec.expocontech.ca/fr

Informations pratiques :

Mercredi 2 octobre de 8h30 à 17h. Centre de foires ExpoCité de Québec. Entrée gratuite sur inscription.

À propos de Contech Bâtiment

Depuis 1984, Contech Bâtiment connecte les acteurs de l'industrie du bâtiment au Québec à travers des expositions et des formations. Avec plus de 40 ans d'expérience et d'innovation, Contech Bâtiment est la référence québécoise dans le secteur du bâtiment et de la construction.

