Cette nomination renforce la représentation du Conseil au sein du marché francophone clé.

Le Conseil est maintenant composé de huit administrateurs (dont deux femmes); six d'entre eux sont indépendants.

TORONTO, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF (« Groupe RF » ou la « Société ») (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui que Nathalie Bernier a été nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société (le « Conseil »). Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

Mme Bernier possède une vaste expérience et une expertise approfondie dans les domaines de la transformation et de la mise en œuvre de stratégies de croissance novatrices, ainsi qu'un solide sens des finances, de la gouvernance et du risque acquis au cours d'une brillante carrière qui s'étend sur plus de 30 ans au sein de sociétés mondiales de services professionnels et de l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pension au Canada.

Plus récemment, Mme Bernier a occupé le poste de Première vice-présidente, Planification stratégique et d'affaires, et chef de la direction financière de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« PSP ») jusqu'à ce qu'elle quitte ses fonctions en 2019. À PSP, elle a dirigé la transformation résultant de la stratégie quinquennale de la société entraînant une augmentation de 50 % de l'actif net sous gestion, qui est passé de 112 milliards de dollars en 2015 à 168 milliards de dollars en 2019. Elle a également dirigé l'expansion mondiale de PSP en établissant des bureaux à Londres, New York et Hong Kong.

Avant d'occuper ce poste, Mme Bernier a travaillé pendant près de 30 ans comme associée en audit et associée-conseil chez Andersen et chez KPMG, de 1986 à 2015, notamment comme chef de file de l'industrie canadienne de la technologie, des médias et des télécommunications de 2003 à 2007. Elle a dirigé plusieurs audit complexes de grandes sociétés publiques multinationales. Chez KPMG, Mme Bernier a conclu plusieurs transactions de fusions et d'acquisitions, de l'initiation à l'intégration. Parmi celles-ci, l'acquisition réalisée par KPMG qui a changé la donne était celle de Secor, qui était à l'époque la plus grande société indépendante d'experts-conseils en stratégie du Canada. Mme Bernier a été la première femme associée directrice d'une région (Québec) chez KPMG, et elle a été membre de l'équipe de direction canadienne de KPMG.

Voici la déclaration de Don Wright, président du Conseil : « Nous sommes heureux que Nathalie ait décidé de se joindre à notre Conseil. Sa vaste expérience en transformation opérationnelle et en mise en œuvre de la stratégie complète l'expertise des membres actuels de notre conseil d'administration alors que nous mettons l'accent sur d'importantes possibilités de création de valeur, y compris au Québec. »

En outre, M. Wright a affirmé : « La nomination de Nathalie nous permet également de respecter notre engagement de trouver et de recruter des administrateurs indépendants qualifiés qui répondent aux exigences de la Société en matière de compétences et d'expérience, ainsi qu'à ses objectifs déclarés en matière de diversité. »

Parmi ses nombreuses réalisations en affaires, Mme Bernier a reçu le Prix du directeur financier canadien de l'année par le Financial Executives International (FEI) en 2018, femme d'affaires de l'année par le Canada Business Review en 2015 et l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada dans la catégorie des professionnels en 2011. Elle a également reçu le prix de leadership de l'Association des femmes en finance du Québec en 2014. Mme Bernier siège également au conseil d'administration de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (présidente du comité d'audit) et de la Fondation Centraide du Grand Montréal (présidente du comité d'audit et placement).

Mme Bernier est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et est Fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec.

À PROPOS DE GROUPE CAPITAL RF

Groupe Capital RF (Groupe RF) exerce actuellement ses activités au sein de deux secteurs : gestion du patrimoine et compensation des operations; en plus d'un volet d'entreprise. Le secteur de la gestion du patrimoine est constitué de la filiale en propriété exclusive de Groupe RF, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, avec des actifs de 30,3 milliards de dollars sous gestion (au 31 décembre 2020) et 19 bureaux d'un bout à l'autre du pays. Un nombre croissant d'équipes de conseillers de la Société(162 au 31 décembre 2020) se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur le patrimoine et de solutions de placement novatrices personnalisées pour chaque famille, entrepreneur ou propriétaire d'entreprise client à valeur nette élevée ou à valeur nette ultra-élevée. Le secteur de la compensation de titres, par l'intermédiaire de Compensation De Titres RF (anciennement GMP Securities L.P.), fournit des services de courtier comptable à Patrimoine Richardson et à d'autres tierces parties, y compris l'exécution des opérations, la compensation, le règlement, la garde et certains autres services intermédiaires et administratifs, de même que d'autres dépenses associées à la prestation de tels services. Groupe RF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « RCG ». Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de la société à l'adresse www.rfcapgroup.com.

SOURCE RF Capital Group Inc.

Renseignements: Groupe Capital RF : Rocco Colella, directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél.: 416 941-0894, [email protected]

Liens connexes

http://gmpcapital.com/