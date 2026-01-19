MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le Groupe BMTC Inc. est heureux d'annoncer la nomination de M. Louis-Philippe Auger à titre de président de la division Tanguay effectif immédiatement. M. Auger occupe actuellement le poste de vice-président de la division Tanguay depuis 2022 et œuvre au sein de la division Tanguay depuis plus de 26 ans. Visionnaire et reconnu pour son leadership mobilisateur, son engagement constant envers le Groupe BMTC Inc. et ses employés, il a grandement contribué à la croissance de la division au fil des années et il a notamment été un acteur clé dans le déploiement de la division Tanguay à la grandeur du Québec. Nous sommes très heureux de lui confier le poste de président. Nous sommes assurés qu'il va poursuivre la croissance de la division Tanguay et soutenir la réalisation des plans stratégiques de la société.

Le Groupe BMTC Inc. annonce également le départ de son président actuel de la division Tanguay, M. Charles Tanguay, qui après quelques années à la tête de la division Tanguay, a choisi de relever de nouveaux défis professionnels. Son mandat visait notamment à renforcer la présence des magasins Tanguay à travers la province, un objectif qu'il a atteint avec succès. Il quitte ses fonctions en exprimant sa pleine confiance envers les équipes en place pour poursuivre le développement et la croissance de cette division. La direction ainsi que le conseil d'administration du Groupe BMTC Inc. tient à souhaiter à M. Tanguay beaucoup de succès dans ses projets futurs.

Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, qui est aussi son établissement d'affaires principal, est situé au 8500, Place Marien, Montréal-Est, Québec, H1B 5W8. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure de BMTC est composée de sa division Tanguay et de ses filiales Le Corbusier-Concorde S.E.C., Commandité Le Corbusier-Concorde inc. et 9519-2340 Québec inc., gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, tout en assurant également la gestion de sa division immobilière.

Renseignements : Fanny Beaudry-Campeau, Directrice des communications, Groupe BMTC Inc., 514-222-6782