Résultats

Pour la période de six mois terminée le 31 juillet 2025, le produit des activités ordinaires de la société s'est élevé à 329 375 000 $, en hausse de 22 837 000 $ ou 7,4 % par rapport aux 306 538 000 $ inscrits pour la période correspondant de 2024. Cette augmentation provient principalement de la croissance des revenus commerciaux de la division Tanguay, dont le produit des activités ordinaires a progressé de 24 403 000 $ ou de 8 %. Les revenus des magasins comparables ont également augmenté de 8,4 % au cours de la période. En revanche, les revenus d'immeubles de placement de la division immobilière ont diminué de (1 566 000 $) par rapport à la période correspondante de 2024, soit une baisse de 97,4 %. Pour la période de six mois terminée le 31 juillet 2025, la société a enregistré un résultat net de 4 104 000 $, comparativement à un résultat net de 20 925 000 $ pour la période correspondante de 2024. Le résultat net par action de base a été de 0,13 $ au 31 juillet 2025, comparativement à 0,64 $ au 31 juillet 2024.

Le résultat net enregistré se compose d'une perte nette de (8 460 000 $) pour la division immobilière et d'un résultat net de 12 564 000 $ pour la division Tanguay, comparativement à une perte nette de (885 000 $) et un résultat net de 21 810 000 $ respectivement enregistré pour la période correspondante de 2024. Les écarts observés se traduisent par une variation de (7 575 000 $) pour la division immobilière et de (9 246 000 $) pour la division Tanguay.

La variation de la perte nette de la division immobilière est principalement attribuable aux travaux d'agrandissement et d'optimisation actuellement en cours, lesquels entraînent une augmentation temporaire des charges d'exploitation. L'achèvement de ces travaux est prévu au cours de l'exercice financier, ce qui devrait permettre un retour progressif à une meilleure performance financière de la division.

La variation du résultat net de la division Tanguay s'explique principalement par la diminution de la plus-value non réalisée nette d'impôts sur les placements, laquelle s'est établit à 4 174 000 $ comparativement à 13 104 000 $ pour la période correspondante, ainsi que par la réalisation d'un gain net d'impôt sur disposition d'immobilisations totalisant 5 459 000 $ au cours de la période correspondante de 2024.

En effet, au cours de la période terminée le 31 juillet 2024, la société a disposé d'immobilisations pour un montant de 6 948 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 5 459 000 $, soit 0,17 $ par action de base. Ce montant inclut un gain net d'impôts de 2 097 000 $, soit 0,07 $ par action de base, reçu à titre de règlement additionnel obtenu par gain de cause relativement au dossier d'expropriation de l'ancien magasin de Kirkland par le Réseau express métropolitain (REM) en 2019. Finalement, ce montant inclut la vente de son magasin de Trois-Rivières pour un montant de 4 500 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 3 362 000 $, soit 0,10 $ par action de base.

Malgré ces deux variations défavorables, l'amélioration de la performance opérationnelle de Tanguay au cours de la période a permis de mitiger l'impact de ces variations sur le résultat net. Cette amélioration résulte notamment des synergies générées par la réorganisation opérationnelle et commerciale mise en œuvre en mai 2023, de la conclusion du programme de revitalisation du réseau, ainsi qu'à la croissance des ventes observées au cours de la période.

Le programme de rachat d'actions effectué durant la période de six mois terminée le 31 juillet 2025 n'a eu aucun impact sur le résultat net par action de base alors que pour la période correspondante de 2024, il a contribué à une augmentation du résultat net de 0,01 $ par action de base.

La variation du résultat net ajusté des éléments non récurrents est de (11 362 000 $) ou de (0,34 $) par action de base pour la période de six mois terminée le 31 juillet 2025 et cette variation ainsi que celle de la période comparable, s'explique comme suit:

(non audités et en milliers de $)









31 juillet 2025



31 juillet 2024 Résultat net







4 104





20 925 Gain sur la vente d'immobilisations (net d'impôts)

-





(5 459) Résultat net ajusté







4 104





15 466 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente

15 466







Variation







(11 362)









Cette variation des résultats ajustés et nets n'impôts se répartit comme suit:

(non audités en milliers de $)













Augmentation

Augmentation



Augmentation Augmentation (diminution)

(diminution)



(diminution) (diminution)

immeubles de

résultat net



commerciale investissements

placement

ajusté Au 30 avril 2025



5 677

(16 773)

(3 298)

(14 394) Au 31 juillet 2025



936

6 373

(4 277)

3 032 Total



6 613

(10 400)

(7 575)

(11 362)

Informations financières annuelles

(en milliers de $, sauf les données par action)











31 janvier 2025

31 janvier 2024









$

$ Produits des activités ordinaires



602 701

578 945 Résultat net





43 909

47 427 Actif total





724 945

621 029 Résultat net par action de base et dilué

1,35



1,44 Dividendes par action







0,36



0,36

Situation financière et dividendes

L'encaisse et les placements, nets du découvert bancaire, ont diminué de (29 800 000 $) au cours de la période de six mois terminée le 31 juillet 2025. Cette diminution est principalement liée aux travaux d'agrandissement et d'optimisation du centre de distribution de RONA entièrement payé au comptant à partir des liquidités et placements détenus par la société. Les investissements consistent principalement en des liquidités portant intérêt, des actions ordinaires et privilégiées qui, à la fin de la période de six mois terminée le 31 juillet 2025, avaient une valeur au marché de 175 524 000 $ (incluant l'encaisse nette du découvert bancaire).

Au 31 juillet 2025, le fonds de roulement était déficitaire de (1 139 000 $), soit une réduction du déficit de 11 522 000 $ par rapport au 31 janvier 2025. Bien que la société présente un fonds de roulement déficitaire, elle dispose d'une marge de crédit en partie inutilisée au 31 juillet 2025 ainsi que de liquidités portant intérêt dans son portefeuille de placements. La direction estime que ces ressources sont suffisantes pour répondre à ses besoins de liquidités et à ses obligations financières à court terme. Les capitaux propres ont diminué, passant de 529 507 000 $ au 31 janvier 2025 à 521 983 000 $ au 31 juillet 2025. Au 31 juillet 2025, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 16,34 $, comparativement à 16,36 $ au 31 janvier 2025.

Le nombre d'actions en circulation a fait l'objet de changements au cours de la période terminée le 31 juillet 2025, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 15 avril 2024 et renouvelé le 15 avril 2025. Conséquemment, 410 600 actions ordinaires ont été rachetées par la société puis annulées. À la suite de ces changements, la société comptait, au 31 juillet 2025, 31 951 700 actions ordinaires émises et en circulation.

Au cours de la période de six mois terminée le 31 juillet 2025, aucune option n'a été octroyée. La société peut encore attribuer aux termes du régime d'options d'achat d'actions un total de 5 710 864 options, ce qui représente 17,87 % des actions émises et en circulation de la société.

Résultats trimestriels

(non audités en milliers de $, sauf les données par action)







30 avril

30 avril

31 juillet

31 juillet





2025

2024

2025

2024



















Produits des activités ordinaires

150 124

137 144

179 251

169 394 Résultat net



(12 933)

1 461

17 037

19 464 Résultat net par action

















de base et dilué

(0,40)

0,04

0,53

0,60

























31 octobre

31 octobre

31 janvier

31 janvier





2024

2023

2025

2024



















Produits des activités ordinaires

143 781

140 078

152 382

134 690 Résultat net



8 494

(8 449)

14 490

14 496 Résultat net par action

















de base et dilué

0,26

(0,25)

0,45

0,44

Pour la période de trois mois terminée le 31 juillet 2025, le produit des activités ordinaires de la société s'est élevé à 179 251 000 $, en hausse de 9 857 000 $ ou 5,8 % par rapport aux 169 394 000 $ inscrits pour la période correspondant de 2024. Cette augmentation provient principalement de la croissance des revenus commerciaux de la division Tanguay, dont le produit des activités ordinaires a progressé de 11 188 000 $ ou de 6,7 %. Les revenus des magasins comparables ont également augmenté de 6,7 % au cours de la période. En revanche, les revenus d'immeubles de placement de la division immobilière ont diminué de (1 331 000 $) comparativement à période correspondante de 2024, soit une baisse de 97,3 %. Pour la période de trois mois terminée le 31 juillet 2025, la société a enregistré un résultat net de 17 037 000 $, comparativement à un résultat net de 19 464 000 $ pour la période correspondante de 2024. Le résultat net par action de base pour la période de trois mois terminée le 31 juillet 2025 a été de 0,53 $, comparativement à 0,60 $ pour la période correspondante de 2024.

Le résultat net enregistré se compose d'une perte nette de (4 743 000 $) pour la division immobilière et d'un résultat net de 21 780 000 $ pour la division Tanguay, comparativement à une perte nette de (466 000 $) et un résultat net de 19 930 000 $ respectivement enregistré lors de la période correspondante de 2024. Les écarts observés se traduisent par une variation de (4 277 000 $) pour la division immobilière et de 1 850 000 $ pour la division Tanguay.

La variation de la perte nette de la division immobilière est principalement attribuable aux travaux d'agrandissement et d'optimisation actuellement en cours, lesquels entraînent une augmentation temporaire des charges d'exploitation. L'achèvement de ces travaux est prévu au cours de l'exercice financier, ce qui devrait permettre un retour progressif à une meilleure performance financière de la division.

La variation du résultat net de la division Tanguay s'explique principalement par l'augmentation de la plus-value non réalisée nette d'impôts sur les placements, laquelle s'est établit 12 052 000 $ comparativement à 5 121 000 $ pour la période correspondante, soit une variation favorable de 6 931 000 $. De plus, la performance commerciale a affiché une amélioration par rapport à la période correspondante en raison des synergies générées par la réorganisation opérationnelle et commerciale mise en œuvre en mai 2023, de la conclusion du programme de revitalisation du réseau, ainsi qu'à la croissance des ventes observées au cours de la période. Ces variations favorables n'ont toutefois pas entraîné une hausse marquée du résultat net, celui-ci ayant été partiellement atténué par la réalisation, au cours de la période correspondante de 2024, d'un gain net d'impôt de 5 459 000 $.

En effet, au cours de la période de trois mois terminée le 31 juillet 2024, la société a disposé d'immobilisations pour un montant de 6 948 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 5 459 000 $, soit 0,17 $ par action de base. Ce montant inclut un gain net d'impôts de 2 097 000 $, soit 0,07 $ par action de base, reçu à titre de règlement additionnel obtenu par gain de cause relativement au dossier d'expropriation de l'ancien magasin de Kirkland par le Réseau express métropolitain (REM) en 2019. Finalement, ce montant inclut la vente de son magasin de Trois-Rivières pour un montant de 4 500 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 3 362 000 $, soit 0,10 $ par action de base.

Le programme de rachat d'actions effectué durant la période de trois mois terminée le 31 juillet 2025 ainsi que la période correspondante de 2024, n'a eu aucun impact sur le résultat net par action de base.

La variation du résultat net ajusté pour des éléments non récurrents est de 3 032 000 $ ou de 0,10 $ par action de base pour la période de trois mois terminée le 31 juillet 2025 et cette variation du résultat net ajusté ainsi que celle de la période comparable, s'explique comme suit:

(non audités et en milliers de $)









31 juillet 2025

31 juillet 2024 Résultat net







17 037

19 464 Gain sur la vente d'immobilisations (net d'impôts)

-

(5 459) Résultat net ajusté







17 037

14 005 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente

14 005



Variation







3 032





Exploitation

BMTC Inc.

Division Tanguay

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2025, la société a complété son programme de revitalisation sur l'ensemble de son réseau pour un montant totalisant 18 692 000 $, soit 1 308 000 $ de moins que le montant de 20 000 000 $ anticipé. Le programme de revitalisation consistait à transformer les anciens magasins Brault & Martineau et EconoMax en magasin Tanguay dans le but d'assurer une meilleure offre de produits et de services et une expérience client unique dans son marché. Ce programme a permis une modernisation significative du réseau, l'introduction d'une offre plus vaste et mieux ciblée ainsi qu'une présentation en magasin plus attrayante, répondant davantage aux attentes de la clientèle. La société concentre désormais ses efforts sur la croissance de ses parts de marché, la stabilisation de ses opérations à travers de son réseau ainsi que sur la maximisation des synergies générées par la réorganisation opérationnelle et commerciale effectuée en mai 2023.

Au cours de la période terminée le 31 juillet 2025, la société a entrepris un projet d'agrandissement de son centre de distribution de Québec, ce qui permettra d'accroître la superficie en pieds carrés disponible tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en optimisant les processus logistiques. Les coûts liés à cet agrandissement sont estimés à 7 500 000 $.

Division immobilière

Dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme et de création de valeur durable, la société a amorcé une démarche de diversification vers le secteur immobilier au cours de l'exercice précédent. Cette orientation stratégique vise à optimiser l'utilisation de son portefeuille immobilier, et à générer des revenus récurrents et complémentaires à ses activités commerciales. Cette diversification repose notamment sur le développement d'immeubles de placement, la réaffectation stratégique de certains sites et l'acquisition ciblée de propriétés offrant un potentiel de valorisation à long terme.

Le 15 avril 2024, la société a finalisé l'achat du centre de distribution RONA portant l'adresse civique 2055, boulevard des Entreprises dans la ville de Terrebonne. La transaction au montant de 96 000 000 $ avant taxes comporte une entente de cession-bail avec RONA. La transaction a été payée en totalité au comptant à partir des placements détenus par la société. La société entend continuer à long terme à générer des revenus de location avec cette propriété. La société poursuit actuellement des travaux d'agrandissement et d'optimisation dans ce centre, visant à améliorer son efficacité opérationnelle, par conséquent, à créer une plus grande valeur locative. Dans le cadre du projet d'agrandissement, la société a pris, au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2025, des engagements totalisant 28 810 000 $. Au 31 juillet 2025, la totalité de ce montant a été engagé et un montant de 5 359 000 $ demeure impayé au 31 juillet 2025. La société a également engagé des coûts de 20 125 000 $ à l'égard de l'optimisation, dont 6 012 000 $ demeurent impayés au 31 juillet 2025. Une diminution des actifs financiers, utilisés pour financer ce projet, est attendue d'ici la fin de l'exercice. La société estime que le projet sera achevé d'ici le début de l'automne 2025 et sera disponible à la location à cette date.

À la fin avril 2024, la société a conclu l'acquisition d'un terrain à Lévis, au montant de 20 223 000 $, dans la région de Québec. En date du 31 janvier 2025, ce terrain a été transféré dans la division immobilière de la société, suivant l'intention de l'exploiter à des fins de développements immobiliers ou pour la valorisation à long terme. La direction est toutefois encore en cours d'évaluation quant à l'usage optimal de ce terrain.

La société a conclu une entente de partenariat avec Urbania qui sera responsable du développement et la construction de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 500 boulevard Le Corbusier à Laval. La société à l'intention de financer avec un prêt hypothécaire à long terme ce projet immobilier à 75 %. La valeur estimée du projet dans son ensemble est d'environ 600 000 000 $. La société a ainsi créé en janvier 2022 une nouvelle filiale, Le Corbusier-Concorde S.E.C.. Le projet immobilier devait débuter à l'été 2025, mais la société attend toujours l'octroi de tous les permis de construction nécessaires auprès de la ville de Laval. En effet, la société se voit confrontée à des retards indépendants de sa volonté, résultant de délais supplémentaires relevant de la Ville de Laval. Cette situation empêche le début des travaux de construction, initialement prévu pour juin 2025, et ce, malgré les efforts soutenus déployés par la société afin de faire progresser le dossier. À ce jour, le début des travaux de construction est prévu pour mars 2026. Le projet de construction s'échelonnera sur une période de 8 à 10 ans avec la construction de 4 tours résidentielles locatives pour un total d'environ 1 200 portes.

La société a l'intention de procéder au développement immobilier de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 125 boul. Desjardins Est à Sainte-Thérèse. Ce projet immobilier est présentement en phase exploratoire et la société a identifié un développeur potentiel pour le projet. Nous sommes actuellement à évaluer les premiers estimés budgétaires et modélisations financières afin de compléter l'analyse de la rentabilité du projet. Parallèlement, la société a amorcé les démarches préliminaires auprès de la ville de Ste-Thérèse, dans une optique de planification proactive visant à optimiser les délais de réalisation. Si le projet s'avère rentable, nous estimons pouvoir obtenir les permis nécessaires au printemps 2026 et débuter la construction à l'automne 2026. Suite à l'analyse de rentabilité et une conclusion d'entente avec un potentiel développeur, la société devrait être en mesure d'annoncer les détails de ce projet immobilier au cours des trimestres à venir.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de la société visant à accroître la valeur de ses actifs immobiliers tout en générant de nouvelles sources de revenus récurrents.

Analyse de la direction et perspectives d'avenir de la société

Dans un environnement de vente au détail en constante évolution, la prévision du comportement des consommateurs représente un défi constant. Les préférences changent rapidement, les conditions économiques influencent la capacité et la volonté d'achat, et les habitudes de consommation migrent de plus en plus vers les canaux numériques.

Malgré ces incertitudes, la direction est d'avis que la société parvient à se distinguer grâce à un ensemble de forces complémentaires. Son image de marque bien établie, la qualité reconnue de son service, son réseau de magasins et de distribution à l'échelle du Québec lui assure une forte présence locale, et sa plateforme numérique, en amélioration continue, lui permet de répondre efficacement aux nouvelles attentes des consommateurs. Cette combinaison de facteurs permet à la société de maintenir un positionnement solide et une performance stable, même dans un contexte commercial complexe et changeant.

La diversification entreprise vers le secteur immobilier, bien qu'externe à ses activités principales, présente des synergies naturelles avec son réseau de détail, notamment en matière de gestion d'actifs et de génération de flux de trésorerie stables. La direction est d'avis que cette diversification permettra d'accroître la résilience financière de la société, créer de nouveaux leviers de croissance et réduire sa dépendance face au secteur de détail.

Les résultats pour la période de six mois terminée le 31 juillet 2025 démontrent l'impact positif de la réorganisation opérationnelle et commerciale mise en œuvre en mai 2023. Combinés à la solidité de la structure financière de la société et à la diversification amorcée dans le secteur immobilier, la direction demeure confiante en la capacité de la société à maintenir ses objectifs, soit l'accroissement de ses parts de marché au Québec et l'amélioration de sa rentabilité, et ce, même dans un contexte de marché plus difficile.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risque» de la notice annuelle 2024, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous nous référons ci-dessus ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, elles ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains montants qui sont considérés comme non représentatifs de la performance organisationnelle et financière de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

Le résultat net ajusté et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux Normes internationales d'information financière (IFRS), n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes IFRS et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer les normes IFRS avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les normes IFRS, mais plutôt comme renseignements complémentaires.

La société présente, à la rubrique « Résultats » du présent communiqué de presse, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté.

Groupe BMTC Inc. (ci-après « BMTC ») est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, qui est aussi son établissement d'affaires principal, est situé au 8500, Place Marien, Montréal-Est, Québec, H1B 5W8. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure de BMTC est composée de sa division Tanguay et de ses filiales Le Corbusier-Concorde S.E.C., Commandité Le Corbusier-Concorde inc. et 9519-2340 Québec inc., gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, tout en assurant également la gestion de sa division immobilière.

