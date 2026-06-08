GROUPE BMTC INC. ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Groupe BMTC inc. (la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 24 avril 2026 ont été élus administrateurs de la Société.

Les huit (8) administrateurs proposés pour élection à l'assemblée annuelle ont été élus par vote à main levée. Tous les candidats ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration. Les procurations reçues par la direction pour l'élection des administrateurs se sont établies comme suit:



Votes pour Abstentions

# % # % André Bérard 26 838 855 99.99 % 1 684 0.01 % Lucien Bouchard 22 558 556 84.05 % 4 281 983 15.95 % Gabriel Castiglio 26 836 955 99.99 % 3 584 0.01 % Anne-Marie Leclair 26 838 955 99.99 % 1 584 0.01 % Yves Des Groseillers 22 563 956 84.07 % 4 276 583 15.93 % Charles Des Groseillers 22 563 956 84.07 % 4 276 583 15.93 % Marie-Berthe Des Groseillers 22 561 956 84.06 % 4 278 583 15.94 % Tony Fionda 26 838 955 99.99 % 1 584 0.01 %

Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, est situé au 4 Place Ville-Marie, 4e étage, suite 400, Montréal, Québec, H4B 5G9. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure de BMTC est composée de sa division Tanguay et de ses filiales Le Corbusier-Concorde S.E.C., Commandité Le Corbusier-Concorde inc. et 9519-2340 Québec inc., gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, tout en assurant également la gestion de sa division immobilière et de placements.

SOURCE Groupe BMTC Inc.

Renseignements : Mme Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC inc., (514) 648-5757