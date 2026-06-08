GROUPE BMTC INC. ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Nouvelles fournies parGroupe BMTC Inc.
08 juin, 2026, 17:00 ET
MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Groupe BMTC inc. (la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 24 avril 2026 ont été élus administrateurs de la Société.
Les huit (8) administrateurs proposés pour élection à l'assemblée annuelle ont été élus par vote à main levée. Tous les candidats ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration. Les procurations reçues par la direction pour l'élection des administrateurs se sont établies comme suit:
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Votes pour
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Abstentions
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#
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%
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#
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%
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André Bérard
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26 838 855
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99.99 %
|
1 684
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0.01 %
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Lucien Bouchard
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22 558 556
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84.05 %
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4 281 983
|
15.95 %
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Gabriel Castiglio
|
26 836 955
|
99.99 %
|
3 584
|
0.01 %
|
Anne-Marie Leclair
|
26 838 955
|
99.99 %
|
1 584
|
0.01 %
|
Yves Des Groseillers
|
22 563 956
|
84.07 %
|
4 276 583
|
15.93 %
|
Charles Des Groseillers
|
22 563 956
|
84.07 %
|
4 276 583
|
15.93 %
|
Marie-Berthe Des Groseillers
|
22 561 956
|
84.06 %
|
4 278 583
|
15.94 %
|
Tony Fionda
|
26 838 955
|
99.99 %
|
1 584
|
0.01 %
Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, est situé au 4 Place Ville-Marie, 4e étage, suite 400, Montréal, Québec, H4B 5G9. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure de BMTC est composée de sa division Tanguay et de ses filiales Le Corbusier-Concorde S.E.C., Commandité Le Corbusier-Concorde inc. et 9519-2340 Québec inc., gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, tout en assurant également la gestion de sa division immobilière et de placements.
SOURCE Groupe BMTC Inc.
Renseignements : Mme Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC inc., (514) 648-5757
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