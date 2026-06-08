GROUPE BMTC INC. ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2026

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Résultats

Pour la période terminée le 30 avril 2026, le produit des activités ordinaires de la société s'est élevé à 141 576 000 $, en diminution de (8 548 000 $) ou (5,7 %) par rapport aux 150 124 000 $ inscrits pour la période correspondante de 2025. Cette baisse provient principalement de la diminution des revenus de la division Tanguay, dont le produit des activités ordinaires a diminué de (8 853 000 $) ou de (5,9 %). Les ventes comparables ont également diminué de (5,9 %) au cours de la période. En revanche, les revenus de la division immobilière ont augmenté de 305 000 $ par rapport à la période correspondante de 2025.

Pour la période terminée le 30 avril 2026, la société a enregistré une perte nette de (2 265 000 $), comparativement à une perte nette de (12 933 000 $) pour la période correspondante de 2025. Le résultat net par action de base a été de (0,07 $) au 30 avril 2026, comparativement à (0,40 $) au 30 avril 2025.

Pour la période terminée le 30 avril 2026, il n'y a aucun ajustement au résultat net. La variation du résultat net est de 10 668 000 $, représentant 0,33 $ par action de base. Cette variation, ainsi que celle de la période correspondante, s'explique comme suit :





30 avril 2026 30 avril 2025 Résultat net



(2 265)

(12 933) Moins: Résultat net de la période précédente



(12 933)

Variation

10 668



Cette variation des résultats ajustés et nets n'impôts se répartit comme suit :







Au 30 avril 2026 (Non audité et en milliers de $)

Augmentation

(diminution)

commerciale Augmentation

(diminution)

investissements Augmentation

(diminution)

immeubles de

placement

Augmentation

(diminution)

résultat net

ajusté (8 128) 15 356 3 440 10 668

Division Détail

La perte nette s'est établie à (10 797 000 $), en régression de (8 128 000 $) comparativement à la perte nette de la période correspondante de 2025.

Cette variation est principalement attribuable à la diminution de (5,9 %) des ventes enregistrées au cours de la période ainsi qu'à l'augmentation des frais fixes d'exploitation en raison du déploiement de l'impartition des activités d'entreposage et de distribution, une décision annoncée par la direction au cours de l'exercice précédent.

Le déploiement de l'impartition a débuté au cours de la période, marquant une étape importante dans la réorganisation des opérations logistiques de la société. Les coûts de démarrage et d'exploitation associés à cette réorganisation se sont toutefois avérés plus élevés qu'anticipé. La direction travaille activement à la stabilisation de ces coûts additionnels, bien que la normalisation complète de ceux-ci puisse s'étendre sur plusieurs périodes.

Division Placement

Le résultat net s'est établi à 8 809 000 $, en amélioration de 15 356 000 $ comparativement à la perte nette de la période correspondante de 2025. Cette variation découle principalement de la performance favorable des marchés boursiers enregistrée au cours de la période, laquelle a contribué à l'augmentation de la plus-value non réalisée nette d'impôt des actifs financiers, comparativement à une moins-value observée au cours de la période correspondante de 2025.

Division Immobilière

La perte nette s'est établie à (277 000 $), en amélioration de 3 440 000 $ comparativement à la perte nette de la période correspondante de 2025. Cette variation découle principalement des travaux d'agrandissement et d'optimisation complétés au cours de l'exercice précédent, qui ont généré une hausse temporaire des charges d'exploitation. Leur achèvement, combiné au début de la mise en location, a favorisé une amélioration progressive de la performance financière de la division.

Informations financières annuelles

(en milliers de $, sauf les données par action)











31 janvier 2026

31 janvier 2025









$

$ Produits des activités ordinaires



619 591

602 701 Résultat net





33 557

43 909 Actif total





774 236

724 945 Résultat net par action de base et dilué

1,05

1,35 Dividendes par action







0,36

0,36

Situation financière et dividendes

L'encaisse et les placements, nets du découvert bancaire, ont augmenté de 23 221 000 $ au cours de la période terminée le 30 avril 2026. Cette augmentation s'explique principalement par la plus-value enregistrée sur les placements. Les placements consistent principalement en des liquidités portant intérêt, des actions ordinaires et privilégiées qui, à la fin de la période terminée le 30 avril 2026, avaient une valeur au marché de 229 947 000 $ (incluant l'encaisse nette du découvert bancaire).

Au 30 avril 2026, le fonds de roulement était déficitaire de (11 520 000 $), soit une augmentation du déficit de 9 077 000 $ par rapport au 31 janvier 2026. Bien que la société présente un fonds de roulement déficitaire, elle dispose d'une marge de crédit inutilisée au 30 avril 2026 ainsi que de liquidités portant intérêt dans son portefeuille de placements. La direction estime que ces ressources sont suffisantes pour répondre à ses besoins de liquidités et à ses obligations financières à court terme. Les capitaux propres ont diminué, passant de 584 415 000 $ au 31 janvier 2026 à 581 567 000 $ au 30 avril 2026. Au 30 avril 2026, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 18,28 $, comparativement à 18,35 $ au 31 janvier 2026.

Le nombre d'actions en circulation a fait l'objet de changements au cours de la période terminée le 30 avril 2026, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 15 avril 2025 et renouvelé le15 avril 2026. Conséquemment, 43 100 actions ordinaires ont été rachetées par la société puis annulées. À la suite de ces changements, la société comptait, au 30 avril 2026, 31 810 500 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour la période terminée le 30 avril 2026, aucune option n'a été octroyée. La société peut encore attribuer aux termes du régime d'options d'achat d'actions un total de 5 710 864 options, ce qui représente 17,95 % des actions émises et en circulation de la société.

Un dividende déterminé semestriel de 0,18 $ par action a été déclaré aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la société à la fermeture des affaires le 19 juin 2026, payable le 26 juin 2026.

Résultats trimestriels

(Non audité et en milliers de $, sauf les données par action)







30 avril

30 avril

31 juillet

31 juillet





2026

2025

2025

2024



















Produits des activités ordinaires

141 576

150 124

179 251

169 394 Résultat net



(2 265)

(12 933)

17 037

19 464 Résultat net par action

















de base et dilué

(0,07)

(0,40)

0,53

0,60

























31 octobre

31 octobre

31 janvier

31 janvier





2025

2024

2026

2025



















Produits des activités ordinaires

145 349

143 781

144 867

152 382 Résultat net



10 209

8 494

19 244

14 490 Résultat net par action

















de base et dilué

0,32

0,26

0,60

0,45

Exploitation

La direction est heureuse d'annoncer que Madame Vanessa Tremblay, Directrice des finances, devient la Cheffe des finances (CFO) du Groupe BMTC. Mme Tremblay succède à Mme Sylvie Bélanger, qui a annoncé son départ à la retraite.

Division Détail (Tanguay)

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a complété son projet d'agrandissement de son centre de distribution de Québec qui permettra d'accroître la superficie en pieds carrés disponible tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et optimisant les processus logistiques. Les coûts liés à cet agrandissement ont totalisé 6 500 000 $, soit 1 000 000 $ de moins que le 7 500 000 $ initialement budgété.

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a également annoncé sa décision de modifier les méthodes par lesquelles elle effectue sa distribution et son entreposage dans la grande région de Montréal et, par le fait même, de confier en impartition ces activités.

Division immobilière

Dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme et de création de valeur durable, la société a amorcé une démarche de diversification vers le secteur immobilier au cours des exercices précédents. Cette diversification repose notamment sur le développement d'immeubles de placement, la réaffectation stratégique de certains sites et l'acquisition ciblée de propriétés offrant un potentiel de valorisation à long terme.

Le 15 avril 2024, la société a procédé à l'acquisition du centre de distribution situé à Terrebonne pour un montant de 96 000 000 $, incluant une entente de cession-bail avec RONA. Au cours de l'exercice précédent, elle a complété des travaux d'agrandissement et d'optimisation totalisant 48 935 000 $, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la valeur locative de l'immeuble. À la suite de la décision d'impartir les activités de distribution et d'entreposage, la direction a réévalué l'utilisation prévue d'une partie de cet actif, ce qui a entraîné, au 31 janvier 2026, son reclassement des immeubles de placement vers les immobilisations corporelles, pour une valeur comptable de 104 030 000 $.

La société a débuté le développement et la construction de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 500 boulevard Le Corbusier à Laval. La société a l'intention de financer avec un prêt hypothécaire à long terme ce projet immobilier à 75 %. La valeur estimée du projet dans son ensemble est d'environ 600 000 000 $. La société a ainsi créé en janvier 2022 une nouvelle filiale, Le Corbusier-Concorde S.E.C.. Le projet immobilier devait initialement être lancé à l'été 2025; toutefois, des délais sont survenus en lien avec l'obtention des autorisations requises. Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, des avancées importantes ont été réalisées, notamment l'acceptation du projet par le conseil exécutif de la Ville de Laval ainsi que l'obtention des permis de démolition de l'immeuble actuel. La direction anticipe le début des travaux de construction au cours de l'été 2026. Le projet prévoit la construction de cinq tours résidentielles locatives totalisant environ 1 200 logements, sur un horizon de 8 à 10 ans.

La société a l'intention de procéder au développement immobilier de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 125 boul. Desjardins Est à Sainte-Thérèse. La société évalue actuellement les estimés budgétaires, les analyses de marchés et modélisations financières afin de compléter l'analyse de la rentabilité du projet. Parallèlement, la société a amorcé les démarches auprès de la ville de Ste-Thérèse, dans une optique de planification proactive visant à optimiser les délais de réalisation. Suite à l'analyse de rentabilité et une conclusion d'entente avec un potentiel développeur, la société devrait être en mesure d'annoncer les détails de ce projet immobilier au cours des trimestres à venir.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de la société visant à accroître la valeur de ses actifs immobiliers tout en générant de nouvelles sources de revenus récurrents.

Analyse de la direction et perspectives d'avenir de la société

Dans un environnement de vente au détail en constante évolution, la prévision du comportement des consommateurs représente un défi constant. Les préférences changent rapidement, les conditions économiques influencent la capacité et la volonté d'achat, et les habitudes de consommation migrent de plus en plus vers les canaux numériques.

Malgré ces incertitudes, la direction est d'avis que la société parvient à se distinguer grâce à un ensemble de forces complémentaires. Son image de marque bien établie, la qualité reconnue de son service, son réseau de magasins et de distribution à l'échelle du Québec lui assure une forte présence locale, et sa plateforme numérique, en amélioration continue, lui permet de répondre efficacement aux nouvelles attentes des consommateurs. Cette combinaison de facteurs permet à la société de maintenir un positionnement solide et une performance stable, même dans un contexte commercial complexe et changeant.

La diversification entreprise vers le secteur immobilier, bien qu'externe à ses activités principales, présente des synergies naturelles avec son réseau de détail, notamment en matière de gestion d'actifs et de génération de flux de trésorerie stables. La direction est d'avis que cette diversification permettra d'accroître la résilience financière de la société, créer de nouveaux leviers de croissance et réduire sa dépendance face au secteur de détail.

La direction entend poursuivre ses initiatives de croissance et de performance; elle privilégiera toutefois une approche prudente, compte tenu des résultats enregistrés au cours de la période et du ralentissement des ventes de sa division Détail.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risque» de la notice annuelle 2026, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous nous référons ci-dessus ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, elles ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains éléments qui sont considérés comme non représentatifs ou non récurrents de la performance organisationnelle et financière de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

Le résultat net ajusté et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux Normes IFRS de comptabilité, n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes IFRS de comptabilité et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer les Normes IFRS de comptabilité avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les Normes IFRS de comptabilité, mais plutôt comme renseignements complémentaires.

La société présente, à la rubrique « Résultats » du présent communiqué de presse, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté.

Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, est situé au 4 Place Ville-Marie, 4e étage, suite 400, Montréal, Québec, H3B 5G9. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure de BMTC est composée de sa division Tanguay et de ses filiales Le Corbusier-Concorde S.E.C., Commandité Le Corbusier-Concorde inc. et 9519-2340 Québec inc., gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, tout en assurant également la gestion de sa division immobilière et de placements.

SOURCE Groupe BMTC Inc.

Renseignement: Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC Inc., 514-648-5757