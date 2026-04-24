MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ -

Résultats

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2026, le produit des activités ordinaires de la société s'est élevé à 619 591 000 $, en hausse de 16 890 000 $ ou 2,8 % par rapport aux 602 701 000 $ inscrits pour l'exercice correspondant de 2025. Cette augmentation provient principalement de la croissance des revenus commerciaux de la division Tanguay, dont le produit des activités ordinaires a progressé de 20 123 000 $ ou de 3,4 %. Les revenus des magasins comparables ont augmenté de 3,6 % au cours de l'exercice. En revanche, les revenus d'immeubles de placement de la division immobilière ont diminué de (3 233 000 $) par rapport à la période correspondante de 2025, soit une baisse de (92,9 %).

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a enregistré un résultat net de 33 557 000 $, comparativement à un résultat net de 43 909 000 $ pour l'exercice correspondant de 2025. Le résultat net par action de base a été de 1,05 $ au 31 janvier 2026, comparativement à 1,35 $ au 31 janvier 2025.

Le résultat net ajusté s'est élevé à 33 557 000 $ pour l'exercice terminé le 31 janvier 2026, comparativement à 34 665 000 $ pour l'exercice correspondant de 2025.

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2025, la société a procédé à la disposition d'immobilisations rattachées à la division Tanguay pour un montant de 13 427 000 $, ce qui a donné lieu à un gain net après impôts de 9 244 000 $, représentant 0,28 $ par action de base. Ce montant inclut un gain net d'impôts de 2 097 000 $, soit 0,07 $ par action de base, reçu à titre de règlement additionnel obtenu par gain de cause relativement au dossier d'expropriation de l'ancien magasin de Kirkland par le Réseau express métropolitain (REM) en 2019. Ce montant inclut également la vente de son magasin de Trois-Rivières pour un montant de 4 500 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 3 362 000 $, soit 0,10 $ par action de base. Finalement, ce montant inclut la vente de son magasin de Brossard, un actif classifié comme étant destiné à la vente, pour un montant de 6 510 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 3 785 000 $, soit 0,11 $ par action de base.

Ainsi, la variation du résultat net ajusté des éléments non récurrents est de (1 108 000 $) ou de (0,02 $) par action de base pour l'exercice terminé le 31 janvier 2026. Cette variation, ainsi que celle de l'exercice comparable, s'explique comme suit :









(en milliers de $)







31 janvier 2026 31 janvier 2025 Résultat net







33 557



43 909 Gain sur la vente d'immobilisations (net d'impôts)

-



(9 244) Résultat net ajusté







33 557



34 665 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente

34 665





Variation







(1 108)







Cette variation des résultats ajustés et nets n'impôts se répartit comme suit :







(en milliers de $)











Augmentation

Augmentation



Augmentation Augmentation (diminution)

(diminution)



(diminution) (diminution)

immeubles de

résultat net



commerciale investissements

placement

ajusté Au 30 avril 2025



5 677

(16 773)

(3 298)

(14 394) Au 31 juillet 2025



936

6 373

(4 277)

3 032 Au 31 octobre 2025



(3 786)

7 989

1 297

5 500 Au 31 janvier 2026



2 305

3 202

(753)

4 754 Total



5 132

791

(7 031)

(1 108)

Division Détail

Le résultat net ajusté s'est établi à 11 250 000 $, en augmentation de 5 132 000 $ comparativement à celui de l'exercice correspondant de 2025.

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a annoncé sa décision de modifier les méthodes par lesquelles elle effectue ses activités de distribution et d'entreposage dans la grande région de Montréal et confier celles-ci en impartition. Cette décision a entraîné la comptabilisation d'indemnités totalisant 9 441 000 $, correspondant à une charge nette d'impôts de 6 939 000 $. Cette charge a été compensée par le recouvrement des régimes de retraite à prestation définies totalisant (9 244 000 $), soit (6 794 000 $) après impôt.

La variation du résultat net ajusté est demeurée positive principalement en raison de la croissance des revenus commerciaux enregistrés ainsi que de la conclusion du programme de revitalisation du réseau au cours de l'exercice correspondant de 2025.

Division Placement

Le résultat net ajusté s'est établi à 35 414 000 $, en augmentation de 791 000 $ comparativement à celui de l'exercice correspondant de 2025. Cette variation positive découle principalement de la performance favorable des marchés boursiers enregistrée au cours de l'exercice, laquelle a contribué à l'augmentation de la plus-value non réalisée nette d'impôt des actifs financiers.

Division Immobilière

La perte nette ajustée s'est établie à (13 107 000 $), en augmentation de 7 031 000 $ comparativement à celle de l'exercice correspondant de 2025. Cette variation est principalement attribuable aux travaux d'agrandissement et d'optimisation réalisés au cours de l'exercice, lesquels ont entraîné une augmentation temporaire des charges d'exploitation. Ces travaux, complétés à la fin de l'exercice, devraient permettre une amélioration progressive de la performance financière. Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a disposé de son ancien magasin Economax situé à Kirkland pour un produit de 13 400 000 $, soit un gain net d'impôts de 2 765 000 $ contribuant à réduire la perte nette ajustée de l'exercice.

Informations financières annuelles

(en milliers de $, sauf les données par action)











31 janvier 2026

31 janvier 2025









$

$ Produits des activités ordinaires



619 591

602 701 Résultat net





33 557

43 909 Actif total





774 236

724 945 Résultat net par action de base et dilué

1,05

1,35 Dividendes par action







0,36

0,36

Situation financière et dividendes

L'encaisse et les placements, nets du découvert bancaire, ont augmenté de 1 402 000 $ au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026. Cette augmentation s'explique principalement par la plus-value enregistrée sur les placements comparativement à l'exercice correspondant de 2025. Les placements consistent principalement en des liquidités portant intérêt, des actions ordinaires et privilégiées qui, à la fin de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, avaient une valeur au marché de 206 726 000 $ (incluant l'encaisse nette du découvert bancaire).

Au 31 janvier 2026, le fonds de roulement était déficitaire de (2 443 000 $), soit une diminution du déficit de 10 218 000 $ par rapport au 31 janvier 2025. Bien que la société présente un fonds de roulement déficitaire, elle dispose d'une marge de crédit presque inutilisée au 31 janvier 2026 ainsi que de liquidités portant intérêt dans son portefeuille de placements. La direction estime que ces ressources sont suffisantes pour répondre à ses besoins de liquidités et à ses obligations financières à court terme. Les capitaux propres ont augmenté, passant de 529 507 000 $ au 31 janvier 2025 à 584 415 000 $ au 31 janvier 2026. Au 31 janvier 2026, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 18,35 $, comparativement à 16,36 $ au 31 janvier 2025.

Le nombre d'actions en circulation a fait l'objet de changements au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 15 avril 2024 et renouvelé le 15 avril 2025. Conséquemment, 508 700 actions ordinaires ont été rachetées par la société puis annulées. À la suite de ces changements, la société comptait, au 31 janvier 2026, 31 853 600 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2026, aucune option n'a été octroyée. La société peut encore attribuer aux termes du régime d'options d'achat d'actions un total de 5 710 864 options, ce qui représente 17,93 % des actions émises et en circulation de la société.

Durant l'exercice, la société a payé des dividendes déterminés totalisant 0,36 $ par action aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la société.

Résultats trimestriels

(en milliers de $, sauf les données par action)







30 avril

30 avril

31 juillet

31 juillet





2025

2024

2025

2024



















Produits des activités ordinaires

150 124

137 144

179 251

169 394 Résultat net



(12 933)

1 461

17 037

19 464 Résultat net par action

















de base et dilué

(0,40)

0,04

0,53

0,60

























31 octobre

31 octobre

31 janvier

31 janvier





2025

2024

2026

2025



















Produits des activités ordinaires

145 349

143 781

144 867

152 382 Résultat net



10 209

8 494

19 244

14 490 Résultat net par action

















de base et dilué

0,32

0,26

0,60

0,45

Pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2026, le produit des activités ordinaires de la société s'est établi à 144 867 000 $, ce qui représente une diminution de (7 515 000 $) ou de (4,9 %) par rapport aux 152 382 000 $ enregistrés pour la période correspondante de 2025. Cette baisse s'explique principalement par le recul des revenus commerciaux, lesquels ont diminué de (7 616 000 $) ou de (5 %). Les revenus provenant des magasins comparables ont également affiché un repli de (5 %) au cours de la période. À l'inverse, les revenus des immeubles de placement de la division immobilière ont enregistré une légère augmentation de 101 000 $ comparativement à la période correspondante de 2025.

Pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2026, la société a enregistré un résultat net de 19 244 000 $, comparativement à un résultat net de 14 490 000 $ pour la période correspondante de 2025. Le résultat net par action de base pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2026 a été de 0,60 $, comparativement à 0,45 $ pour la période correspondante de 2025.

Pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2026, le résultat net ajusté correspond au résultat net. La variation du résultat net ajusté est de 4 754 000 $, représentant 0,15 $ par action de base. Cette variation, ainsi que celle de la période comparable, s'explique comme suit :









(en milliers de $)







31 janvier 2026

31 janvier 2025 Résultat net







19 244

14 490 Résultat net ajusté







19 244

14 490 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente

14 490



Variation







4 754





Cette variation des résultats ajustés et nets n'impôts se répartit comme suit :







(en milliers de $)















Augmentation



Augmentation Augmentation Augmentation

(diminution)



(diminution) (diminution) (diminution)

résultat net



Détail Placement

Immobilier

ajusté Au 31 janvier 2026



2 305

3 202

(753)

4 754

Division Détail

Le résultat net ajusté s'est établi à 7 360 000 $, en augmentation de 2 305 000 $ comparativement à celui de la période correspondante de 2025. Malgré un recul des ventes de 5 % par rapport à la période correspondante de 2025, la division a enregistré une variation positive de son résultat. Cette variation positive découle principalement du recouvrement de la charge de retraite totalisant (9 244 000 $), soit (6 794 000 $) après impôt.

Division Placement

Le résultat net ajusté s'est établi à 14 905 000 $, en augmentation de 3 202 000 $ comparativement à celui de la période correspondante de 2025. Cette variation positive découle principalement de la performance favorable des marchés boursiers enregistrée au cours de la période, laquelle a contribué à l'augmentation de la plus-value non réalisée nette d'impôts des actifs financiers.

Division Immobilière

La perte nette ajustée s'est établie à (3 021 000 $), en augmentation de 753 000 $ comparativement à celle de la période correspondante de 2025. Cette variation est principalement attribuable aux travaux d'agrandissement et d'optimisation réalisés au cours de l'exercice, lesquels ont entraîné une augmentation temporaire des charges d'exploitation. Ces travaux, complétés à la fin de la période, devraient permettre une amélioration progressive de la performance financière au cours des prochains trimestres.

Exploitation

Division Détail (Tanguay)

Le programme de revitalisation du réseau, réalisé sur une période de deux ans, a été complété durant l'exercice terminé le 31 janvier 2025 pour un coût total de 18 692 000 $, soit 1 308 000 $ de moins que le budget prévu. Ce programme consistait à transformer les anciens magasins Brault & Martineau et EconoMax en magasin Tanguay dans le but d'assurer une meilleure offre de produits et de services et une expérience client unique dans son marché. Ce programme a permis une modernisation significative du réseau, l'introduction d'une offre plus vaste et mieux ciblée ainsi qu'une présentation en magasin plus attrayante, répondant davantage aux attentes de la clientèle.

Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a complété son projet d'agrandissement de son centre de distribution de Québec qui permettra d'accroître la superficie en pieds carrés disponible tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et optimisant les processus logistiques. Les coûts liés à cet agrandissement ont totalisé 6 500 000 $, soit 1 000 000 $ de moins que le 7 500 000 $ initialement budgété.

La société a également annoncé sa décision de modifier les méthodes par lesquelles elle effectue sa distribution et son entreposage dans la grande région de Montréal et, par le fait même, de confier en impartition les activités reliées au centre de distribution de Montréal-Est.

La société a annoncé le départ à la retraite M. Jacques Tanguay, Chef des opérations (COO) du Groupe BMTC Inc. le 31 décembre 2025 ainsi que le départ de M. Charles Tanguay, Président de la division Tanguay, le 15 janvier 2026, qui après quelques années à la tête de la division Tanguay, a choisi de relever de nouveaux défis professionnels.

Le 19 janvier 2026, la société a annoncé la nomination de M. Louis-Philippe Auger à titre de président de la division Tanguay. M. Auger occupait auparavant le poste de vice-président de la division Tanguay, et ce depuis 2022 et œuvrant au sein de la division Tanguay depuis plus de 26 ans. Visionnaire et reconnu pour son leadership mobilisateur, son engagement constant envers la société et ses employés, il a grandement contribué à la croissance de la division au fil des années et il a notamment été un acteur clé dans le déploiement de la division Tanguay à la grandeur du Québec.

Division immobilière

Dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme et de création de valeur durable, la société a amorcé une démarche de diversification vers le secteur immobilier au cours de l'exercice précédent. Cette orientation stratégique vise à optimiser l'utilisation de son portefeuille immobilier, et à générer des revenus récurrents et complémentaires à ses activités commerciales. Cette diversification repose notamment sur le développement d'immeubles de placement, la réaffectation stratégique de certains sites et l'acquisition ciblée de propriétés offrant un potentiel de valorisation à long terme.

À la fin avril 2024, la société a conclu l'acquisition d'un terrain à Lévis, au montant de 20 223 000 $, dans la région de Québec. En date du 31 janvier 2025, ce terrain a été transféré dans la division immobilière de la société, suivant l'intention de l'exploiter à des fins de développements immobiliers ou pour la valorisation à long terme. Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, la société a confirmé son intention de détenir ce terrain à long terme, dans une perspective de générer une plus-value.

Le 15 avril 2024, la société a finalisé l'achat du centre de distribution RONA portant l'adresse civique 2055, boulevard des Entreprises dans la ville de Terrebonne. La transaction au montant de 96 000 000 $ avant taxes comportait une entente de cession-bail avec RONA. La transaction a été payée en totalité au comptant à partir des placements détenus par la société. La société a mené des travaux d'agrandissement et d'optimisation dans ce centre, lesquels visaient à améliorer son efficacité opérationnelle et, par conséquent, à accroître sa valeur locative. Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2025, la société avait contracté des engagements totalisant 28 810 000 $ relativement au projet d'agrandissement et de 20 125 000 $ relativement aux travaux d'optimisation. En date du 31 janvier 2026, la totalité de ces montants a été engagée et un montant de 6 012 000 $ demeure impayé. À la suite de la décision annoncée au cours de l'exercice 2026 d'impartir les activités de distribution et d'entreposage, la direction a revu l'utilisation prévue pour une partie de cet immeuble initialement détenu à des fins locatives. Cette réévaluation a entraîné son reclassement des immeubles de placement vers les immobilisations corporelles, conformément à l'IAS 16-Immobilisations corporelles. La valeur comptable de cet immeuble à la date du transfert s'élevait à 104 030 000 $. La portion de l'immeuble qui n'a pas été transférée aux immobilisations demeure destinée à la location et était disponible à cet effet au 31 janvier 2026.

La société a conclu une entente de partenariat avec Urbania qui sera responsable du développement et la construction de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 500 boulevard Le Corbusier à Laval. La société à l'intention de financer avec un prêt hypothécaire à long terme ce projet immobilier à 75 %. La valeur estimée du projet dans son ensemble est d'environ 600 000 000 $. La société a ainsi créé en janvier 2022 une nouvelle filiale, Le Corbusier-Concorde S.E.C.. Le projet immobilier devait initialement être lancé à l'été 2025; toutefois, des délais sont survenus en lien avec l'obtention des autorisations requises. Au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2026, des avancées importantes ont été réalisées, notamment l'acceptation du projet par le conseil exécutif de la Ville de Laval ainsi que l'obtention des permis de démolition de l'immeuble actuel. La direction anticipe le début des travaux de construction au cours de l'été 2026. Le projet prévoit la construction de cinq tours résidentielles locatives totalisant environ 1 200 logements, sur un horizon de 8 à 10 ans.

La société a l'intention de procéder au développement immobilier de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 125 boul. Desjardins Est à Sainte-Thérèse. La société évalue actuellement les estimés budgétaires, les analyses de marchés et modélisations financières afin de compléter l'analyse de la rentabilité du projet. Parallèlement, la société a amorcé les démarches auprès de la ville de Ste-Thérèse, dans une optique de planification proactive visant à optimiser les délais de réalisation. Suite à l'analyse de rentabilité et une conclusion d'entente avec un potentiel développeur, la société devrait être en mesure d'annoncer les détails de ce projet immobilier au cours des trimestres à venir.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de la société visant à accroître la valeur de ses actifs immobiliers tout en générant de nouvelles sources de revenus récurrents.

Analyse de la direction et perspectives d'avenir de la société

Dans un environnement de vente au détail en constante évolution, la prévision du comportement des consommateurs représente un défi constant. Les préférences changent rapidement, les conditions économiques influencent la capacité et la volonté d'achat, et les habitudes de consommation migrent de plus en plus vers les canaux numériques.

Malgré ces incertitudes, la direction est d'avis que la société parvient à se distinguer grâce à un ensemble de forces complémentaires. Son image de marque bien établie , la qualité reconnue de son service, son réseau de magasins et de distribution à l'échelle du Québec lui assure une forte présence locale, et sa plateforme numérique, en amélioration continue, lui permet de répondre efficacement aux nouvelles attentes des consommateurs. Cette combinaison de facteurs permet à la société de maintenir un positionnement solide et une performance stable, même dans un contexte commercial complexe et changeant.

La diversification entreprise vers le secteur immobilier, bien qu'externe à ses activités principales, présente des synergies naturelles avec son réseau de détail, notamment en matière de gestion d'actifs et de génération de flux de trésorerie stables. La direction est d'avis que cette diversification permettra d'accroître la résilience financière de la société, créer de nouveaux leviers de croissance et réduire sa dépendance face au secteur de détail.

La direction prévoit poursuivre ses initiatives visant à soutenir la croissance et la performance de la société, comme en témoignent les résultats de l'exercice terminé le 31 janvier 2026. Elle demeure toutefois prudente, compte tenu du ralentissement du rythme des ventes observé en fin d'exercice.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risque» de la notice annuelle 2026, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous nous référons ci-dessus ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, elles ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains éléments qui sont considérés comme non représentatifs ou non récurrents de la performance organisationnelle et financière de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

Le résultat net ajusté et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux Normes IFRS de comptabilité, n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes IFRS de comptabilité et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer les Normes IFRS de comptabilité avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les Normes IFRS de comptabilité, mais plutôt comme renseignements complémentaires.

La société présente, à la rubrique « Résultats » du présent communiqué de presse, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté.

Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, est situé au 4 Place Ville-Marie, 4e étage, suite 400, Montréal, Québec, H4B 5G9. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure de BMTC est composée de sa division Tanguay et de ses filiales Le Corbusier-Concorde S.E.C., Commandité Le Corbusier-Concorde inc. et 9519-2340 Québec inc., gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, tout en assurant également la gestion de sa division immobilière et de placements.

SOURCE Groupe BMTC Inc.

Renseignement: Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC Inc., 514-648-5757